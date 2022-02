Reservoir Lommis: Tag der offenen Tür

Lommis Jetzt stimmt der Wasserdruck in der Lommiser Wasserversorgung Am Samstag konnte sich die Lommiser Bevölkerung an einem Tag der offenen Tür über das neue Reservoir am Immenberg informieren. Christoph Heer 27.02.2022, 16.40 Uhr

Wo bleibt das Wasser? Das neue Reservoir interessiert in Lommis Alt und Jung. Bild: Christoph Heer

«Da kommt ja gar kein Wasser raus», meint ein kleines Mädchen am Samstagmorgen. Sie blickt in diesem Moment in das Leitungsrohr, welches in Bälde eine der beiden Wasserkammern mit viel Wasser, genauer mit 500 Kubikmetern, füllen wird.

«Das Reservoir wird mit eigenem Grundwasser und durch die Wasserlieferung von der Regionalen Wasserversorgung Mittelthurgau-Süd befüllt», sagt Ingenieur Christian Fehr von der Weinfelder Ingenieure Widmer und Partner AG.

Er beantwortet zahlreiche weitere Fragen an diesem gut besuchten Tag der offenen Tür. «Das ist nicht immer so, dass das Interesse an einem Reservoirneubau derart gross ist wie hier in Lommis», freut sich der Fachmann.

2,3 Millionen für ein Generationenprojekt

Dadurch, dass das neue Reservoir rund 25 Meter höher liegt als das alte beim 1.-August-Funkenplatz, verfügt die Gemeinde mit ihren Dörfern nun über genügend Löschdruck. 2,3 Millionen Franken genehmigte der Souverän an der Urne und diese Kosten wurden eingehalten. «Damit der Bau überhaupt gestartet und vollzogen werden konnte, war es vorgängig nötig, mit einer Betonpiste die Zufahrt zu ermöglichen», sagt der zuständige Gemeinderat Karl Stadler. In der Tat geht es enorm steil hinauf zum Reservoir, oben angekommen, wird einem dafür eine herrliche Aussicht ermöglicht. «Zudem wird das Reservoir noch mit einer Grünfläche auf dem Dach begrünt und die Umgebung gestalten wir auch noch fachgerecht», erklärt Karl Stadler weiter.

Ausgleich zwischen Zufluss und Entnahme

Ausgehoben wurden indes 1700 Kubikmeter Oberboden, also Humus, und 4000 Kubikmeter eigentlicher Aushub. Mit dem Immenberger Reservoir sind nun die Verbrauchsspitzen ­abdeckbar und der Ausgleich zwischen Wasserzufluss und Wasserentnahmen ist gewährleistet. Karl Stadler betont, dass jetzt auch eine genügend grosse Reserve für ausserordentliche Situationen und die Aufrechterhaltung des erforderlichen Drucks gewährleistet sind.

Am Tag der offenen Tür sind nicht nur Erwachsene zugegen. Auch Kinder lassen sich einen Besuch in den beiden – noch wasserlosen – 8 mal 13 Meter grossen Kammern nicht nehmen. So wird noch einmal bewusst, dass es sich bei diesem Reservoirbau um ein Generationenprojekt handelt; davon war nämlich schon lange im Vorfeld die Rede. Fazit: Wasser marsch.