«Jeder Tropfen zählt»: Thurgauer Gewässerschutzprojekt AquaSan hat erste Erkenntnisse, wie Pestizide in Bäche gelangen Mit Hilfe des Projekts AquaSan sollen die Umweltrisiken beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent reduziert werden. Bereits im zweiten Projektjahr gibt es erste Erkenntnisse: Das grösste Risiko besteht auf den Hofplätzen. Larissa Flammer Aktualisiert 05.10.2020, 17.07 Uhr

Ein Traktor bringt auf einem Salatfeld Pflanzenschutzmittel aus. Bild: Christian Beutler/Keystone

Das Wichtigste in Kürze

Von 2019 bis 2026 läuft im Kanton Thurgau im Einzugsgebiet der Salmsacher Aach und des Eschelisbachs das Ressourcenprojekt AquaSan. Das Ziel ist es herauszufinden, wie Pflanzenschutzmittel in die Bäche gelangen kann.

Bereits gibt es Erkenntnisse zu den Risikoquellen. Auch erste Massnahmen werden zurzeit getestet.

Das Interesse der Thurgauer Landwirtschaft an diesem Projekt ist gross. Doppelt so viele Betriebe nehmen an der Pilotphase teil als budgetiert.

Landwirte wenden Pflanzenschutzmittel gewissenhaft und gemäss den entsprechenden Vorschriften an. Das ist eine Erkenntnis aus dem Projekt AquaSan des Kantons Thurgau. Trotzdem gelangen immer wieder Pestizide in die Gewässer. Wo genau und was man dagegen tun kann, war lange unklar. Hier setzt das Ressourcenprojekt AquaSan an, das seit etwas mehr als einem Jahr im Thurgau läuft.

Gemeinsames Projekt Federführend beim Projekt AquaSan sind das Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg, das Amt für Umwelt und das Landwirtschaftsamt. Zudem sind der Verband Thurgauer Landwirtschaft, der Thurgauer Obstproduzentenverband, die Vereinigung Thurgauer Beerenpflanzer, die Gemüseproduzentenvereinigung der Kantone Thurgau und Schaffhausen, Agroscope und Agridea am Projekt beteiligt. Über die gesamte Projektdauer belaufen sich die Kosten auf rund 7,75 Millionen Franken. Der Bund trägt rund 78 Prozent davon, der Kostenanteil des Kantons beträgt demnach rund 1,7 Millionen Franken. Der Thurgauer Grosse Rat hiess den Kredit im vergangenen Jahr einstimmig gut.

Vier Wege, wie die Giftstoffe in die Bäche gelangen, kommen in Frage: Abschwemmung (starker Regen schwemmt Material vom Feld), Drift (Wind verteilt Mittel beim Ausbringen), Punkteinträge auf Hofplätzen (das Mittel gelangt zum Beispiel bei der Reinigung des Spritzgeräts ins Abwasser) sowie Drainage (Wasser und damit Pflanzenschutzmittel werden gezielt von Feldern abgeleitet).

Das grösste Risiko bestehe auf den Bauernhöfen selber, sagt Heinz Ehmann, stellvertretender Leiter des Amts für Umwelt, am Montag einer Pressekonferenz auf der Swiss Future Farm in Tänikon. Die Gefahr sei also gross, dass beim Anmischen der Pflanzenschutzmittellösung, beim Befüllen oder beim Reinigen der Maschine etwas davon ins Abwasser gelangt.

Mit Videos wie diesem weist der Arenenberg daraufhin, wie sauberes Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln funktioniert.

Heinz Ehmann. Bild: Reto Martin

Ehmann betont, dass man heute schon die kleinsten Konzentrationen nachweisen könne: «Jeder Tropfen zählt.» Auch bei Abschwemmungen auf den Feldern können jeweils 10 bis 30 Wirkstoffe nachgewiesen werden. «Es stellen allerdings nur 10 bis 20 Prozent davon ein Risiko für die Gewässerbiologie dar», sagt Ehmann.

«Wir haben also vor allem ein Problem mit einigen wenigen Wirkstoffen.»

Was die Messungen auch gezeigt haben: Einige Pflanzenschutzmittel bleiben deutlich länger im Boden als bisher gedacht. Zum Teil wurden Pflanzenschutzmittel nachgewiesen, die schon seit zehn Jahren verboten sind.

Interesse ist gross: Es machen mehr Betriebe mit

Die Messungen werden auf den Hofplätzen und Feldern der Versuchsbetriebe vorgenommen. Jeweils nach Niederschlägen werden Gewässerproben entnommen und dann auf mehrere hundert verschiedene Pflanzenschutzmittel untersucht. 2019 wurden rund 100 Proben ausgewertet, im laufenden Jahr bereits 130.

Florian Sandrini. Bild: Reto Martin

Das Interesse der Thurgauer Landwirtschaft am Projekt AquaSan ist gross. Mehr als doppelt so viele Betriebe wurden in die Pilotphase aufgenommen als budgetiert. Zurzeit machen 20 Landwirtschaftsbetriebe mit, ab 2021 sollen es 60 sein, schlussendlich deren 100, sagt Projektleiter Florian Sandrini:

«Wir haben gemerkt, die Landwirte wollen gerne etwas unternehmen, um den Eintrag von Pflanzenschutzmittel in die Gewässer zu verringern.»

Bisher hätten sie nur nicht gewusst, wo die Schwachstellen liegen und was dagegen unternommen werden könne. Sandrini ist optimistisch, dass das Ziel von AquaSan erreicht wird: Das Risiko von Pflanzenschutzmitteleinträgen in Gewässer um 50 Prozent zu reduzieren.

Bereits erste Massnahmen getestet

Das Projekt ist wichtig für die Swiss Future Farm, für die Forschung und die Bildung in der Landwirtschaft, sagt Ueli Bleiker, Chef des Thurgauer Landwirtschaftsamts. Denn es gehe um einen nachhaltigen, ressourcenschonenden Anbau von Nahrungsmitteln. Bleiker sagt:

«Die kantonseigenen Betriebe gehen als Pioniere voran.»

Ueli Bleiker. Bild: Reto Martin

Mit AquaSan nehme man aber auch die anderen mit. Gerade auch durch den Wissenstransfer sollen alle Thurgauer Landwirte vom Projekt profitieren.

Vier Videos mit Erkenntnissen und Anweisungen hat der Kanton bereits produziert. Feldbegehungen auf der Swiss Future Farm und Vorträge stossen ebenfalls auf Interesse, sagt Sandrini. Und Ehmann ergänzt: «Die Forschung reisst uns die Daten fast aus den Händen.»