School of English eröffnet zweite Filiale in Frauenfeld

Interview «Wir feiern das 20-jährige Bestehen»: School of English eröffnet in Frauenfeld eine zweite Filiale Am Samstag, 19. März, eröffnet die School of English von Geraldine Hogan in Frauenfeld eine neue Filiale. Es ist nach Kreuzlingen der zweite Standort der Sprachschule. Es gibt – ganz im englischen Stil – Tee und Scones. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 17.03.2022, 16.55 Uhr

Die Räumlichkeiten der School of English in Frauenfeld. Bild: Geraldine Hogan

Weshalb haben Sie sich für den Standort Frauenfeld entschieden?

Geraldine Hogan,

Englischlehrerin an der School of English. Bild: PD

Geraldine Hogan: Ich habe meine berufliche Laufbahn als Sprachlehrerin an der Berufsschule Frauenfeld im Bereich der Erwachsenenbildung begonnen. Anschliessend habe ich mich mit einem gemieteten Raum und einigen Kursteilnehmern selbstständig gemacht. Dabei habe ich bemerkt, dass in der Kantonshauptstadt ein Bedürfnis nach Sprachunterricht besteht. Daher war es für mich ein logischer Schritt, mein Geschäftsfeld nach Frauenfeld zu erweitern.

Wie sind Sie zur School of English gekommen?

Ich habe bei der School of English in Kreuzlingen als Lehrerin im Teilpensum gearbeitet. Die Gründerin, Madeleine Vollenweider, hat die Schule aufgebaut und suchte eine Nachfolgerin. So übernahm ich die Sprachschule als neue Inhaberin per 1. April 2020.

Seit wann gibt es die School of English?

In diesem Jahr feiern wir das 20-jährige Bestehen. Ich betreibe die Schule mit sechs anderen Sprachlehrerinnen und -lehrern.

Sie bieten nebst Einzel- und Gruppen- auch Onlineunterricht an.

Genau. Diese Unterrichtsform ist während der Pandemie entstanden. Wir haben den Onlineunterricht nun fest in unser Angebot aufgenommen. Denn das Angebot ist für Leute sehr praktisch, die etwa geschäftlich unterwegs sind und flexibel sein müssen.

Was erwartet die Gäste an der Eröffnung?

Wir zeigen die Räumlichkeiten, präsentieren die Lehrmittel und möchten mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das Ziel ist es, dass wir den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern neben der Freude an der Sprache auch Land und Leute näherbringen können.

Daher der Flug nach London, den es zu gewinnen gibt?

Richtig. Es geht darum, die Kultur zu erleben. Vor der Pandemie habe ich oft mit den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern Städtereisen nach Dublin, meiner Heimat, unternommen. Dort haben sie ihre Englischkenntnisse ausprobieren können und ich konnte ihnen die irische Kultur, Sehenswürdigkeiten und die Lebensart näherbringen.

Wann sind Sie in die Schweiz gekommen?

1983 kam ich wegen eines Praktikums als kaufmännische Angestellte und zum Verbessern meiner Deutschkenntnisse zum ersten Mal in die Schweiz. Dann bin ich aber zurück nach Irland, wo ich das Büro vom Betrieb meines Vater leitete. Die Liebe hat mich dann aber endgültig in die Schweiz gezogen.

Mehr Informationen unter: www.schoolofenglish.ch

