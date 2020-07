«Ohne einen geeigneten Proberaum stehen die Konzerte im März 2021 auf wackligen Beinen» – deshalb probt der Oratorienchor Frauenfeld im Freien Um Abstand zu halten, proben die Mitglieder des Oratorienchors montagabends Open-Air auf dem Spanner-Schulhausplatz. Während des Lockdowns fanden die Probenabende per Videokonferenz statt. Amina Mvidie 14.07.2020, 04.10 Uhr

Halten sich an die Abstandsregeln: Die Chormitglieder haben ihre mitgebrachten Stühle weit auseinander gestellt. Bild: Andrea Stalder

Ein Mann sitzt auf einem Schulstuhl am E-Piano und kämpft gegen den Wind. Dieser blättert die Notenblätter von alleine um. Um ihn herum stehen knapp 40 Frauen und Männer, sie strecken ihre Arme in die Luft. Was auf den ersten Blick wie eine Yogaübung für Anfänger aussieht, ist in Wahrheit eine Aufwärmübung für die Stimmbänder. Der Frauenfelder Oratorienchors probt seit drei Wochen auf dem Pausenplatz des Schulhauses Spanner.