Erster Corona-Fall im Thurgau +++ 47-jährige Ärztin wurde positiv auf das Virus getestet +++ gut 45 Personen in Quarantäne Um 11 Uhr hat der Kanton Thurgau zu einer Medienkonferenz eingeladen. Thema ist die erste Person im Kanton, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Larissa Flammer 06.03.2020, 10.55 Uhr

Die Thurgauer Behörden informieren über den ersten Corona-Fall – das Medieninteresse ist gross. Bild: Kanton Thurgau

11:33 Uhr

Damit ist die Pressekonferenz beendet, es werden noch individuelle Fragen beantwortet.

11:31 Uhr

Zum Glück sei es im Thurgau überschaubar ruhig, sagt die Kantonsärztin. Die Spital Thurgau AG kann geordnet arbeiten.

Vor dem Notfall in den beiden Kantonsspitälern gibt es eine Triage. Potenzielle Corona-Virus-Patienten werden in einem Baucontainer empfangen, damit sie nicht in den Notfall gehen und eventuell weitere Personen infizieren, sagt Amtsleiterin Frischknecht.

11:29 Uhr

Für isolierte Personen, die keine Unterstützung haben, würden die Zivilschützer vorbeigehen, Lebensmittel besorgen oder Abfall entsorgen. Sie werden unterstützt, sagt Komposch.

11:26 Uhr

Die ermittelten Personen, die isoliert werden müssen, werden ärztlich kontaktiert. Es muss ermittelt werden, wie diese Personen wohnen. Die Isolierten müssen auch danach in der Quarantäne täglich kontaktiert werden, sie müssen ihre Temperatur messen und ihr Befinden beobachten und angeben.

Diese Personen erhalten Masken. «Diese sind ja Mangelware, gezielt geben wir sie ab», sagt Burkhalter. Auch andere Bedürfnisse können die Isolierten anmelden.

11:25 Uhr

Schulkinder sind keine positiv getestet, deshalb müssen Schulen keine zusätzlichen Massnahmen treffen, sagt Amtsleiter Beat Brüllmann. «Schule findet statt.»

11:25 Uhr

Die infizierte Ärztin ist nicht im Spitalumfeld tätig. Mehr kann die Kantonsärztin nicht sagen.

11:23 Uhr

Kantonsärztin Agnes Burkhalter erklärt, wie Personen ermittelt werden, die isoliert werden müssen. Man muss mehr als 15 Minuten nah mit einer infizierten Person Kontakt gehabt haben, um gefährdet zu sein. Bei der infizierten Ärztin waren dies etwa 30 Personen, die jetzt isoliert werden.

Wie viele dieser Personen zur Risikogruppe gehören, kann die Kantonsärztin noch nicht sagen. Verhindern, dass diese Personen krank werden, kann man nicht mehr. Aber man kann versuchen zu verhindern, dass die den Virus weitertragen.

11:20 Uhr

«Das Verständnis für die Behörden ist da», sagt Stark.

Karin Frischknecht sagt, dass auch noch viele Anrufe direkt zum Amt für Gesundheit kommen. Sie ruft dazu auf, die Hotline zu kontaktieren. Das Amt sei anderweitig beschäftigt.

11:19 Uhr

Die Durchhaltefähigkeit der involvierten Ämter sei ein zentrales Thema, sagt Cornelia Komposch. Wichtig sei da der Zivilschutz, bei der Hotline und bei der Betreuung der isolierten Personen.

Die im Einsatz stehenden Zivilschützer sind vom kantonalen Katastrophen-Einsatz-Element. Diese wurden einberufen, die Arbeitgebenden hatten bisher Verständnis, sagt Komposch.

Etwa zehn Leute würden die Hotline betreuen.

11:14 Uhr

Für Jakob Stark ist Sachlichkeit wichtig. «Wir müssen Respekt haben, aber keine Panik.»

Keine Hände zu schütteln sei vor allem für Politiker schwierig, scherzt der Regierungspräsident. «Zum Glück bin ich nicht im Wahlkampf.»

11:13 Uhr

101 Personen im Thurgau wurden negativ getestet, 2 Tests sind ausstehend, 1 Person wurde positiv getestet – Stand heute Morgen.

Die infizierte Person ist eine 47-jährige Thurgauer Ärztin aus dem Raum Kreuzlingen. Sie hat sich im privaten Umfeld bei einer Person aus der Schweiz angesteckt. Sie kann zu Hause bleiben, auch ihre beiden schulpflichtigen Kinder, die negativ getestet wurden, sind zu Hause.

Personen, mit denen die Ärztin auch bei der Arbeit Kontakt hatte, wurden informiert und zu Hause in Quarantäne gestellt. Ungefähr 14 Personen sind seit Mittwoch sowieso schon in Quarantäne, nochmals 30 werden jetzt wegen der infizierten Ärztin isoliert.

11:10 Uhr

Karin Frischknecht, Leiterin des Amts für Gesundheit, bedankt sich bei der Unterstützung von allen Seiten. Bei der Hotline kommen Fragen zur Gesundheit, zur Prävention und zu Veranstaltungen rein. Rund 1000 Anfragen zu Veranstaltungen kamen bereits rein. Alles nach dem 15. März muss warten, weil der Bund zuerst entscheiden muss, wie es dann weitergeht.

Die Besucherzahlen auf der Website mit dem Fachdossier Corona-Virus zeigen, dass ein Bedürfnis nach Informationen da sei.

11:06 Uhr

Jetzt übernimmt Cornelia Komposch, Chefin des kantonalen Führungsstabs. Die Lage im Kanton werde laufend beobachtet. Vorbereitungsmassnahmen wurden koordiniert. Schon vier Tage nachdem der Fachstab Gesundheit einberufen wurde, reichten die Ressourcen beim Amt für Gesundheit nicht mehr. Deshalb wurde der Fachstab auf den kantonalen Führungsstab ausgeweitet. Das Erfüllen der Aufgaben klappe gut.

160 bis 180 Anrufe gehen täglich bei der Hotline im Galgenholz ein. Jetzt werde die Hotline ausgeweitet und auch am Wochenende von 8 bis 18 Uhr in Betrieb sein. Der Zivilschutz betreibt die Hotline und ist auch für die Quarantäne zuständig.

11:04 Uhr

«Es ist wichtig, dass die Empfehlungen des Bundes auch eingehalten werden», betont Stark. Jetzt gehe es darum, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Der Regierungsratspräsident zeigt das Faktenblatt des Bundes und erläutert die Empfehlungen. Man müsse selber Verantwortung übernehmen. Ältere Menschen sollten zudem weniger Veranstaltungen besuchen und besonders aufpassen. Besuche in Alters- und Pflegeheimen sollen eingeschränkt werden.

11:02 Uhr

Der Chef des Departements für Finanzen und Soziales, zu dem auch der Bereich Gesundheit gehört, informiert über die Lage, wie sie der Bund einstuft. Er fasst die getroffenen Massnahmen auf nationaler Ebene zusammen.

11:00 Uhr

Das Medieninteresse ist gross. Jakob Stark informiert: Wir dürfen uns die Hand nicht mehr geben. Das gelte jetzt für längere Zeit.

10:58 Uhr

Neben den bereits erwähnten Personen sind auch Beat Brüllmann, Chef des Amts für Volksschule, und Daniel Wessner, Chef des Amts für Wirtschaft und Arbeit, anwesend.

10:27 Uhr

Im Kanton Thurgau ist die erste Person positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Um 11 Uhr geben Auskunft: Regierungspräsident Jakob Stark, Regierungsrätin Cornelia Komposch, Chefin des kantonalen Führungsstabes, Kantonsärztin Agnes Burkhalter und Karin Frischknecht, Leiterin des Amtes für Gesundheit.