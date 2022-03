Hermann Hess: Mit «Open Thurgau» gegen das Apfelkanton-Image

Interview Wenn der Thurgau nicht ländlich ist, was ist er dann, Herr Hess?: Wie der Unternehmer das Image seines Kantons ändern will «Wir verkaufen uns als Apfelkanton. Was für ein Fehler». Mit dieser Aussage provozierte er Reaktionen – positive und negative. Nun hat Hermann Hess das Projekt «Open Thurgau» lanciert. Der Startevent ist am 26. April im Amriswiler Pentorama. Dort will Hess mit der Politik über das Image des Thurgaus diskutieren. David Angst Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.10 Uhr

Hermann Hess: «Der Thurgau ist multizentral und peri-urban.» Michel Canonica

Hermann Hess, was passiert am 26. April im Pentorama?

Ich werde den Gästen einen neuen Blick auf den Thurgau vermitteln. Und Vorschläge, wie man ihn gegen aussen darstellen könnte. Anschliessend gibt es einen Apéro.

Was treibt Sie, mit 70 Jahren, zu dieser Kampagne an?

Die Familie Hess ist seit mindestens 12 Generationen in Hefenhofen-Amriswil ansässig. Meine Firma ist 144 Jahre alt. Auch meine mütterliche Familie Wegmann kommt aus dem Thurgau, einige waren Pfarrer und Lehrer. Zwar habe ich fast 20 Jahre in grossen Städten gewohnt, aber am längsten in Amriswil. Hier konnte ich gut leben und arbeiten, und hier ist meine Heimat.

Wohin soll dieses Projekt «Open Thurgau» führen?

Dazu beitragen, dass unser Kanton ein Image bekommt, das seinen heutigen und zukünftigen Potenzialen entspricht.

Sie haben sich wegen Ihrer provokativen Äusserungen mit den Bauern angelegt.

Ich besitze selbst einen Bauernhof und weiss über landwirtschaftliche Zusammenhänge Bescheid aus eigener Erfahrung. Die Landwirte kennen die dringenden Probleme, die sie zukünftig zu lösen haben: die Reduktion von Methanausstoss, Gewässerverschmutzung und Pestizideinsatz. Eben auch zum Schutz unserer Thurgauer Umwelt, wo die Landwirtschaft eine eindrückliche Präsenz hat. Aber der Thurgau lebt nicht von der enorm subventionierten Landwirtschaft.

Hermann Hess. Michel Canonica

Welche Sicht wollen Sie denn vermitteln?

Unsere Arbeitsplätze sind zu 60 Prozent im Bereich Dienstleistung, zu 35 in der Industrie und zu 5 im Agrarsektor. Wir haben eine international tätige Industrie und ein florierendes Gewerbe. Wir haben gute Schulen und Spitäler. Wir haben im Spitalbereich unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben ein lebendiges Kulturangebot. Unsere Landschaft hat touristisches Potenzial. Der Thurgau liegt in einem Dreieck der Städte St.Gallen, Zürich und Konstanz. Er profitiert enorm von dieser Lage.

Wenn der Thurgau nicht ländlich ist, was ist er dann?

Wesentliche Teile des Kantons sind nicht ländliches Gebiet, sondern dicht besiedelt, gerade im mittleren und oberen Thurgau, viel mehr als die Gegenden im Westen und auf dem Seerücken. Alle ländlichen Gegenden in der Schweiz und in Europa verzeichnen eine Bevölkerungsabnahme. Man findet immer weniger Schulen, Läden, Tankstellen und Dienstleistungen. Bei uns ist genau das Gegenteil der Fall. Der Thurgau ist ein rasch wachsender, multizentraler und peri-urbaner Kanton in Richtung Winterthur-Zürich, Konstanz und St.Gallen.

Was bringt die Präsentation gegen aussen?

Gewerbebetriebe und Industrie benötigen für die Zukunft gut ausgebildetes Personal und Führungskräfte. Diesen Menschen, aber auch den Jungen aus dem Thurgau muss man zeigen, dass der Thurgau ein lebenswerter Qualitätsraum mit grossen Zukunftschancen ist.

Was geschieht nach dem 26. April?

Ich denke, dass der Grosse Rat das Heft in die Hand nehmen sollte. Dass er mit Unterstützung interessierter und kreativer Menschen eine Institution gründet, eben die Open Thurgau AG. Die Umsetzung der Kommunikation sollte nicht bei der Verwaltung liegen. Aber selbstverständlich muss der Kanton diese Daueraufgabe finanzieren.

Es wird Leute geben, die sagen, die Idee sein schon gut, aber man müsste es anders machen.

Auch diese Personen sind erwünscht als Zuhörer. Ich behaupte ja nicht, dass die von uns vertretene Sicht nicht ergänzungsbedürftig und verbesserungswürdig sei. Es können sich alle Interessierten auf der Homepage eintragen, und sie sollen dann von der zu gründenden Projektgruppe kontaktiert werden.

Hermann Hess Michel Canonica

Welches wird Ihre Rolle in «Open Thurgau» sein?

Ich bin nur der Anschieber. Alles bisherige habe ich selbst privat bezahlt. Doch am künftigen Projekt möchte ich nicht mehr mitarbeiten.

