Bürgergemeinde Frauenfeld hat finanziell gutes Jahr hinter sich

Jahresversammlung Hoffnung, Geduld und gute Finanzen: Das hat die Bürgergemeinde Frauenfeld im vergangenen und laufenden Jahr bewegt Sowohl die Verwaltungsrechnung der Bürgergemeinde Frauenfeld als auch das Altersheim Stadtgarten schliessen das vergangene Jahr mit schwarzen Zahlen. Und für den neuen Bürgerwein wurden kürzlich neue Reben gepflanzt am Holderberg. Bis zum ersten Glas dauert es aber noch. Mathias Frei 17.05.2022, 16.05 Uhr

Bürgerpräsident Titus Moser. Bild: Mathias Frei

Endlich wieder Normalität – nach abgesagten Bechtelisversammlungen und verschobenen Jahresversammlungen. Darüber freute sich Bürgerpräsident Titus Moser am Montagabend an der Jahresversammlung der Bürgergemeinde Frauenfeld. 122 Bürgerinnen und Bürger waren im Grossen Bürgersaal zugegen. Alle Geschäfte gingen einstimmig durch. Der Bürgerpräsident sprach von der Neuanlage des Rebbergs Holderberg, wo zukünftig die pilzwiderstandsfähigen Sauvignac- und Prior-Trauben gedeihen. Vor kurzem wurden 3200 Reben gepflanzt. Er mahnte zu Geduld, bis man in einigen Jahren einen neuen, fabelhaften Bürgerwein geniessen könne. Seiner Hoffnung gab Moser zum Ausdruck, dass 2023 endlich wieder eine Bechtelisversammlung stattfinden könne.