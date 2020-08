«Ist er positiv, müssen alle in Quarantäne! Und zum Test! Ein Rattenschwanz»: Was ein Coronatest unfreiwillig alles mit sich bringt Ein Redaktor steht unter Covid-19-Verdacht. Bis der Befund vorliegt, durchlebt er eine Achterbahn der Gefühle. Ein Erfahrungsbericht. Samuel Koch 07.08.2020, 05.10 Uhr

Die Angst vor dem Ergebnis eines Covid-19-Tests ist für viele Menschen sehr ähnlich. Bild: Makesh Kumar/Keystone (Gesundheitscenter Hyderabad, Indien

Landauf, landab bleibt Corona allgegenwärtig. Selbst während der Ferienzeit vergeht kaum ein Tag, an dem man sich nicht mit diesem Virus konfrontiert sieht.

Die Wirtschaft leidet. Notkredite werden gesprochen. Kurzarbeit. Kündigungen. Im eigenen Mikrokosmos hingegen sind die Konsequenzen derzeit überschaubar. Ok, wir fahren mit Schutzmasken in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber sonst?

Aus dem Nichts erhält dieses Virus ein Gesicht. Mein eigenes. Ich erwache mit Kopfschmerzen. Ein paar Stunden später ist es so, als zöge jemand mit einer Schraubzwinge meine Schläfen zusammen. Das Schluckweh war zwar bald mit Tannenschlösschen-Pastillen weggelutscht. Dafür aber folgen Gliederschmerzen, die Haut fühlt sich gereizt an. Und mein Gemüt ist es nach wenigen Stunden ebenso. Am ersten Tag helfen Schmerztabletten. Irgendwann sagt aber eine innere Stimme: «Merkst du dann so überhaupt noch, wie und ob es schlimmer wird?»

Auf die Liste mit Symptomen folgen frische Aprikosen

Noch behält der Optimismus die Oberhand. Ich war nicht auf Auslandsreise, bin keine Risiken eingegangen. Wo soll ich mich denn angesteckt haben?

Ohne nachzudenken, tippen meine Finger auf dem Tablet herum, um BAG-Richtlinien mit klassischen Covid-19-Symptomen abzurufen.

Kopfschmerzen, check.

Gliederschmerzen, check.

Schluckweh, zwar mittlerweile

weg, aber: check.

Sofortiger Gang in die Küche. Das Säckli mit frisch eingekauften Aprikosen, tiefer Atemzug, ein Bissen davon. Puh, Riech- und Geschmacksrezeptoren sind noch intakt. Fiebermessen: Ich habe Temperatur.

Frische Aprikosen.

Bild: Sandra Ardizzone

Keine zwei Stunden später sitze ich neben einem fahrenden Labor etwas ausserhalb von Frauenfeld mit Schutzmaske im Gesicht und warte, bis mir eine Laborantin ein ultralanges Watte­stäbli so tief in die Nase bis in den Rachen steckt, dass Tränen in die Augen schiessen.

«Covid-19-Test empfohlen», lautete das Resultat nach einem telefonischen Onlinecheck mit einer BAG-Mitarbeiterin – sie hatte wenigstens eine aufmunternde Stimme. Nach dem Test keimt kurz ein Glücksgefühl auf. Geschafft!

Von wegen! Bis der endgültige Befund vorliegt, dauert’s womöglich zwei Arbeitstage. Zumindest bis dahin muss ich in Quarantäne bleiben. Absolute Verschwiegenheit, vor allem gegenüber jenen Menschen, mit denen man engen Kontakt gepflegt hat. Streng geheim also, «um eine Hysterie zu vermeiden», wie mir die Laborantin geraten hat.

Immerhin meine Freundin darf ich einweihen. Kaum auszumalen, wie Alleinlebende dieses Schweigen meistern. Wobei, halt! Meine Freundin!

Habe ich sie vielleicht längst angesteckt? Sollen wir uns nochmals einem telefonischen Spiessrutenlauf unterziehen? Droht ihr ebenfalls dieser höchst unangenehme Abstrich?

Viele Fragen schiessen mir durch den Kopf. Und eine noch grössere Unsicherheit keimt in mir auf. Schliesslich obsiegt eine Art Zweckoptimismus. Immerhin teilen wir unsere Zahnbürstli nicht.

Trotzdem verwandelt sich unsere Wohnung zumindest bis zur Bekanntgabe des Testresultates zu einem Gefängnis. «Sie erhalten ein E-Mail, wenn der Befund negativ ausfällt. Ist er positiv, rufen wir Sie an», was mich bereits am Tag eins ungeduldig zu etlichen Aktualisierungen meines E-Mail-Eingangs verleitet.

Fragen über Fragen und die Mühe, Antworten darauf zu finden

Diskussionen mit mir selbst und meiner Freundin über die weiteren Schritte sind die Folge. Noch mehr Recherchen über Covid-19. Alltagssorgen hingegen verblassen. Rasiere ich mich heute nach dem Aufstehen? Was ziehe ich an? Was gibt es zum Zmorge? Die Antworten auf derlei Fragen wirken unwichtig, sind zweitrangig, zumindest vorübergehend.

Samuel Koch. Bild: Reto Martin

Viel wichtiger: Wenn ich zu Hause bleiben muss und nicht zur Arbeit darf: Soll mein Arbeitgeber überhaupt vom Test erfahren? Denn Hysterie ist zu vermeiden. Nach kurzem Abwägen fällt der Entscheid: ein klares Ja.

Aber was ist mit der Familie, mit der du am 1. August auf das Heimatland angestossen hast? Sind sie dann nicht alle ähnlich besorgt und stellen sich dieselben Fragen, ob jetzt ein Test nötig wäre? Ob Quarantäne gilt? Ob und wem sie davon erzählen dürfen? Wieder Fragen über Fragen. Und keine Antwort.

Feuerwerk explodiert während des Nationalfeiertages am Nachthimmel. Bild: Keystone/Salvatore Di Nolfi

Meine Gefühlswelt gleicht einer Achterbahnfahrt. Beunruhigend ist mittlerweile weniger der eigene Gesundheitszustand, sondern vielmehr das unaufhaltsame Gedankenkarussell. Wem bin ich in den vergangenen zwei Wochen länger als 15 Minuten näher als anderthalb Meter gekommen? Kaffeepause mit den Arbeitskollegen am Stehtisch! Training mit der Eishockeymannschaft! Bei einem positiven Resultat müssten alle in Quarantäne! Und zum Test! Ein Rattenschwanz.

Droht der Frauenfelder Nationalfeier mit 120 Besucherinnen und Besuchern, anwesendem Stadtpräsidenten, höchstem Frauenfelder und Unterhaltungsgruppen wegen meines beruflichen Einsatzes gar der Stempel Superspreader-Event?

Bange Momente durchlebe ich. Schuldgefühle. Das Stigma des Virenträgers. Stünden gar rechtliche Konsequenzen an?

Ruhig Blut. Noch steht der Laborbefund nicht fest.

Alleine unterwegs bin ich auf dieser Achterbahnfahrt nicht. Geht es nach den Daten der Dienststelle für Statistik des Kantons, haben sich im Thurgau zwischen Mitte Mai und Anfang August über 10'500 Personen auf Covid-19 testen lassen. 89 davon hatten einen positiven Befund. Das entspricht nicht einmal einem Prozent. Der Thurgau als Insel der Verschonten inmitten von Europa, das in einigen Ländern wieder erschreckend hohe Fallzahlen aufweist. Und mitten in Frauenfeld soll es jetzt genau mich getroffen haben?

Die feinen Himbeeren im Joghurtmüesli im Gaumen, der Duft frisch aufgeschnittener Melonenstücke in der Nase: Gott sei Dank, Geschmacks- und Geruchssinne funktionieren nach wie vor einwandfrei.

Und die Digitalanzeige des Fiebermessers, den ich in letzter Zeit fast öfter konsultiert habe als mein Smartphone, beruhigt mich weiterhin.

Aber hoffentlich klingelt mein Handy nicht irgendwann mit einer mir unbekannten Nummer. Bitte, nicht! Den E-Mail-Eingang aktualisiere ich im Fünfminutentakt.

Es gibt aber auch Lichtblicke. Die Nächte mit peinigender Ungewissheit habe ich mir schlimmer vorgestellt. Schlafen kann ich wie ein Stein.

Erinnerungen an die eigene Studienzeit werden wach

Am Tag zwei nach dem Test ploppt plötzlich etwas im E-Mail-Eingang auf. Der Laborbefund ist da. Nervös und mit schwitzenden Händen ein Klick. Erinnerungen an die Notenbekanntgabe während der Schulzeit kommen hoch. «Sars-CoV-2 – nicht nachweisbar.» Erleichterung. Grosses Durchatmen.

Der erlösende Befund aus dem Labor. Bild: Printscreen

Tage danach spult das Gehirn unausweichlich noch immer den Film der Achterbahnfahrt vor meinem inneren Auge ab. Mitgefühl für all jene kommt auf, deren Looping nicht mit einem negativen Befund endet. Kehre ich nun gleich wieder ins aufregende Leben zurück?

Nein. Durch die andauernde Pandemie bin ich mir der Gefahr durch Corona bewusst noch viel mehr als zuvor. Schliesslich habe ich erlebt, was das Virus mit einem macht. Selbst wenn man es nicht in sich trägt.