Live Jetzt live: Der Kanton Thurgau informiert über die ausserordentlichen Corona-Massnahmen Um 17 Uhr hat der Kanton Thurgau zu einer Medienkonferenz eingeladen. Thema sind die neuen, vom Bundesrat verordneten Massnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus. Larissa Flammer 13.03.2020, 16.48 Uhr

Regierungspräsident Jakob Stark und Regierungsrätin Cornelia Komposch, Chefin des kantonalen Führungsstabes, anlässlich der Corona-Medienkonferenz am 6.März. Bild: Donato Caspari

17:16 Uhr

Die Spitäler seien froh, wenn die Hausarztpraxen vermehrt die Corona-Tests übernehmen. Es kämen mehr und mehr Personen in die Notfallstationen, um sich testen zu lassen.

Medizinische Ausrüstung wie Masken seien Mangelware. Eine beschränkte Anzahl habe der Thurgau an Lager. Dieses Lager sei bereits angebrochen worden, die Masken werden an die Spitäler und die Hausärzte abgegeben. Burkhalter sagt:

«Wir müssen sehr haushälterisch mit diesen Gütern umgehen.»

Besuche - etwa in Pflegheimen - müssten gut überlegt sein. Heute haben die Thurgauer Kantonsspitäler ein Besuchsverbot erlassen. Ausgenommen davon sind Besucher von Patienten in ausserordentlichen Situationen.

17:13 Uhr

Die medizinische Lage im Thurgau ist aktuell ruhig. Die Fallzahl habe sich stabilisiert. Allen 6 erkrankten Personen gehe es den Umständen entsprechend gut, sie seien zu Hause isoliert und werden täglich kontaktiert, sagt Agnes Burkhalter.

17:12 Uhr

Der Zivilschutz ist bereits jetzt im Einsatz. Er betreut die Hotline, die isolierten Personen und liefert etwa Masken an die richtigen Stellen, sagt Schmid. In der kantonalen Verwaltung werde häufiger gereinigt und desinfiziert.

17:10 Uhr

Die Gemeinden brauchen mehr direkte Informationen und müssen ihre Aufgaben kennen. In der kantonalen Verwaltung können mehr Ressourcen freigespielt werden. Auch die Wirtschaft kann eingebunden werden, sagt Hans Peter Schmid. Dies alles mit dem Ziel, die Ausbreitung des Virus zu bremsen.

Auch Ressourcen des Bundes und der Armee können einfacher bestellt werden. Auch die Versorgung des Kantons könne so sichergestellt werden.

Das Testen von Risikopatienten in Haushaltspraxen könne unter anderem so gewährleistet werden. Auch werde die Anzahl Betten in den Spitälern erhöht. Mit dem bisherigen Gesundheitspersonal sei es nicht zu schaffen. Schmid sagt:

«Es braucht den Zivilschutz und allenfalls private Personen.»

Dazu habe man jetzt die Handhabe.

17:08 Uhr

Der finanzielle Entscheidungsspielraum beträgt 200'000 Franken für einmalige Massnahme, 50'000 Franken für mehrfache Ausgabe und zurzeit insgesamt ein Kostenrahmen von einer Million Franken.

17:06 Uhr

Im Kanton Thurgau herrscht noch keine ausserordentliche Lage, sagt Cornelia Komposch. Sie rechnet mit einigen 100 neuen Corona-Infektionen im Thurgau in den nächsten Wochen.

Sämtliche Behörden würden besondere Kompetenzen und vor allem finanzielle Mittel brauchen. Deshalb hat der Regierungsrat die ausserordentliche Lage beschlossen. Es werden vorausschauende Entscheide gefällt.

17:05 Uhr

Regierungspräsident Stark verkündet eine ausserordentliche Lage. Damit habe der kantonale Führungsstab die Kompetenz, sich für kommende Entwicklungen vorzubereiten.

17:04 Uhr

Der Thurgauer Regierungsrat hat sich am Freitagmorgen getroffen und Beschlüsse gefasst. Jakob Stark dankt den Anwesenden für das kurzfristige Erscheinen.

Vor einer Woche informierte der Kanton über den ersten Fall einer Corona-Infektion. Seither sind fünf Fälle dazugekommen.

Jakob Stark sagt, dass man sich auf weitere Fälle vorbereiten muss. Der Schutz der Bevölkerung – vor allem aus der Risikogruppe – habe oberste Priorität.

17:01 Uhr

Fünf weitere Amtsleiter stehen für Fragen zur Verfügung.

16:58 Uhr

Die Verantwortlichen sind bereit und halten Sicherheitsabstand. Bild: Larissa Flammer

16:56 Uhr

Zur Erinnerung die Zuständigkeit der Thurgauer Regierungsräte. Cornelia Komposch: Departement für Justiz und Sicherheit, Monika Knill: Departement für Erziehung und Kultur, Jakob Stark: Departement für Finanzen und Soziales, Walter Schönholzer: Departement für Inneres und Volkswirtschaft, Carmen Haag: Departement für Bau und Umwelt.

16:48 Uhr

Auskunft gibt gemäss Namenstafeln der gesamte fünfköpfige Regierungsrat sowie Hans Peter Schmid, Stabschef des kantonalen Führungsstabs, sowie Kantonsärztin Agnes Burkhalter.

16:45 Uhr

Um 17 Uhr informiert der Thurgauer Regierungsrat zusammen mit weiteren kantonalen Führungskräften über die aktuelle Lageentwicklung im Kanton. Die Pressekonferenz findet im Ausbildungszentrum Galgenholz in Frauenfeld statt. Das Galgenholz ist das Einsatzzentrum des kantonalen Führungsstabs. Dort wird auch die Corona-Hotline des Kantons von Zivilschützern betrieben.

Im Kanton Thurgau gibt es Stand Freitagnachmittag gemäss Bundesamt für Gesundheit sechs bestätigte Corona-Infizierungen.

16:40 Uhr

Der Bundesrat hat am Freitagnachmittag folgende Massnahmen verkündet: