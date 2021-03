Jagd Jagen trifft den Zeitgeist: Der Nachwuchs im Thurgau wird jünger und weiblicher Weil sich in den vergangenen Jahren immer mehr Personen für die Jägerprüfung anmelden wollten, mussten die Verantwortlichen eine Obergrenze von 50 festlegen. Nun ist auch der Lehrgang mit Start in diesem Jahr wieder vor dem Anmeldeschluss ausgebucht. Sebastian Keller 08.03.2021, 05.20 Uhr

Treibjagd im Thurgau: Angehende Jäger müssen die Waffe beherrschen. Bild: Reto Martin

Ausgebucht: Dieses Adjektiv liest man auf den Websites von Jagd Thurgau und der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung. Ausgebucht ist der Jagdlehrgang mit Start in diesem Jahr. Auf Anfrage bestätigt Roman Kistler, Chef der Jagd- und Fischereiverwaltung, dass die maximale Anzahl Anmeldungen bereits Ende Januar erreicht worden sei. Anmeldeschluss wäre Ende Februar gewesen.

Die Obergrenze von 50 Teilnehmenden ist relativ jung. «Bis vor zwei Jahren hatten wir keine Begrenzung», sagt Kistler. Die steigende Nachfrage habe jedoch die Festlegung eines Maximums erfordert. Denn: Mit mehr als 50 Kandidaten sei der Lehrgang organisatorisch nicht mehr zu stemmen. Bereits der Lehrgang 2019/2020 sei ausgebucht gewesen. In den vorherigen Jahren sind es laut Kistler jeweils zwischen 40 bis 45 Anmeldungen gewesen.

«Zurück zur Natur»

Boomt die Jagd? Verneinen will dies der Amtschef nicht. «Es hängt wohl mit der allgemeinen Tendenz ‹zurück zur Natur› zusammen.» Verstärkt zum Tragen komme wohl auch der Ansatz, Fleisch selber beschaffen zu wollen. Kistler sagt:

«Es gibt kein besseres Biofleisch als vom Wildtier.»

Der Amtschef macht eine weitere Beobachtung: Vermehrt nehmen Personen, die nicht aus einer Jägerfamilie stammen, die Prüfung in Angriff. Steigend sei auch der Anteil Frauen, wobei die Männer noch in der Überzahl sind. Die künftigen Jäger werden zusehends jünger: «Der grösste Anteil der Kandidaten ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, früher besuchten eher 40- bis 50-Jährige den Kurs.»

Roman Kistler, Leiter der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung. Bild: Andrea Stalder

Der Weg zum Jäger sei allerdings kein Waldspaziergang. Theoretisch geprüft werden Jagdrecht, Jagd-, Wild- und Waldkunde sowie Wildökologie und Hundewesen. Im Rahmen der dreiteiligen Prüfungen müssen angehende Jäger zudem die Waffenhandhabung und Schiessfertigkeit unter Beweis stellen.

«Es wird viel verlangt», betont Kistler, «der Stoff ist sehr umfassend.» Es gehe denn auch um viel mehr, «als um einfach Tiere abzuknallen». Künftige Jägerinnen und Jäger müssen – das zeigt der Fächerkanon – vertieft über die Tiere und deren Lebensraum Bescheid wissen.

Zwei ausgebuchte Jagdlehrgänge: Streifen da nicht plötzlich zu viele Jäger durch die Thurgauer Wälder? Kistler sagt:

«Im Moment sehe ich da kein Problem.»

In den vergangenen Jahren habe die Altersstruktur in den Jagdgesellschaften eher auf einen Mangel hingedeutet. «Nachwuchs ist also notwendig», betont der Amtschef.

Die Prüfung ist nicht die einzige Hürde

Wer die Jagdprüfung erfolgreich abschliesst, darf nicht auf eigene Faust zur Reh- und Wildschweinjagd aufbrechen. Im Thurgau gilt seit Jahrzehnten das sogenannte Revierjagdsystem. Der Kanton zählt 89 Jagdreviere – davon zwei Wasserjagdreviere. Die Gemeinden verpachten diese Reviere für jeweils acht Jahre an Jagdgesellschaften. «Diese Gesellschaften haben das alleinige Jagdrecht im Revier», erklärt Kistler. Neujäger müssten um Mitgliedschaft in einer Jagdgesellschaft ersuchen oder von einer eingeladen werden.

Kistler betont, dass es sich beim Jagen nicht lediglich um eine weidmännische Freizeitbeschäftigung handle.

«Klar sind Interesse und Freude die Grundvoraussetzung.»

Die Jagd nehme auch einen gesetzlichen Auftrag wahr: So müsse etwa eine Mindestzahl von Tieren erlegt werden. «Jede Jagdgesellschaft muss zudem Aufseher stellen», sagt Kistler. Diese rücken etwa bei einem Wildunfall aus, um ein verletztes Wildtier vom Leid zu erlösen. Jagdaufseher übernehmen auch jagdpolizeiliche Aufgaben.