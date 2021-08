Jäger Thurgauer Jagdaufseher sorgen sich um Rehkitze und erwarten die Afrikanische Schweinepest In der hohen Wiese lauert für junge Rehe oftmals der Tod. Die Thurgauer Jäger nehmen sich diesem Thema an. Die Massnahmen zum Schutz der Tiere sind vielfältig. Thomas Güntert 23.08.2021, 05.25 Uhr

Martin Baumgartner vom Non-Profit-Verein Fux und Dax führt eine Drohne mit Wärmebildkamera vor. Kostenpunkt: 6000 Franken. Bild: Thomas Güntert

Dominik Mauche vom Non-Profit-Verein Fux und Dax rettet Rehkitze aus der Luft. Am Samstag stellte er an einem Weiterbildungsmorgen der Thurgauer Jagdaufsicht in Thundorf das Engagement des Vereins vor, der für die Rehkitzrettung aus der Luft neue Multikopter und Systemkomponenten entwickelt, Einsteiger bei der Systemauswahl unterstützt und sie zu Rehkitzrettungspiloten ausbildet.



Rehkitze werden beim Heuschnitt im Mai vermäht, weil sie sich in den ersten zwei Lebenswochen im Gras verstecken und nicht wegrennen. Martin Baumgartner und Constantin Fuchs von Fux und Dax zeigten, wie die Rehkitzrettung in der Praxis funktioniert.

Funktioniert nur in Zusammenarbeit mit dem Bauern

Eine Drohne flog in einer Höhe von 40 Meter über ein Feld und erkannte mit der Wärmebildkamera eine PET-Flasche, die mit 36 Grad warmem Wasser gefüllt war. Ein Sender an der Drohne überträgt das Bild in Echtzeit auf einen Bildschirm, damit Helfer eine Apfelkiste über das Jungtier stülpen können.

Eine Wärmebildkamera funktioniere allerdings nur vor Sonnenaufgang und ein Rehkitz sollte nicht länger als sechs Stunden unter der Kiste eingesperrt werden, wenn man mit dem Tierschutz nicht in Konflikt kommen wolle. «Die Rehkitzrettung mit der Drohne funktioniert nur in enger Zusammenarbeit mit dem Bauern», betonte Ramsauer.

Bodenständige Präventionsmassnahmen haben sich bewährt

An einem zweiten Ausbildungsposten zeigte Werner Schlatter weitere Vorkehrungsmöglichkeiten durch Verblendungen mit Tüchern, Dünger- und Pneusäcken, die bei Wind Geräusche erzeugen und zusätzlich mit Duftstoffen besprüht werden. Sandro Wellauer führte zudem ein elektrisches Warngerät vor, das optische und akustische Signale aussendet.

Damit soll verhindert werden, dass die Rehgeiss ihren Nachwuchs in den zu mähenden Wiesen ablegt oder dort bereits abgelegte Kitze wegbringt. In der Praxis habe sich gezeigt, dass ein Gerät in einem Radius von 100 Metern ausreiche. «Wenn es auf dem Feld permanent blinkt, holt die Rehgeiss ihr Jungtier nicht mehr heraus», sagte Wellauer. Zudem hat sich das Anmähen der Wiese am Vorabend bewährt.

Aus der Menge kam der Input, dass auch CD´s bei unterschiedlicher Lichteinstrahlungen blinken. «Bei jeder Beunruhigung holt die Geiss das Jungtier heraus», sagte Wellauer. Ein Jagdaufseher bemerkte, dass bei der Veranstaltung der Eindruck entstanden ist, dass die Drohne ein Allheilmittel bei der Rehkitzrettung sei. «Auf das Anmähen und Verblenden kann auch in Zukunft nicht verzichtet werden», betonte der Jagdaufseher, der selbst Bauer ist und der Vereinspräsident Ramsauer pflichtete ihm bei.

Roman Kistler, Amtsleiter der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung, informierte zu Beginn des Anlasses über den aktuellen Stand bezüglich Afrikanischer Schweinepest (ASP), die sich mittlerweile bis ins deutsche Nachbarland verbreitet hat. Die ASP sei im Juli an der polnischen Grenze in einem Biobetrieb mit über 200 Hausschweinen ausgebrochen, obwohl alle Vorsichtsmassnahmen eingehalten wurden.

«Fachleute fragen nicht mehr, ob die ASP in die Schweiz kommt, sie fragen, wann sie kommt», sagte Kistler und bemerkte, dass der Kanton ein Konzept zur Prävention und Bekämpfung ausarbeitet. «Die Federführung liegt aber nicht bei der Jagd- und Fischereiverwaltung, sondern beim Veterinäramt», betonte Kistler.