Corona Neue Massnahmen im Thurgau: Sperrstunde ab 22 Uhr +++ Homeoffice-Pflicht +++ Treffen nur noch für Personen aus zwei Haushalten erlaubt

Die Thurgauer Regierung verkündet an einer Pressekonferenz neue Massnahmen, um das Coronavirus einzudämmen. Sie gelten ab Mittwoch dieser Woche bis zum 23. Dezember. Regierungsrätin Monika Knill mahnt: «Wir müssen das Ruder herumreissen!»

Silvan Meile Aktualisiert 07.12.2020, 14.47 Uhr

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP) an der Medienkonferenz. Bild: Keystone

Die Medienkonferenz ist beendet, wir bedanken uns für das Interesse. Der Ticker zum Nachlesen:

14:29 Uhr

Zeit für Fragen. Könnten die Massnahmen auch über die Weihnachtstage gelten? Knill: «Wir analysieren, bilanzieren nochmals und legen neu fest.» Aus heutiger Sicht könne keine Prognose gemacht werden.

Wie soll eine Homeoffice-Pflicht eingehalten werden können? Martin: «Die gilt für Arbeitgeber im Kanton Thurgau. Es ist an Arbeitgeber geknüpft, nicht an den Wohnort.»

14:26 Uhr

Die Massnahmen sind Pflicht. Knill erwartet, dass die Thurgauer Bevölkerung die Massnahmen mitträgt. Es brauche alle, um die Situation zu verbessern.

Knill: «Bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie Kontakte!»

Es sei bewundernswert, wie sich das Spitalpersonal für die Patienten einsetze. Es zeichne sich ab, sagt Kohler, dass die Spitäler auch über Weihnachten auf Volllast fahren.

14:22 Uhr

Weder Material noch Bett oder Räume seien das Problem. Gemäss Kohler liegt der Engpass beim Personal. Die Dauerbelastung lasse die Mitarbeiter leiden. Sie seien auch einer psychischen Belastung ausgesetzt. «Wir klatschen nicht nur.» Für das Personal an der Front gebe es eine Prämie.



14:20 Uhr

Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG: «Wir sind am Anschlag.» Covid-19-Patienten beanspruchten rund doppelt so viel Betreuung wie andere Intensivpatienten.

14:17 Uhr

Auch das Herz-Neuro-Zentrum Kreuzlingen behandelt Covid-19-Patienten. Der grösste Teil liegt aber bei der Spital Thurgau AG.

Rund 20 Patienten liegen permanent auf der Intensivstationen. Hinzu kommen 78 weitere Patienten.

Die Fallzahlen sind im Thurgau in der vergangenen Woche um 22 Prozent angestiegen.

Der 7-Tage-Durchschnitt bei den Neuinfektionen steigt seit Mitte November wieder. Screenshot: statistik.tg.ch

14:14 Uhr

Urs Martin: «Die Leute sind sich der Ernsthaftigkeit des Virus nicht mehr gleich bewusst. Unsere Fallzahlen zeigen aber in eine beunruhigende Richtung. R-Wert liegt heute morgen bei 1,078 im Thurgau.»

14:11 Uhr

Knill kündigt zudem an: «Es gilt auch eine Homeoffice-Pflicht im Thurgau.»

Mit den neuen Massnahmen soll ein weiterer Lockdown verhindert werden. Sie gelten bis am 23.Dezember.

14:08 Uhr

Der Thurgau führt die Zwei-Haushalt-Regel ein, sowohl privat als auch im Restaurant. Das sei verbindlich, sagt Knill. Kein Feierabendbier, kein Ausgang mit Freunden, kein Kaffeekränzchen.



14:07 Uhr

Ergänzend zu den Massnahmen des Bundesrates beschliesst der Thurgau sechs Massnahmen. Sie treten ab Mittwoch um Mitternacht in Kraft.

Ab Mittwoch Mitternacht gilt: Sperrstunde ab 22 Uhr. Das gilt insbesondere auch für Take-Away-Betriebe, Verkaufsstellen für Getränke und Speisen (auch an Bahnhöfen und Tankstellen) und Lieferdienste.

An privaten Anlässen dürfen sich noch maximal 10 Personen treffen. Ausgenommen sind Veranstaltungen zur Ausübung der politischen Rechte, Gottesdienste und Beerdigungen, berufliche Tätigkeiten und Bildungsbereich.

Sport- und kulturelle Aktivitäten (Proben, Auftritte) im nichtprofessionellen Bereich mit mehr als 10 Personen sind verboten. Für Gesangsgruppen im nichtprofessionellen Bereich und ausserhalb des Familienkreises ist die Durchführung von Proben und Aufführungen ganz verboten.

Menschenansammlungen mit mehr als 10 Personen im öffentlichen Raum sind verboten.

14:05 Uhr

Knill: «Wir müssen das Ruder herumreissen.» Alle seien ultimativ aufgerufen, einen persönlichen Beitrag zu leisten. «Es braucht nochmals einen Ruck.» Das gemeinsame Ziel: Die Weihnachtstage gemeinsam feiern zu können. Deshalb brauche es jetzt konsequente Massnahmen.

Knill: «Die Belastung des Gesundheitswesen ist gross, sehr gross.» Grösser dürfe sich nicht mehr werden.

14:02 Uhr

Regierungsrätin Monika Knill begrüsst. Sie kündigt weitere kantonale Massnahmen an. Walter Schönholzer, Regierungspräsident, sei verhindert. Er ist derzeit an einer Besprechung in Bern.



13:57 Uhr

Die Regierungsräte Monika Knill und Urs Martin sowie Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG sind eingetroffen. Letzte Medienschaffende nehmen Platz. Gleich beginnt die Pressekonferenz.

13:43 Uhr

Im Kanton Thurgau sind die bestätigten Neuinfektionen mit Covid-19 seit Freitag um 398 Fälle gestiegen. Ausserdem sind elf Personen zusätzlich hospitalisiert, 22 Patienten sind auf der Intensivstation. Der Kanton muss heute sieben neue Todesfälle bekanntgeben.

12:30 Uhr

Es wird erwartet, dass der Kanton Thurgau nun seine Massnahmen verschärft. Davon dürften auch die Schulen betroffen sein. Nebst Gesundheitsdirektor Urs Martin nimmt Erziehungsdirektorin Monika Knill an der Pressekonferenz teil. Mit an Bord ist auch Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG.

Die Ostschweizer Kantone stehen aufgrund der steigenden Fallzahlen unter Zugzwang. Am Samstag haben Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset mit mehreren Deutschschweizer Kantonsregierungen Gespräche geführt. Die Forderung ist klar: Die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärfen.