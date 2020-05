Live Jetzt im Ticker: Endlich dürfen sich Paare wieder in die Arme nehmen – heute Abend fällt der Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz Seit Freitagabend ist klar: Der Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz wird abgebrochen. Dies geschieht im Zusammenhang mit dem Entschluss auf Bundesebene, die Grenzen zu lockern. Eva Wenaweser, Raphael Rohner, Urs Brüschweiler 15.05.2020, 20.20 Uhr

Impressionen vom Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz:

20:28 Uhr

Regierungsrätin Cornelia Komposch ist da. Wie auch Stadtpräsident Thomas Niederberger. Es kann losgehen.

„U huere guät“, sagt sie, wie es sich anfühlt. Der Hag ist offen!

Bild: Urs Brüschwiler

20:22 Uhr

Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt hält den Schampus bereit. Noch 10 Minuten bis zum grossen Moment.

Bild: Raphael Rohner

20:14 Uhr

Der Zivilschutz bringt Licht für die Medien Show.

20:12 Uhr

Der Konstanzer Bundestagsabgeordnete Andreas Jung (CDU) schaut sich das Spektakel an. Er hat seit langem in Berlin für das Abbrechen des Grenzzauns lobbyiert. Nun wurde sein Einsatz belohnt, er freut sich.

20:10 Uhr

«Der Zaun gehört hier einfach nicht her»: Simon und Julia aus Kreuzlingen stossen darauf an, dass der Grenzhag heute Abend fällt.

20:04 Uhr

Enrico Deringer aus Kreuzlingen verrät uns im Video, was er alles vorhat, wenn nicht nur der Grenzzaun weg ist, sondern er auch offiziell wieder über die Grenze darf:

19:46 Uhr

Unser Videojournalist Raphael Rohner ist vor Ort und kommentiert die Lage in einem Video:

19:38 Uhr

Bild: Raphael Rohner

Ganze Familien sind gekommen, um diesen Moment zu verfolgen. Auch wenn die Kinder wahrscheinlich noch nicht ganz begreifen, was hier vor sich geht, schauen sie den Arbeiten gespannt zu.

19:36 Uhr

Diese zwei Freunde geniessen diesen historischen Moment am Grenzzaun zusammen:

Bild: Urs Brüschweiler

19:31 Uhr

Der erste Spalt ist auf. Allerdings nur, um die grenzüberschreitenden Brettspiele in Sicherheit zu bringen.

19:26 Uhr

Ruth Scherrer aus Luzern kam extra nach Kreuzlingen, um zu sehen wie der Grenzhag fällt. Im Video erzählt sie, warum das für sie so ein spezieller Moment ist:

Bild: Urs Brüschweiler

19:23 Uhr

In Konstanz fahren jetzt ebenfalls die Lastwagen auf, um die Gatter abzutransportieren

19:19 Uhr

Die Stimmung ist gut und die Spannung steigt. Um 20.30 Uhr werden vor Ort die regionalen Politiker von beiden Seiten erwartet um den Grenzhag medienträchtig zu öffnen. Angekündigt sind Stadtpräsident Thomas Niederberger, Oberbürgermeister Uli Burchardt, der Konstanzer Landrat Zeno Danner und Regierungsrätin Cornelia Komposch.

19:14 Uhr

Bild: Urs Brüschweiler

Der erste Hag ist weg! Aber es ist lediglich der gesperrte Bahnübergang neben der Grenze der wieder geöffnet ist.

Jetzt geht es weiter zum Grenzübergang Klein Venedig. Die Zivilschützer entfernen unter Beobachtung einer grossen Medienschar die Zäune. Die Betonsperren holte das kantonale Tiefbauamt schon am Nachmittag ab.

19:10 Uhr

Der Kreuzlinger SP-Gemeinderat Adrian Knecht läuft zufällig vorbei als der Hag zurückgebaut wird und sagt im Video, was das ihn ihm auslöst:

19:06 Uhr

Bild: Urs Brüschweiler

Der Kreuzlinger Stadtrat Thomas Beringer mit den gesammelten Werken.

Auf der Schweizer Seite sind zahlreiche Schaulustige anwesend. Der Kreuzlinger Gemeinderat Fabrizio Ribezzi will der erste sein, der ein Bild auf Facebook postet. Derweil sieht die gegenüberliegende Seite verwaist auf: keine deutsche Polizei, fast keine Passanten.

19:05 Uhr

Bild: Urs Brüschweiler

Zwei Kreuzlinger Stadträte und Mitglieder des Zivilschutzes sind mit den Vorbereitungen beschäftigt. Die vielen Botschaften am Zaun werden sorgfältig entfernt. Die beiden Städte sammeln die Botschaften und wollen nach dem Sommer eine gemeinsame Ausstellung machen.

19:04 Uhr

Bild: Urs Brüschweiler

Die Medien, der Zivilschutz und zahlreiche Personen warten... Um 19.00 soll es am Grenzübergang Klein Venedig losgehen mit der Entfernung der Zäune, um 20.30 soll dann der Hag an der Kunstgrenze fallen - Koordiniert mit der deutschen Bundespolizei.

Der Hag zwischen Kreuzlingen und Konstanz wird am Freitagabend zurück gebaut. Bild: Michel Canonica (Kreuzlingen, 26. April 2020)

(sba/red/ubr) Am Freitagnachmittag gab es eine Telefonkonferenz mit weitreichenden Folgen: Vertreter der deutschen und schweizerischen Behörden haben gemeinsam beschlossen, den Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz abzubrechen. Der Rückbau basiert auf dem bundesrätlichen Entschluss, dass ab dem 16. Mai die Grenzen gelockert werden.

Gemäss diesem Entschluss auf Bundesebene wird die gegenseitige Einreise zwischen der Schweiz, Deutschland und Österreich wieder erlaubt für Personen, die ihre Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder ihre Verwandten besuchen oder an wichtigen Familienanlässen teilnehmen wollen.

Das Gleiche gilt für Besitzer von selbst genutzten Liegenschaften und Schrebergärten sowie von Landwirtschafts-, Jagd- oder Forstflächen. Ebenso dürfen Personen einreisen, die Tiere versorgen müssen. Diese Lockerung an den Landesgrenzen tritt in der Nacht auf Samstag, 16. Mai 2020, um Mitternacht in Kraft.

Betonelemente beim Grenzübergang Klein Venedig entfernt

Kurz nach 15 Uhr fährt ein LKW des kantonalen Tiefbauamts vor und entfernt am Grenzübergang Klein Venedig in Kreuzlingen die Betonelemente, die Zäune und Gitter bleiben indes noch stehen. Selbes spielt sich am Grenzübergang an der Wiesenstrasse und am ehemaligen Hauptzoll ab. Das Fotografieren der Szenerie wird von Grenzwächtern vor Ort untersagt. Der doppelte Grenzhag bei der Kunstgrenze steht noch.

Der doppelte Grenzhag bei der Kunstgrenze in Kreuzlingen steht noch. Bei den Grenzübergängen werden die Trennelemente abtransportiert. Bild: Michel Canonica (Kreuzlingen, 26. April 2020)

Am Freitagabend ab 20.30 Uhr gibt es dazu eine Pressekonferenz mit Regierungsrätin Cornelia Komposch, dem Konstanzer Oberbürgermeister Ulrich Burchardt, Zeno Danner, Landrat des Landkreises Konstanz und Thomas Niederberger, Stadtpräsident von Kreuzlingen.