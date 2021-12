Junge Mitte verzeichnet zahlreiche Neumitglieder

Interview «Wir erleben eine Aufbruchstimmung»: Als Präsident der Jungen Mitte Schweiz freut sich der Sirnacher Marc Rüdisüli über die zahlreichen Neumitglieder in seiner Partei Der 23-jährige Sirnacher Marc Rüdisüli ist seit Oktober 2021 Präsident der Jungen Mitte Schweiz. Er spricht über seine kurzfristigen Ziele und langfristigen Visionen – und sagt, warum er nicht unbedingt Berufspolitiker werden möchte. Christof Lampart Jetzt kommentieren 28.12.2021, 05.20 Uhr

Marc Rüdisüli, Präsident der Jungen Mitte Schweiz, bei sich zu Hause in Sirnach. Bild: Andrea Tina Stalder

Corona ist das vorherrschende politische Thema. Aber es gibt auch andere politische Themen. Bei welchen erachten Sie es angebracht, dass man aufs Tempo drücken sollte?

Marc Rüdisüli: Für mich stehen die AHV-Revision und die Reform der beruflichen Vorsorge ganz zuoberst. Es ist doch ein Skandal, dass es seit 1997 keine AHV-Reform mehr gab. Je länger nichts passiert, desto grösser wird die Reformblockade – und das kann nicht im Sinne unserer Gesellschaft sein. Und mit der Reform der beruflichen Vorsorge sollen die Renten gesichert, die Finanzierung gestärkt und die Absicherung von Teilzeitbeschäftigten verbessert werden.

Und wie soll der grosse Wurf gelingen?

Den einen grossen Wurf wird es sicher nicht geben, denn ein solcher ist leider nicht mehrheitsfähig. Jetzt müssen zuerst die beiden kurzfristigen Reformen gelingen. Dass die linke Ratshälfte diese Reformen aus ideologischen Gründen bekämpft, finde ich gegenüber den nächsten Generationen verantwortungslos. Sie setzt so den Generationenvertrag aufs Spiel. Längerfristig müssen wir es schaffen, dass wir ab dem Jahr 2040 bei den Sozialwerken keine neuen Schulden mehr machen.

Wie soll das gehen?

Wir müssen an vielen kleinen Schräubchen drehen. Zum einen muss der Mindestumwandlungssatz entpolitisiert und das Rentenalter flexibilisiert werden. Auch müssen wir Anreize schaffen, dass die Menschen von sich aus vermehrt sparen. Wir müssen auch mehr in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf investieren, beispielsweise durch die Einführung eines Elternurlaubes, der den Namen wirklich verdient, und ausserschulische Betreuungsangebote. So bringen wir mehr Frauen in den Arbeitsmarkt.

Sie haben 2019 knapp ein Kantonsratsmandat verpasst, sind Präsident der Jungen Mitte Schweiz und studieren Politikwissenschaft und Recht. Legen Sie hier die Basis für eine Berufspolitiker-Karriere?

Nein. Politik hat mir zwar schon immer viel Freude gemacht und Befriedigung gegeben. Ich würde auch gerne bei den nächsten Wahlen in den Kantonsrat gewählt werden und für den Nationalrat kandidieren, aber was ich in zehn Jahren mache, das weiss ich heute nicht. Politik wird mich immer interessieren, aber ich möchte auch beruflich meinen Weg gehen. Ich habe mit den Politikwissenschaften ein Studium gewählt, das mir viele Möglichkeiten offenlässt. Vielleicht zieht es mich in den diplomatischen Dienst oder auch in den Journalismus? Ich habe da eine gewisse Narrenfreiheit und geniesse es gerade, diese ausleben zu können.

Seit drei Monaten präsidiert Marc Rüdisüli die Junge Mitte Schweiz. Bild: Andrea Tina Stalder

Welchen Kurs verfolgen Sie mit der Jungen Mitte Schweiz?

Naturgemäss sind wir bei vielem nah bei der Mutterpartei. Aber es gibt Themen wie den Klimawandel und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in denen wir mehr Tempo fordern. Oder auch den Service Citoyen, einen aktiven Bürgerdienst für Frau und Mann, welcher die militärische Dienstpflicht neu denkt und nach dem Prinzip «Einer für alle, alle für einen» funktionieren würde. Diese Themen stehen bei uns ganz besonders auf der Agenda.

Sie nehmen sich viel vor. Haben Sie denn genug Parteimitglieder, um schlagkräftige Kampagnen zu führen?

Ich denke schon. Wir erleben eine richtige Aufbruchsstimmung. Denn die Junge Mitte ist jene Jungpartei, die im ersten Coronajahr national am meisten zulegte, nämlich um 600 Mitglieder. Heute stehen wir bei 3200 Mitgliedern. Mit so vielen Jungen lässt sich viel erreichen.

Wie kam es zum Boom?

Der Klimawandel und Corona haben bei vielen zum Interesse an politischen Prozessen geführt. Für uns war aber auch wichtig, dass sich die CVP umbenannte. Denn der Umbenennung ging eine intensive Diskussion intern und in den Medien voraus. Man bekam so mit, dass sich hier eine Partei kritisch mit ihrem Aussenbild auseinandersetzte – was vielen gefiel. Und dann haben mir auch viele Junge gesagt, dass sie sich jetzt mit dem Begriff «Junge Mitte» identifizieren könnten, wohingegen sie das «C» im Parteinamen bis jetzt davon abgehalten hatte, der Partei beizutreten.

Wie fällt ihre Bilanz nach drei Monaten als Präsident der Jungen Mitte Schweiz aus?

Die Arbeit macht riesig Spass, kann ich doch auf ein absolut motiviertes und engagiertes Team zählen, mit dem ich etwas reissen kann. Ich selbst möchte langfristig dazu beitragen, dass wir als Junge Mitte vermehrt Politikerinnen und Politiker in die Gemeinderäte und Parlamente bringen. Wir müssen noch mehr in die Förderung junger Talente investieren. Wir haben einen Podcast lanciert, gerade eine neue Website aufgeschaltet und Vorstösse im Nationalrat eingereicht. Uns gehen die Ideen nicht so schnell aus.

