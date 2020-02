Jakob Ruppel und Marco Sigrist jazzen an der Steckborner Vollmondbar Das Duo Don’t Feed Neighbor’s Cat bringt am Sonntag groovigen Sound der 30- und 40er-Jahre ins Foyer des Phönix-Theaters. 04.02.2020, 14.26 Uhr

Jakob Ruppel (Banjo) und Marco Sigrist (Gitarre). Bild: PD

(red) Die groovenden Gentlemen Jakob Ruppel und Marco Sigrist vom Duo Don’t Feed Neighbor’s Cat nehmen die Zuhörer mit in einen amerikanischen Jazzkeller der 30er- und 40er-Jahre beziehungsweise ins Foyer des Phönix-Theaters in Steckborn. Bereits mit den ersten Akkorden schwingt nicht nur der Fuss im pulsierenden Rhythmus – eine Musik voller hintergründiger Leichtigkeit und heiterer Frivolität von Banjo und Gitarre oder zwei Gitarren. Zu hören ist das Duo in der Vollmondbar am Sonntag, 9. Februar, um 20 Uhr.