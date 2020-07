Video Invasive Quaggamuschel bereitet den Wasserwerken am Bodensee Ärger – Leitungen und Filteranlagen müssen vermehrt gereinigt werden

Seewasserwerke am Bodensee kämpfen gegen die invasive Quaggamuschel. Diese findet nicht nur den Weg in die Wasserrohre, sondern auch in die Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung. Silvan Meile Aktualisiert 20.07.2020, 17.52 Uhr

Sie haften sich überall fest: Bis zu 40 Millimeter grosse Quaggamuscheln aus dem Bodensee. Bild: Andrea Stalder

Die kleine Quaggamuschel stellt Seewasserwerke rund um den Bodensee vor grosse Herausforderungen. Denn sie haften nicht nur an der Aussenseite der Rohre an, mit denen das Wasser in die Trinkwasseraufbereitungsanlage gepumpt wird. Sie finden auch den Weg in die Leitungen und besiedeln damit das Innere der Anlagen. «Es entstehen Verengungen», sagt Hugo Egloff, Brunnenmeister des Seewasserwerks Kesswil. Dadurch rinne das Seewasser weniger schnell durchs Rohr in Richtung Wasserwerk.

«Die Muscheln senken die Leistungskapazität unserer Anlage.»

Damit nicht genug: Larven der Muscheln schaffen es sogar bis ins Filterbecken der Anlagen. Bei der Ozonung zur Trinkwasseraufbereitung würden sie jedoch absterben, spätestens beim Aktivkohlefilter aufgehalten, sagt Egloff. Er versichert, dass die Quaggamuschel die Qualität des Trinkwassers dadurch nicht beeinträchtige. Aber der Aufwand steige. Vermehrt müssten Leitungen und Filteranlagen gereinigt werden.

Vor allem das rund 1400 Meter lange Rohr, welches das Wasser aus dem See in die Anlage leitet, muss aufwendig von den Muscheln befreit werden. Egloff spricht von einem «riesigen Kostenfaktor». Das müsse jeweils mechanisch geschehen, teilweise durch Taucher oder Tauchroboter.

«Eine chemische Reinigung ist in Zusammenhang mit Trinkwasser zu heikel.»

Ausserdem würden Erfahrungen zeigen, dass diese Tiere sehr resistent gegen fremde Stoffe seien. Nun investiert das Wasserwerk Kesswil rund zehn Millionen Franken, um auf die Probleme mit der Quaggamuschel besser reagieren zu können.



Wasserwerk Kesswil baut nun zwei Wasserrohre in den See

Mit diesem Geld sollen in Kesswil zwei neue Rohre in den Bodensee verlegt werden. In zwei Jahren lösen sie die bestehende Leitung aus den 1950er-Jahren ab. Zwar würde ein Rohr reichen. Es werden aber zwei installiert, damit immer eine Zufuhr ins Wasserwerk ausser Betrieb ist und gereinigt beziehungsweise von den Quaggamuscheln befreit werden kann.

Die Rohrlängen von rund 1400 Meter in den See werden beibehalten. Aufgrund des flachen Uferbereichs sei das nötig, damit bis zu einer Wassertiefe von 60 Metern vorgedrungen und so die gewünschte Seewasserqualität erreicht werde.

Quaggamuschel kann mehrere Tage im Trockenen überleben

Irene Burtschert, Leiterin der Abteilung Abwasser und Anlagesicherheit beim Amt für Umwelt des Kantons Thurgau . Bild:é Andrea Stalder

Die Quaggamuschel hat ihren angestammten Lebensraum im Schwarzen Meer. Im Herbst 2016 ist erstmals ein grösserer Bestand am Überlingersee festgestellt worden. Seither verbreitet sie sich so rasant, dass sie mittlerweile praktisch im ganzen Bodensee anzutreffen ist.

Auf welchem Weg genau der kleine Eindringling eingeschleppt wurde, könne nicht genau gesagt werden, erklärt Irene Purtschert, Leiterin Abwasser und Anlagesicherheit beim Thurgauer Amt für Umwelt. Sicher ist: Die Quaggamuschel kann mehrere Tage im Trockenen überleben, etwa an Booten oder Wassersportgeräten haften bleiben. Deshalb erinnert Natalie Messner von der kantonalen Fachstelle Biosicherheit am Montagvormittag an einer Sommermedienfahrt des Kantons an Vorsichtsmassnahmen:

Natalie Messner von der Thurgauer Fachstelle Biosicherheit erinnert daran, dass beim Wechsel von Gewässern Sportgeräte, Fischerzubehör und Boote gut gereinigt werden müssen. Bild: Andrea Stalder

Bootsbesitzer und Wassersportler, die ihre Geräte in verschiedenen Seen einwassern, sollten diese vorher jeweils «sorgfältig reinigen, kontrollieren und mindestens vier Tage trocknen lassen». Dadurch könne die Gefahr verringert werden, dass fremde Tier- und Pflanzenarten verschleppt werden. Denn in der Pflanzenwelt gibt es diverse Arten, die sich invasiv verhalten.

Die Quaggamuschel zeigt, wie schnell es gehen kann

Gemäss Irene Purtschert kann eine von rund tausend eingeschleppten Arten ernsthafte Schäden am hiesigen Ökosystem verursachen. Die Quaggamuschel ist ein Beispiel dafür, wie schnell sich eine invasive Tierart in einem neuen Gebiet ausbreitet und zum Problem wird.

Anzeichen dafür, dass sie sich selber wieder zurückziehen könnte, gibt es bisher keine. Natürliche Feinde hat sie kaum. «Wir müssen wohl mit ihr leben», sagt Purtschert.

Ein anderes Tier, das ebenfalls hoch oben auf dem Sorgenbarometer der gebietsfremden Arten steht, ist die Schwarzmeergrundel. Der aggressive Allesfresser dominiert etwa im Rhein bei Basel den Lebensraum der einheimischen Fische. Auch bei dieser Art besteht die Gefahr, in den Bodensee eingeschleppt zu werden. Alleine schafft sie es aber nicht. Der Rheinfall ist als natürliche Barriere für diesen Fisch ein zu grosses Hindernis.