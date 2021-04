Jahresrechnung Erfolgreiches 2020: Das Aadorfer Alterszentrum kann Rekordauslastung verzeichnen Das Aadorfer Alterszentrum musste im vergangenen Jahr keine coronabedingten Todesfälle verzeichnen. Dennoch führte die Pandemie zu Ertragsausfällen. 16.04.2021, 16.45 Uhr

Blick auf das Alterszentrum Aaheim mit dem Demenz-Wohnheim Adesta im Vordergrund. Bild: PD

(red) Eine sehr gute Bettenbelegung und tiefe Kosten sind ausschlaggebend für das Ergebnis: Das Aadorfer Alterszentrum Aaheim kann für 2020 einen Gewinn von rund 87'000 Franken vermelden. Bei der Auslastung der 86 verfügbaren Betten verzeichnet es gar einen Höchststand: Sie lag mit 98,45 Prozent bei den Pflegetagen und mit 99,79 Prozent bei den Pensionstagen sowohl über dem Budget wie auch über den Vorjahreswerten.

Die Erfolgsrechnung 2020 weist Betriebserträge von rund 9,18 Millionen Franken, Personal- und Sachaufwände von 7,88 Millionen Franken und Abschreibungen von 835'000 Franken aus. Der Gewinn von 87'471 Franken soll dem Eigenkapital zugewiesen werden. Dieses beträgt per Ende 2020 rund 1,15 Millionen Franken.

«Das Risiko, dass aufgrund der Coronasituation Betten nicht belegt werden können, ist derzeit recht hoch. Dies hätte grosse Ertragsausfälle zur Folge», schreibt das Alterszentrum in seiner Mitteilung. Um einen solchen Fall abfedern zu können, wurden Rückstellungen von 300'000 Franken in den «Fonds Belegungsschwankungen» gebildet. Im vergangenen Jahr hatte das Aaheim jedoch keine coronabedingten Todesfälle zu verzeichnen und musste somit keine Umsatzeinbussen im Pflegeheim in Kauf nehmen.

Durch das Versammlungsverbot entstanden jedoch Mindereinnahmen in der öffentlichen Cafeteria. 2020 hat das Alterszentrum keine Kurzarbeit für das Restaurantpersonal angemeldet, «da diese Mitarbeitenden für andere Tätigkeiten wie Eingangskontrolle und in anderen Bereichen eingesetzt wurden». Durch höhere Umsätze im Mahlzeitendienst sowie tieferen Lebensmittelausgaben konnten die Mindereinnahmen von 120'000 Franken etwas aufgefangen werden.

Tiefere Personalkosten durch Engpässe

Der Betriebsertrag liegt rund 110'000 Franken über Budget. Sowohl bei den Taxen als auch beim Verkauf von Medikamenten und Pflegematerial sowie in der Wäscherei konnte das Aaheim höhere Erträge erzielen. Die Ausgaben für Löhne und Sozialleistungen fielen um knapp 290'000 Franken tiefer aus als budgetiert. Grund dafür sei ein Personalmangel im Pflegebereich, wie das Aaheim schreibt. Engpässe und Vakanzen mussten mit Temporärpersonal abgedeckt werden, was zu Mehrkosten 177'000 Franken führte.

Zudem hatte das Aaheim coronabedingte Mehrkosten von 153'000 Franken zu verzeichnen. Darunter fallen etwa Personalkosten infolge Krankheitsausfällen und Sachkosten für Masken oder Desinfektionsmittel. Insgesamt tätigte das Aaheim Investitionen von rund 1,15 Millionen Franken. Der Grossteil davon wurde für die Gebäudetechnik im Hauptgebäude sowie im Haus Adesta eingesetzt.

Die Erfolgsrechnung der Alterssiedlung schloss mit einem Gewinn von 4800 Franken ab, welcher dem Eigenkapital zugewiesen wird. Die sechs Eineinhalb- und die achtzehn Zweieinhalbzimmer-Alterswohnungen seien fast durchgehend vermietet gewesen.