Jahresrechnung Fischingen Gemeinderat will das Kässeli aufstocken: 1,3 Millionen Ertragsüberschuss sollen ins Eigenkapital fliessen Die Politische Gemeinde Fischingen erzielt 2020 einen üppigen Ertragsüberschuss. Am 13. Juni entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob dieser – wie vom Gemeinderat gewünscht – dem Eigenkapital zugeführt wird. Miguel Lo Bartolo 08.06.2021, 14.30 Uhr

Drohnenaufnahme der Gemeinde Fischingen. Bild: Reto Martin

Die Erfolgsrechnung 2020 der Gemeinde Fischingen geht besser auf als erahnt. Die 3000-Seelen-Gemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 1,3 Millionen Franken – bei einem Aufwand von 5,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 7 Millionen. Ein derart positives Ergebnis verblüfft. So witzeln denn an der Informationsveranstaltung in der Hörnlihalle von Mitte Mai Gemeindepräsident René Bosshart und Finanzverwalter Hans-Peter Lorenz, es müsse sich wohl irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben.