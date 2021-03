JASS-MEKKA Drehort Rhyschüür: Der SRF-«Samschtig-Jass» gastiert in Diessenhofen, mitsamt zahlreicher Prominenz Während dreier Tage hat das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) im Gasthaus Schupfen gedreht. Moderiert wird die Sendung von Fabienne Bamert und Jörg Abderhalden. Gastgeber Phillip Diener freut sich, trotz dem Lockdown wieder seinen Beruf ausüben zu können. Thomas Brack 25.03.2021, 11.40 Uhr

Konzentrierte Jasser direkt am Rhein mit Moderatorin Fabienne Bamert, ganz rechts. Bild: Thomas Brack

Vom vergangenen Montag bis Mittwoch hat das SRF in der Rhyschüür des Gasthauses Schupfen in Diessenhofen sechs Folgen des «Samschtig-Jass» gedreht. Die Sendungen werden «live on tape» produziert und an Samstagen im Mai, Juni und September ausgestrahlt. Die am Montag aufgenommene Sendefolge ist am Samstag, dem 8. Mai, zu sehen.

Der Saal der Rhyschüür ist mit mobilen Kameras, Mischpulten und anderen aufnahmetechnischen Geräten gefüllt. Mehr als ein Dutzend Kameraleute, Toningenieure und andere Fachleute «weibeln» herum, um das Geschehen auf und rund um grünen Jasstisch in Szene zu setzen. Die Zugerin Fabienne Bamert moderiert die Sendung, assistiert von Schiedsrichter und Schwingerkönig Jörg Abderhalden. Alle Akteure tragen Maske, was die richtige Verstärkung und Tonqualität umso bedeutender macht.

Tranquillo Barnetta, Pepe Lienhard und Lisa Stoll

Als musikalischer Überraschungsgast tritt der Mundartsänger Adrian Stern mit seiner Band auf und singt einen seiner Hits. Weitere Prominente werden sich in den nachfolgenden Sendungen die Klinke in die Hand geben – darunter ehemalige Fussballstars wie Tranquillo Barnetta oder Beni Huggel. Auch Pepe Lienhard, der kürzlich seinen 75. Geburtstag gefeiert hat, wird als Gast in der Show auftreten. Er hat mit der Alphornbläserin Lisa Stoll extra ein Stück für die Sendung eingespielt.

Adrian Stern mit Band kurz vor seinem Auftritt. Bild: Thomas Brack

Die bei Alt und Jung beliebte Sendung hat kürzlich auf ihr fünfzigjähriges Bestehen zurückschauen können und wird von bis zu einer halben Million Zuschauern mitverfolgt. Erfinder des Sendegefässes war Kurt Felix. Der ideenreiche Thurgauer hatte auch das beliebte Format «Verstehen Sie Spass» erfunden.

Laut Produktionsleiterin Sandra Veneri werden bei «Samschtig-Jass» bei der Wahl der Drehorte möglichst alle Kantone berücksichtigt. «Live hatten wir schon bis zu fünfhundert Gäste an den Anlässen», erzählt sie. Wie Gastgeber Philipp Diener vom Gasthaus Schupfen bedauert sie das Fehlen des Publikums aus den bekannten Gründen.

Endlich wieder Gastgeber sein

Phillip Diener freut sich, dass er und sein 14-köpfiges Team während dieser drei Tage die Aufnahmeteams von SRF bewirten können. «Heute vor drei Monaten mussten wir den Betrieb schliessen», berichtet er und ergänzt:

«Jetzt geniessen wir es, unseren Beruf ausüben und unsere Gäste verwöhnen zu können.»

Philipp Diener vor der Rhyschüür seines Gasthauses Schupfen. Bild: Thomas Brack

Angefragt wurde er von Produzent Michael Bachmann bereits im vergangenen Herbst. Selbstverständlich habe er sofort mit Freude zugesagt. Für Diener ist die erneute Verlängerung der Coronaschutzmassnahmen eine Herausforderung. Dennoch zeigt er sich für die mittel- bis langfristige Entwicklung zuversichtlich. «Schon der Sommer des vergangenen Jahres lief vorzüglich und die Buchungen für bevorstehende und hoffentlich bald durchführbare Anlässe in der Rhyschüür sehen dieses Jahr ebenfalls prima aus», sagt der Patron des Gasthauses Schupfen.

Während der Sommerpause des «Samschtig-Jass» produziert das SRF alle Sendungen des «Donnschtig-Jass» auf dem Kundelfingerhof in Schlatt und strahlt diese live aus. Damit wird die Region Diessenhofen für einige Monate zum Jass-Mekka der Schweiz.