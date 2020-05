«Jetzt müend d'Lüüt halt eifach drümol so viel suufe»: Das Bahnhofbuffet in Frauenfeld ist nach dem Lockdown wieder offen, aber hat nur noch halb so viele Sitzplätze Tag 1 nach dem Lockdown: Um 5.30 Uhr öffnet das Bahnhofbuffet in Frauenfeld – mit Kaffee und saurem Most. Aber es fehlen noch die Gäste. Mathias Frei 11.05.2020, 17.00 Uhr

Servicekraft Biljana mit Gast Nummer 3. Bild: Mathias Frei

Es ist nicht Roger Federers Morgen. Kurz nach 5.30 Uhr liegt er am Tag 1 nach dem Lockdown noch vorne. Radio 24 sendet Gute-Laune-Popmusik. Draussen hetzen in der Morgendämmerung die Leute auf Bahn und Bus, vereinzelt tragen sie Masken. Das Spiel gegen Novak Djokovic wird Federer verlieren.

Auf dem Flachbildschirm läuft ein vergangenes Spiel von Roger Federer. Bild: Mathias Frei

Die Eurosport-Wiederholung auf dem Flachbildschirm interessiert den Mann am Vierertisch nicht. Er ist Gast 1 im Bahnhofbuffet an diesem Morgen, ein Glas Cola vor sich. Eine Nachtschicht im Paketpostzentrum hat er hinter sich. «Um 4 Uhr ist Feierabend. Dann spaziere ich jeweils an den Bahnhof», erzählt er. Gut, dass das Bahnhofbuffet wieder offen sei.

«Die letzten paar Wochen hat mir in meinem Tagesablauf etwas gefehlt.»

Dann bestellt er bei Servicekraft Biljana einen Kaffee crème mit Nussgipfel.

Liest Zeitung: Gast Nummer 1 im Bahnhofbuffet. Bild: Mathias Frei

Der Radiomoderator sagt: «Hüt isch alles echli andersch.» Biljana hält dem zweiten Gast ein Formular hin. Zum Ausfüllen: Name, Telefonnummer, Datum, Uhrzeit, Tischnummer. «Also, ist nicht obligatorisch, gell.»

Der Mann kritzelt seine Daten trotzdem in die Felder. Schnell einen Espresso, dann muss er wieder. «Bist du froh, dass wieder offen ist?» Sie nickt. Dann räumt sie seinen Tisch ab und desinfiziert die Oberflächen. Das wird sie noch x-mal machen heute.

Nur noch halb so viel Plätze im Bahnhofbuffet

Beschilderung des Bahnhofbuffet in Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Bei Biljana ist jeweils morgens um 3.30 Uhr Tagwache. Ab 5 Uhr bereitet sie im Bahnhofbuffet vor. «Normalerweise herrscht hier zwischen 6 und 7 Uhr Hochbetrieb.» Heute aber ist alles ein wenig anders, wie es schon im Radio geheissen hat. Statt bislang 55 Innensitzplätzen an Tischen und Bar hat es jetzt noch Platz für knapp halb so viele Gäste. Bis um 7 Uhr wird Biljana aber gerade mal 14 Gäste bedient haben.

«Es ist fast ein wenig langweilig.»

Das gibt sie unumwunden zu. Wenigstens sind die meisten Stammgäste, mit ihnen ist sie per Du, und Biljana hat jetzt auch mal Zeit für einen kurzen Schwatz. «Lebst du noch?» So begrüsst ein junger Mann die Servicekraft. Es ist mittlerweile 6.15 Uhr. Sie bringt ihm einen Espresso. Er schaut sich um und meint:

«Jetzt müend d’Lüüt halt eifach drümol so viel suufe.»

Ein anderer Gast kurz nach ihm will an der Bar stehen. «Sorry, bitte sitzen», meint Biljana. So nimmt er dann halt eben an der grossen Fensterfront Platz. Es fühlt sich an, als beobachte man Fische in einem riesigen Aquarium, wenn man nach draussen blickt. Schon wieder redet im Radio der Moderator vom Tag, an dem alles anders wird.

Zwei Männer nehmen Platz. Der eine meint zur Servicekraft: «Wenn du meine Telefonnummer bekommst, will ich aber auch deine.» Biljana lacht. Um 6.25 Uhr tritt der nächste Gast ein. «Sali zäme», wirft er in die kleine Runde und bekommt dann einen sauren Most serviert.

«Für dich fülle ich das Formular aus, aber nicht für den Bundesrat.»

Das meint er zu Biljana. Sie lässt Kaffee raus, desinfiziert die Tische, lässt wieder Kaffee raus. «Hüt isch ganz en spezielle Mäntig», sagt der Radiomoderator. Dann kommt ein Mann, der einen Kessel mit Schläuchen trägt. Offenbar kommt er vom Bierlieferanten. Er macht sich an den Zapfhähnen zu schaffen. Damit das Bier später durch eine saubere Zapfanlage fliesst.

Biljana scheint ob der Anzahl Gäste ein wenig enttäuscht zu sein. Sie wünschte sich wohl, dass dieser Montag eben kein spezieller Tag ist, sondern einer wie immer. Besser zu viel als zu wenig Arbeit.