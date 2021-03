Interview «Zu vieles können wir nicht selbst beeinflussen»: Wie die Organisatoren des Thurgauer Kantonalen Schwingfests mit der Coronasituation umgehen Nach der letztjährigen Verschiebung soll das 115. Thurgauer Kantonale Schwingfest in Dussnang nun am 2. Mai stattfinden – notfalls auch ohne Zuschauer. Christoph Heer 03.03.2021, 11.30 Uhr

Am 5. Mai 2019 ging das Kantonale Schwingfest in Frauenfeld über die Bühne. (Bild: Andrea Stalder)

Das 115. Thurgauer Kantonale Schwingfest steht coronabedingt unter einem schlechten Stern. Umso wichtiger also, dass sich das Organisationskomitee nicht zermürben lässt und weiter daran glaubt, dass nach der Verschiebung vom letzten Jahr am kommenden 2. Mai die Zwilchhosen angezogen werden können.

4000 bis 5000 Besucher werden erwartet, 160 Schwinger steigen in den Sägemehlring und 500 freiwillige Helfer werden im Einsatz stehen. Dem organisierenden Fussballclub Dussnang, samt dem unveränderten, fünfzehnköpfigen OK, ist zu wünschen, dass es klappen wird. Unsere Zeitung hat sich über die aktuelle Lage der Vorbereitungsarbeiten mit dem OK-Präsidenten Ernst Bucher und dem Medienverantwortlichen Lukas Flück unterhalten.

Ernst Bucher

OK-Präsident Schwingfest Dussnang (Bild: ZVG)

Wo stehen Sie derzeit mit Ihrer Planung?

Ernst Bucher: Leider ist eine Planung momentan nicht möglich. Zu vieles können wir nicht selbst beeinflussen. Wir treffen jedoch einige Vorbereitungen, um dann schneller auf die entsprechende Situation reagieren zu können.

Würde das Schwingfest ohne Zuschauer durchgeführt?

Ernst Bucher: Ganz klar ja. Der Eidgenössische Schwingerverband hat entschieden, dass im Jahr 2021 alle Schwingfeste stattfinden sollen. Natürlich unter Einhaltung aller behördlichen Richtlinien. Wir teilen diese Ansicht und wollen der Schwingerfamilie endlich wieder einen Wettkampftag ermöglichen. Notfalls auch ohne Zuschauer.

Lukas Flück

Medienverantwortlicher Schwingfest Dussnang (Bild: ZVG)

Wann wäre die Deadline für eine erneute Absage oder Verschiebung?

Lukas Flück: Trainings mit Körperkontakt sind momentan verboten. Die Sportler brauchen mindestens vier Wochen Vorbereitungszeit im Sägemehl vor einem Wettkampf. Das Thurgauer Kantonale Schwingfest ist am 2. Mai. Die Schwinger müssten also ab April wieder in die Hose dürfen. Somit ist die Deadline Ende März.

Wäre eine zweite Verschiebung überhaupt möglich?

Lukas Flück: Grundsätzlich ja, dann wird das Kantonale jedoch nicht mehr in Dussnang stattfinden, sondern in Amriswil. Organisator wäre dann der Kantonalverband.

Wie ist die Stimmung im OK?

Ernst Bucher: Da wir zurzeit nur virtuelle Sitzungen abhalten dürfen, ist dies nicht ganz einfach zu beantworten. Im letzten Sommer hofften wir noch, dass wir unser geplantes Fest einfach ein Jahr später durchführen können, mit allem was dazu gehört. Wir wissen nun, dass dies sicher nicht möglich ist, was die Stimmung natürlich dämpft. Wir sind aber überzeugt, dass, sobald klar ist, in welchem Rahmen das Fest stattfinden darf, das Feuer zurückkommt und wir ein würdiges Kantonales auf die Beine stellen werden.

Welche organisatorischen Arbeiten konnten Sie trotz allem bereits erledigen?

Lukas Flück: Die Infrastruktur ist natürlich reserviert. Und wir haben unsere Sponsoren über die schwierige und ungewisse Situation informiert. Glücklicherweise wollen uns praktisch alle Supporter weiterhin in irgendeiner Form unterstützen. Das freut uns sehr und macht uns auch stolz. Momentan ist auch die Rückerstattung der bereits gekauften Tickets im Gange.

Wie viele Tickets wurden schon rückerstattet?

Lukas Flück: Alle Ticketbesitzer haben seit letzter Woche die Möglichkeit, den Ticketpreis zurückzufordern oder auch zu spenden. Dieser Prozess sollte demnächst abgeschlossen sein.

Was bleibt noch zu tun?

Lukas Flück: Das hängt stark von den Einschränkungen des Bundesrats ab. Je nachdem, was erlaubt sein wird am 2. Mai, organisieren wir ein Fest mit Zuschauern und entsprechender Infrastruktur oder einen Schwingtag, an welchem nur die zirka 150 Schwinger und deren Betreuer teilnehmen. Und natürlich werden wir mit allen Sponsoren, Gönnern und Gabenspendern nochmals über die Leistungen sprechen, da wir nicht das versprochene Fest durchführen können.

Wäre das Schwingfest im letzten Jahr ausverkauft gewesen?

Lukas Flück: Sehr wahrscheinlich schon. Wir stoppten zwei Monate vor dem Fest den Ticketverkauf. Zu diesem Zeitpunkt waren unsere beiden Sitzplatztribünen bereits ausverkauft. Und da das Wetter an jenem Sonntag perfekt war, hätten wir wohl an die 5000 Gäste an unserem Fest begrüssen können.

Und wann würden Sie einen neuerlichen Vorverkauf starten?

Lukas Flück: Sobald wir das selber wissen, werden wir es auf unserer Website publizieren.

Würden die letztjährigen Lebendpreise durch junge Tiere ersetzt?

Lukas Flück: Auch dieser Punkt ist noch offen. Den Gabentempel können wir erst bestücken, wenn die Gespräche mit den Sponsoren geführt wurden, und wir wissen, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht.