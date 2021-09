Anja Rhyner bietet in Islikon Coaching und Theta Healing an

Reportage Keine «Gspürsch mi, fühlsch mi»-Methode: Die Thurgauerin Anja Rhyner behandelt Tiere mittels Akupressur und Theta Healing – und macht auch Sterbebegleitung Anja Rhyner hat das «Wunderwerch» gegründet. In ihrem Praxisraum in Islikon bietet sie Coachings und Behandlungen mit Theta Healing an. Das Angebot richtet sich an Mensch und Tier. Die Kommunikation über die Thetawelle erlaubt es Rhyner ausserdem, Tiere in ihrer finalen Lebensphase zu begleiten und ihre Besitzer zu beraten. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.20 Uhr

Anja Rhyner und Hündin Sunny im Praxisraum.

Bild: Benjamin Manser

Eine Heilmethode, die jeder lernen kann: Theta Healing – das ist ein geschützter Begriff. Die ausgebildete Pflegefachfrau Anja Rhyner hat kürzlich offiziell ihren Tätigkeitsbereich erweitert: Sie bietet unter dem Namen «Wunderwerch» Theta Healing und Akupressur für Tiere und Menschen sowie Coaching an. «Auf diese Weise kann ich mein schulmedizinisches Wissen mit alternativen Heilmethoden kombinieren, um Menschen und Tieren mit einer ganzheitlichen Arbeitsweise zu helfen.»

Anja Rhyner, Pflegefachfrau und Unternehmerin.

Bild: Benjamin Manser

Rhyner begleitet ihre Klientinnen und Klienten telefonisch, an vereinbarten Treffpunkten in der Natur oder in ihrem Zuhause. Wenn dies nicht möglich ist, führt sie Behandlungen in ihrer Wohnung in Islikon durch. Es ist ein heller, liebevoll eingerichteter Raum. Die 36-Jährige plant aber, ihre Wohnsituation bald so zu verändern, dass sie eine eigene Praxis hat.

Über ihre Arbeit zu sprechen, fällt Rhyner erst nicht leicht. Sie will nicht, dass es als «Gspürsch mi, fühlsch mi»-Methode abgestempelt wird. Sie ist jedoch aufgrund eigener Erfahrung von Theta Healing überzeugt. Sie hat eine schwere Krankheit, die nach mehreren Operationen nicht geheilt war, damit überwunden.

Heilmethode aus Amerika

Aktuelle Klientin ist Hündin Sunny. Sie gehört einer Bekannten von Rhyner und leidet unter grosser Angst vor Gewittern. Im Flüsterton spricht die 36-Jährige mit der Mischlingshündin, um sie zu beruhigen, denn der Fotograf und die Journalistin scheinen ihr nicht geheuer. Doch Rhyner spricht nicht nur hörbar mit Sunny, sondern auch auf einer anderen Ebene, der sogenannten Thetawelle. Über diese funktioniert das Theta Healing.

In der Thetawelle fühle man sich wie kurz vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufwachen, beschreibt Rhyner. Es ist eine spezielle Frequenz des Gehirns, die messbar ist und in die man sich jederzeit begeben kann. Anfangs hat Rhyner eine spezifische Kurzmeditation durchführen müssen, um in die Thetawelle zu kommen, heute geht das schnell und einfach wie Fingerschnippen. Das Prinzip für Theta Healing stammt aus Amerika. Es gibt zertifizierte Ausbildungen, aber keine eidgenössische Anerkennung. Rhyner hat sich ihr Wissen bei Karolina Frei in Wildensbuch angeeignet.

Die Liege im Praxisraum von Anja Rhyner. Bild: Benjamin Manser

Über die Thetawelle kommuniziert Rhyner nun mit Sunny. Die Kommunikation läuft dabei nicht über Worte, wie sie erklärt, sondern Bilder und Gefühle kommen zu ihr. Manchmal sieht sie dabei traumatische Erfahrungen. «Ich begleitete mal eine Hündin, die Angst vor lauten Geräuschen hatte», erzählt Rhyner. Grund dafür, wie sie erfuhr, war der frühere Besitzer. «Er hat hinter dem Haus Tiere erschossen, und die Hündin hegte die Angst, dass sie eines Tages an deren Stelle ist.»

Angst speichert sich in Verspannungen

Hündin Sunny hat Angst vor Gewitter.

Bild: Benjamin Manser

Angst hat immer einen Grund. Manchmal stammt sie aus traumatischen Erfahrungen, manchmal aber sind es einfach Persönlichkeitsaspekte – so auch bei Sunny. Angstgefühle speichern sich im Körper oftmals in Form von Verspannungen. Im Falle der Mischlingshündin in der Kruppe. Mittels Akupressur, also mit Fingern und nicht Nadeln, löst Rhyner die Verspannung. «So kann die Angst, wenn sie das nächste Mal auftritt, durch- und wegfliessen», erklärt sie. Auf diese Weise wird ausserdem die Wahrscheinlichkeit minimiert, dass körperliche Beschwerden entstehen.

Anja Rhyner löst die Verspannungen in Hündin Sunnys Kruppe mittels Akupressur.

Bild: Benjamin Manser

Rhyner hat auch andere Formen von Tierkommunikation gelernt, kommuniziert mit den Tieren aber primär über die Thetawelle. Das erlaubt es ihr auch, Tiere auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Sie sagt: «Wenn es klar wird, dass ein Haustier sich in der finalen Lebensphase befindet, sind viele Besitzer überfordert.» Es geht dann erst einmal darum, herauszufinden, ob ein Tier noch leben will. Dabei treffe es oftmals andere Entscheidungen als ein Tierarzt. Rhyner berichtet:

«Ich habe mal eine Katze begleitet, bei welcher der Tierarzt dazu geraten hat, sie einzuschläfern. Doch sie hatte den Willen, weiterzuleben und auf natürlichem Weg zu sterben – durch die Zeit des Sterbeprozesses.»

Dann geht es für Rhyner darum, das Tier und seinen Besitzer auf den letzten Tagen zu begleiten. Sie habe dann mit der Katze Lösungen gefunden, um ihre letzten Wochen angenehm zu gestalten und Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Dabei wichtig war etwa die Wohnungseinrichtung, die für die erblindete Katze verändert werden musste. Rhyner hofft, ihre Wohnsituation künftig auch so verändern zu können, dass sie nebst der Praxis auch ein Sterbehospiz für jene Tiere einrichten kann, deren Besitzer mit dem anstehenden Tod und den damit verbundenen Arbeiten nur bedingt umgehen können.

Anja Rhyners Praxis mit Blick in den Garten.

Bild: Benjamin Manser

Rhyner bietet nebst der Behandlung von Tieren auch Coaching für Menschen an. Dabei geht sie mit dem Theta Healing vor, um die Ursachen von Problemen aller Art zu erörtern und bringt für die Lösungsfindung auch ihr schulmedizinisches Wissen ein. Sie erzählt von einer Klientin, die seit Jahren versucht hat, schwanger zu werden. Mit dem erlernten Theta Healing hat sich die Frau mit den Blockaden auseinandergesetzt, die eine Schwangerschaft verhinderten. Nach drei Monaten wurde sie dann schwanger, erzählt Rhyner.

Es ist ihr wichtig, dass die Patientinnen und Patienten nicht dauerhaft auf sie angewiesen sind: «Ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe.» Jeder könne Theta Healing und gewisse Techniken der Akupressur erlernen und bei sich selbst und im Zusammenleben mit seinen Tieren anwenden.