Thurgauer Schulsozialarbeiter wollen «klare Vorgaben vom Kanton»

Interview Zahl der Schulsozialarbeiter steigt im Thurgau stetig an ‒ Präsident will «klare Vorgaben vom Kanton» Im Thurgau gibt es keine gesetzlichen Vorgaben zur Schulsozialarbeit. Die Schulsozialarbeiter im Kanton organisieren sich zum Austausch in einem Verein. Präsident Michael Praschnig fordert: Jede Thurgauer Schulgemeinde sollte über eine Schulsozialarbeit verfügen. Roman Scherrer 25.06.2021, 04.30 Uhr

Der Steinacher Michael Praschnig ist als Schulsozialarbeiter in der Sekundarschulgemeinde Arbon tätig. Bild: Arthur Gamsa

Werden Thurgauer Schulkinder immer unselbstständiger?

Michael Praschnig: Nein. Die Lebensbedingungen verändern sich ständig. In gewissen Bereichen müssen Kinder und Jugendliche vielleicht weniger selbstständig sein als früher. Dafür sind sie heute in anderen Bereichen mehr gefordert, die früher womöglich weniger Thema waren.

Zum Beispiel?

Ich denke da an die ganze Medienthematik. Der Umgang mit Smartphones fordert viel vom Einzelnen. Oder nehmen wir die Freizeitgestaltung. Das Vereinsleben ist vielerorts weniger geworden. Es ist für Kinder und Jugendliche herausfordernder, ihre Freizeit zu gestalten.

Im Thurgau entstehen gefühlt jährlich neue Stellen für die Schulsozialarbeit. Täuscht der Eindruck?

Nein, es werden tatsächlich jedes Jahr neue Stellen geschaffen. Das ist eine Tendenz, die seit rund 15 Jahren anhält. In den letzten Jahren verstärkte sich die Zunahme stark.

Was sagt das über die Gesellschaft aus?

Ich wäre vorsichtig, hier eine Verbindung zu machen. Die Schulsozialarbeit hat nicht grundsätzlich die Aufgabe, irgendwelche gesellschaftlichen Probleme zu lösen oder zu kompensieren.

Was muss die Schulsozialarbeit stattdessen leisten?

Sie ist da, um Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu unterstützen und zu begleiten. Abgestützt auf die Kinderrechte, die ihnen zustehen, dass sie Unterstützung und Beratung jederzeit einholen können. Der Ansatz der Schulsozialarbeit ist also ein anwaltschaftlicher, im Sinne der Hilfe und Unterstützung in gewissen Lebenssituationen. Für die Schule kann die Schulsozialarbeit lohnenswert sein, da sie Unterstützung in anspruchsvollen Situationen erhält.

Michael Praschnig auf dem Areal der Arboner Sekundarschule. Bild: Arthur Gamsa

Was meinen Sie damit?

Die Schule befindet sich in einem Umfeld, in dem die gesellschaftliche, kulturelle und thematische Vielfalt stets zunimmt. Die Schulsozialarbeit kann sie beim Umgang damit unterstützen.

Wird in 20 Jahren jede Thurgauer Schulgemeinde eine Schulsozialarbeit haben?

Ich hoffe, das dauert nicht 20 Jahre.

Weshalb?

Kinder haben das Recht, adäquate Unterstützung und Hilfe für ihre Lebenssituation zu bekommen. Die Schulsozialarbeit bietet ihnen Zugang zu dieser Möglichkeit. Von der Chancengerechtigkeit her müsste das Angebot flächendeckend sein. Zudem bin ich überzeugt, dass die soziale Arbeit in der Schule sehr niederschwellig alle Beteiligten unterstützen kann. Sei es in der Prävention, aber auch in der Bewältigung von Krisen. Im Thurgau zeigt sich, dass die grösseren Schulgemeinden eher eine Schulsozialarbeit haben. Dort kommen rein statistisch gesehen gewisse Situationen öfter vor. Bei einer Schule mit 800 Kindern ist also die Wahrscheinlichkeit für Fälle von Mobbing, Kindeswohlgefährdung, Depressionen oder Unfällen auf dem Schulweg viel grösser als bei einer Schule mit 100 Kindern. Dennoch sind auch kleinere Schulgemeinden nicht davor gefeit.

Eine Schulgemeinde entscheidet selbst ob und wie viele Stellen sie für die Schulsozialarbeit schafft. Vom Kanton gibt es keine gesetzliche Grundlage. Stört Sie das?

Über die gesetzliche Verankerung herrscht Uneinigkeit in meiner Fachschaft. Ich wünsche mir, dass der Kanton klare Rahmenbedingungen definiert. Etwa in Bezug auf die Ressourcen und den Auftrag für die Schulsozialarbeit. Denn es zeigt sich wiederholt, dass Stellen zu Beginn mit zu wenigen Stellenprozenten ausgestattet werden. So kann die Schulsozialarbeit immer nur das machen, was gerade am meisten brennt. Ein grosser Teil ihrer Möglichkeiten wird dann beschnitten. Und oft muss im Nachhinein mühsam aufgestockt werden.

Ist in dieser Angelegenheit nie jemand vom Kanton auf Sie zugekommen?

2014 hat der Kanton eine Handreichung herausgegeben. Sie beinhaltet gute Punkte, ist aber wenig konkret. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir als Verein Hand bieten und Schulgemeinden bei Fragen zur Schulsozialarbeit unterstützen.

Michael Praschnig. Arthur Gamsa

Braucht es gerade wegen mangelnder Vorgaben den Verein Schulsozialarbeit Thurgau?

Der Verein hat seinen Ursprung in einer Gruppe von Schulsozialarbeitern, den ersten im Kanton, die sich jeweils zum Austausch getroffen hatten. Der Fokus des Vereins liegt immer noch auf der Vernetzung und dem fachlichen Austausch. Es geht auch darum, sich mit Fachstellen zu vernetzen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und je nach Kapazität, sich berufspolitisch gegen aussen stark zu machen.

Seit 2017 als Verein organisiert Zwischen 2001 und 2004 haben erste grössere Thurgauer Schulgemeinden, wie Frauenfeld, Romanshorn oder Amriswil, eine Schulsozialarbeit eingeführt. Für den fachlichen Austausch bildeten Schulsozialarbeiter im Kanton zunächst eine Fachgruppe. Weil sie ständig mehr wurden, organisieren sie sich seit März 2017 als Verein Schulsozialarbeit Thurgau, der heute 59 Mitglieder zählt. Seit der Gründung ist Michael Praschnig Präsident. Der 40-jährige Sozialpädagoge ist seit 2012 als Schulsozialarbeiter im Thurgau tätig, seit 2019 in der Sekundarschulgemeinde Arbon. Laut dem kantonalen Amt für Volksschule verfügen 38 der 87 Thurgauer Schulgemeinden über eine Schulsozialarbeit (Stand 2019). (rsc)

Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf ihre Arbeit?

Für die Sekschüler war es herausfordernder, Schnupperstellen zu finden. Lehrbetriebe haben Lehrstellen zurückhaltend vergeben. Das war für die Jugendlichen zum Teil schwierig. Es gab manchmal Spannungen zu Hause, zum Beispiel wegen Kurzarbeit oder Jobverlust der Eltern und folglich finanzieller Ängste. Solche Situationen haben sich akzentuiert – auch bei jüngeren Schülerinnen und Schülern. Wir sind deshalb froh, dass die Schule geöffnet blieb und so stets der Kontakt zu uns im Schulhaus möglich war.

In welchen Fällen kann die Schulsozialarbeit nicht weiterhelfen?

Unsere Möglichkeiten haben Grenzen. Wir sind auf Freiwilligkeit angewiesen und können keine Massnahmen anordnen. In Fällen von möglichen Kindswohlgefährdungen muss die Schule Meldung an die Kesb machen.

Und wann gehen Sie am Abend zufrieden nach Hause?

Das ist zum Glück der Normalfall. Persönliche Probleme von Kindern und Jugendlichen lassen sich aus der Perspektive von uns Erwachsenen relativ einfach lösen. Oft kann man mit wenig Aufwand ganz viel Gutes bewirken – ab und an dauert die Lösung auch etwas länger. Wenn jedoch beispielsweise jemand Streit hatte, niedergeschlagen ist, aber kurze Zeit später wieder alles in einem guten Licht sehen kann, sind das freudige Momente.