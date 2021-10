Aadorfer «Büecherchorb» mit guten Zahlen: Bilanz nach einem Jahr

Jahresbilanz «Wir sind auf Kurs»: Vor einem Jahr schloss sich eine Genossenschaft zusammen, den Aadorfer «Büecherchorb» zu retten – seither laufen die Geschäfte Der «Büecherchorb» in Aadorf zieht erstmals Bilanz. Im Frühjahr 2020 stand der Buchladen vor dem Aus. Eine neuformierte Genossenschaft um CVP-Kantonsrat Peter Bühler hat das Traditionsgeschäft neulanciert. Heute hält sich der «Büecherchorb» über Wasser. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 20.10.2021, 04.10 Uhr

«Die Geschäfte laufen so, wie wir uns das vorgestellt haben», sagt der Genossenschaftspräsident des Aadorfer «Büecherchorb», Peter Bühler. Der Buchladen stand vergangenes Jahr noch vor dem Aus. Heute schreibt man bereits wieder «erfreuliche Zahlen». Dass es dem Traditionsgeschäft den Umständen entsprechend gut gehe, will Bühler doppelt und dreifach unterstrichen wissen. Immerhin hat man sich der Wiederauferstehung des Geschäfts während einer schwierigen Zeit gewidmet.

Seit der Neulancierung schreibt der «Büecherchorb» in Aadorf erfreuliche Zahlen. Bild: Miguel Lo Bartolo

Ganz beschwerdefrei ging die Neulancierung allerdings nicht vonstatten. Die offizielle Geschäftsgründung erfolgte im November 2020. «Damit waren wir etwas zu spät», sagt Bühler. Auf Härtefallgelder hatte man keinen Anspruch.

Peter Bühler, CVP-Kantonsrat und Genossenschaftspräsident «Büecherchorb» Aadorf. Bild: PD

Unglücklich schlug dieser Umstand im Januar und Februar dieses Jahres zu Buche. Das Geschäft war während beider Wintermonate geschlossen, das Loch in der Kasse augenscheinlich. «Man kann es nicht anders sagen: Das Geld aus diesen Monaten fehlt uns», sagt Bühler. Und dennoch: Der «Büecherchorb» wusste sich zu helfen. Prompt bot man zusätzlich zum Onlineshop einen Heimlieferservice an. Freiwillige Helferinnen fuhren die Bestellungen mit dem Velo aus – eine Dienstleistung, die sich bewährt hat und deshalb auch gegenwärtig angeboten wird. Bühler sagt:

«Mittlerweile sind wir wieder auf Kurs.»

Der technische Fortschritt erleichtert einiges

Der Buchladen hat die Digitalisierung mitgemacht. Darauf ist der Genossenschaftspräsident besonders stolz. Heuer soll gar ein neues technisches Tool zur Verfügung stehen, das den Mitarbeiterinnen einen beachtlichen administrativen Aufwand abnimmt. Bestandesaufnahmen sowie Kauftrends und Leseverhalten sollen im neuen System erfasst werden. Überdies wurde auch der Auftritt des Onlineshops aufpoliert.

Das Kernteam ist dasselbe geblieben. Der Verwaltungsrat setzt sich weiterhin aus den bisherigen Mitgliedern, also der Initiantengruppe um Peter Bühler, zusammen. Bei den Ladenmitarbeiterinnen steht indes bald ein Wechsel an. Verena Hutter, die schon seit Jahren Teil des Verkaufsteams ist, hat per November gekündigt. Ihre Nachfolge steht schon fest. Es handelt sich um ein «bekanntes Gesicht», wie Bühler sagt.

Verena Hutter (links) verlässt das «Büecherchorb»-Team. Geschäftsführerin Anschi Inauen und Charmaine Gotte erhalten demnächst neue Unterstützung. Bild: Olaf Kühne

Man habe seit der Neulancierung ausserdem ein paar wenige Genossenschafter dazugewonnen. Im November 2020 sprach man noch von 180, heute sind es deren 200. «Das ist erfreulich, denn wir waren ja nicht mehr aktiv auf der Suche», sagt Bühler.