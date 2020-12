Das ist 2020 im Thurgau passiert – wissen Sie es noch?

Den Buchstaben der richtigen Antwort in das entsprechend nummerierte Kästchen setzen. Den Lösungssatz mit Ihrer Adresse entweder auf einer Postkarte an folgende Adresse senden:

Thurgauer Zeitung Quiz Postfach Schmidgasse 7 8501 Frauenfeld



oder per E-Mail mit dem Betreff «Jahresquiz» an:

gewinn@chmedia.ch



Zehn Gewinner dürfen sich über ein Geschenk freuen: Verlost werden fünf Monopoly-Spiele zum Thema «Kanton Thurgau». Ebenso gibt es fünf Umhängetaschen der «Thurgauer Zeitung» zu gewinnen.

Einsendeschluss ist der 6. Januar.

Die Gewinner werden unter den richtigen Antworten ausgelost.