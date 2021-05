Jahresversammlung Tabula rasa: Die Wängemer Frauengemeinschaft wählt ihren gesamten Vorstand neu Sechs neue Vorstandsmitglieder hat die Frauengemeinschaft Wängi gewählt. Das vergangene Jahr hat den Verein finanziell belastet. 14.05.2021, 16.15 Uhr

Der neue Vorstand der Frauengemeinschaft Wängi mit Rahel Gmür, Mägi Osswald, Daniela Zehnder-Gross, Karla Sánchez, Melanie Knecht und Miriam Weber Koster. Bild: PD

(red) Ursprünglich plante die Wängemer Frauengemeinschaft, ihre Jahresversammlung am 19. Februar durchzuführen. Coronabedingt musste diese aber in den Mai verschoben werden. Aufgrund der immer noch sehr eingeschränkten Anzahl Personen, welche an einer Veranstaltung teilnehmen dürfen, wurde die Versammlung schlussendlich schriftlich abgehalten.

Dabei wurden sämtliche ordentliche Traktanden angenommen. «Leider hinterliessen die nicht stattgefundenen Kinderkleiderbörsen ein grosses Loch in der Erfolgsrechnung 2020», schreibt die Frauengemeinschaft in ihrer Mitteilung. Nebst dieser unerfreulichen Tatsache konnte von den Mitgliedern aber auch über sehr Erfreuliches abgestimmt werden. So war das wichtigste Traktandum nichts Geringeres als die Gesamterneuerung des sechsköpfigen Vorstandes.

Einstimmig wurden Daniela Zehnder-Gross (Präsidentin), Miriam Weber Koster (Aktuarin), Rahel Gmür (Finanzen), Melanie Knecht (Besuchsdienst), Mägi Osswald (Besuchsdienst) und Karla Sánchez (Öffentlichkeitsarbeit und IT-Verantwortliche) gewählt. Die gebührende Verabschiedung des alten Vorstandes will die Frauengemeinschaft Wängi an der nächsten Jahresversammlung 2022 nachholen.