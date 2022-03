Thurgau bereitet sich auf Flüchtlinge aus Ukraine vor

So schockierend die Invasion Russlands in die Ukraine wirkt, so beeindruckend ist die Solidarität in Nachbarländern wie Polen oder Ungarn gegenüber Flüchtenden aus der Ukraine. Dieser Funke springt auch auf den Thurgau über. Die Vorbereitungen zur Aufnahme von Flüchtlingen sind bereits angelaufen.

Hans Suter 03.03.2022, 17.00 Uhr