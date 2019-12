Jahresrückblick 2019 Region Frauenfeld: Der Linksrutsch folgt auf den Rechtsrutsch und einen umstrittenen Landverkauf

Zuerst verliert die Gruppierung Chrampfe & Hirne (CH) den Stadtratssitz an die Freisinnigen. Danach kann Links-Grün dafür im Gemeinderat zulegen. Zudem steht 2019 in Frauenfeld mit dem Twerenbold-Landverkauf ein kontrovers diskutiertes Sachgeschäft im Zentrum, wie TZ-Redaktor Mathias Frei in seinem Frauenfelder Jahresrückblick festhält.

Mathias Frei 31.12.2019, 05.00 Uhr