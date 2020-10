«Jetzt lueget mir eifach vorwärts»: Industrie & Gewerbeverein Untersee und Rhein tagte im Freudenfels Coronabedingt waren an die Mitgliederversammlung des Industrie & Gewerbervereins Untersee und Rhein nur gerade die Hälfte der 43 Mitglieder gekommen. Ein gewisser Optimismus war am Dienstagabend dennoch spürbar. Margrith Pfister-Kübler 28.10.2020, 16.45 Uhr

Konsequent coronakonform: Der Vorstand des Industrie & Gewerbevereins Untersee und Rhein: (vorne) Präsident Philipp Purtschert, Vizepräsident Philipp Schwarzer. Zweite Reihe.: Vorstandsmitglieder Elisabeth Sulger Büel, Barbara Müller und Thomas Graf. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

IGUR, der Industrie & Gewerbeverein Untersee und Rhein, stellt sich dem Coronadruck. Dies zeigte sich an der Mitgliederversammlung des Vereins für Mittel- , Kleingewerbe und Solo-Selbständige am Dienstagabend im Seminar- und Tagungszentrum Schloss Freudenfels oberhalb Eschenz. Von den 43 Mitgliedern, die alle zusammen total rund 600 Arbeitsplätze in der Region bieten, war nur rund die Hälfte zur Versammlung gekommen, alle mit Maske.