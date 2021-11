Bauprojekt Schollenholz: Entscheid Anfang 2022 zu erwarten

Geschäftsjahr 2020 Einsprachen blockieren das Bauprojekt Schollenholz weiterhin: Genossenschaft thematisiert den Fall an ihrer Versammlung Das Projekt Schollenholz, das 23 neue Mietwohnungen vorsieht, schreitet wegen diverser Einsprachen nicht voran. Wie es weitergeht, weiss man voraussichtlich erst Anfang 2022. Marcel Epper, Präsident der Wohnbaugenossenschaft, ist indes zuversichtlich, dass das Verwaltungsgericht zu seinen Gunsten entscheiden wird. Evi Biedermann 14.11.2021, 18.27 Uhr

Genossenschaftspräsident Marcel Epper gratuliert Doris Peter-Staubli zu ihren 30 Jahren im Vorstand. Bild: Evi Biedermann

Wäre alles gelaufen wie geplant, hätte der Einzug in die neuen Wohnungen bereits diesen Sommer begonnen. Doch bislang kam es noch nicht einmal zum Spatenstich, denn Bauherrin und Anwohner sind in ein schleppendes gerichtliches Verfahren verwickelt. Bauherrin ist die Wohnbaugenossenschaft Sonnmatt, die im Sinn von sozialem Wohnungsbau im Schollenholz 23 neue Mietwohnungen erbauen will.