Interview Was er tut, nennt er «Humordiplomatie»: Comedian Gabriel Vetter rutschte eher zufällig in die Slam-Szene Während seines Jura-Studiums kam Gabriel Vetter zum Poetry-Slam. Seither begeistert der Schriftsteller und Kabarettist sein Publikum mit Satire statt Plädoyers. Wobei: Im Grunde geht der wortgewandte Wahl-Basler auch auf der Bühne gegen Ungerechtigkeiten vor Gericht. Interview: Judith Schuck 30.01.2021, 05.00 Uhr

Eigentlich wollte Gabriel Vetter Diplomat werden, heute begeistert er sein Publikum mit Satire. Bild: PD

Ihre Mutter war Journalistin mit einer bissigen Sprache – auch «die rote Lisbeth» genannt. Welchen Einfluss hat sie auf Ihren Werdegang?

Einen sehr grossen. Ich bin nur bei ihr aufgewachsen und das Schreiben war von Anfang an Teil meines Lebens. Meine Mutter arbeitete im Regionaljournalismus, wodurch es mega wichtig war, über alles informiert zu sein. Bei uns lagen immer mehrere Zeitungen aus und durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Standpunkten lernte ich mich zu positionieren.

Und menschlich?

Meine Mutter wurde früh krank, dialysepflichtig. Sie musste dazu dreimal pro Woche für drei Stunden zur Blutwäsche. Wer so oft im Spital ist, kann nicht mehr richtig arbeiten. Dadurch wurde mir schon in jungen Jahren bewusst, wie wichtig soziale Strukturen, Auffangnetze und Gemeinschaft sind. Diese Zeit prägte mich stark bis heute. Ich finde, dass einen nicht nur die Gesellschaft – in diesem Fall der Mann die Alleinerziehende – in so einer Situation alleinlassen sollten, sondern dass es bessere Strukturen braucht, die die Menschen in solchen Situationen stützen. Auch jetzt in Coronazeiten sieht man, dass es vielen Leuten richtig schlecht geht.

Zur Person Gabriel Vetter, 1983 in Schaffhausen geboren, wuchs in Schlattingen und Beggingen (SH) auf. Mit 22 Jahren erhielt er für «Tourette de Suisse» als bis dato jüngster Künstler den «Salzburger Stier». Neben seiner immer erfolgreicher werdenden Bühnenkarriere schrieb er vor allem Kolumnen für den «Tages-Anzeiger», die «Basler Zeitung», «Schaffhauser AZ» oder das «St.Galler Tagblatt». In der Satire-Sendung «Vetters Töne» auf «SRF 1» verarbeitet er seit 2012 O-Töne aus Politik und Gesellschaft. Ausserdem wirkt er bei Late-Night-Show «Deville» mit. Vetter lebt mit Frau, Tochter und Sohn in Basel. (red)

Sie sind ja regelrecht in den Journalismus hineingewachsen und haben schon für verschiedene Medien geschrieben. Was haben Comedy und Journalismus gemeinsam?

Es gibt schon Gemeinsamkeiten. Sowohl guter Journalismus als auch gute Comedy müssen darauf aufmerksam machen, was gerade wichtig ist und Grundsatzfragen einer funktionierenden Gesellschaft verhandeln. Sie sind eine Art Fieberthermometer der Gesellschaft. Mit meiner Mutter, die sehr katholisch aufgewachsen ist, habe ich abends immer gebetet im Sinne von Revue passieren lassen: Wo stehen wir in diesem sich immer wandelnden Hefeteig von Gesellschaft? Wie geht es unseren Nachbarn? Auf wen müssen wir Rücksicht nehmen? Das ist für mich die Essenz von Journalismus.

Arbeiten und feilen Sie lange an einem Text oder ist irgendwann auch mal gut?

Es kommt drauf an. Ich überlege vorher sehr viel, aber die besten Sachen sind die, die relativ schnell geschrieben sind und zügig auf den Punkt kommen. Die Energie ist am besten konserviert, wenn man sie gleich beim Schreiben reinbringt.

Sie sagen, Ihre Texte entstehen aus Notizen, die Sie dann wie beim Resteverkochen zusammentun. Gibt es eine Lieblingszutat oder Gewürz, das immer dabei sein muss?

So habe ich das jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Aber Satire funktioniert am besten, wenn sie eigentlich fast nur ausstellt, also zitiert. Oder mit Querverschiebungen, also etwas Bekanntes in einen anderen Bereich verlegen, den man kennt. Das gibt dann einen komischen Moment.

Was ist das aufwendigste Gericht, das Sie zubereiten können?

Da gibt es einige. An Weihnachten machen wir zum Beispiel immer eine recht aufwendige Fischsuppe. Oder einen Braten selbst spicken und ins Netzli reintun, daran bin ich mal gescheitert. Das ist echt schwer.

Und was das Leckerste?

Uh, weiss ich gerade gar nicht – wahrscheinlich die Fischsuppe! Wenn ich meine Kinder fragen würde, wäre es wohl Pasta ohne Sauce.

War das als Kind auch Ihr Lieblingsgericht?

Nein, ich denke, das waren Büchsenravioli.

Tippen Sie sich spontane Einfälle ins Handy oder schreiben Sie diese händisch ins Notizbuch?

Eher von der Hand, weil ich aber das Notizbuch nicht immer dabei habe, auch ins Handy. Da vor allem Sprachnachrichten. Ich arbeite viel mit Rhythmus und Betonung, dafür sind Sprachnachrichten auf dem Telefon sehr geil.

Was ist besser für den Schaffensprozess: klarer Kopf oder ein whiskeydurchflutetes Hirn?

Klarer Kopf. Ich schreibe in der Regel ganz früh morgens, wenn ich noch frisch bin. Das ist ja auch so eine romantische Verklärung, dass man gute Kunst macht, wenn man leidet oder im Rausch ist. Meiner Ansicht nach ist das Quatsch, ich kann nicht gut schaffen, wenn ich leide.

Wie erleben Sie denn die Coronazeit: verzweifelt oder als Zeit der Inspiration?

Den ersten Shutdown habe ich irgendwie ganz okay überstanden, jetzt wird es langsam schwierig. Die Situation bietet gleichwohl natürlich viel für Satire, da sie so lustig widersprüchlich ist. Ich fand die erste Zeit sehr interessant, weil es so verschiedene Lager gab – egal mit welchem sozialen oder politischen Background –, die gleichermassen ahnungslos vor dem Problem standen. Inzwischen haben sich die Lager als eher rechts: kontra Coronamassnahmen und kontra Hilfspakete, eher links: pro Coronamassnahmen herauskristallisiert, was zeigt, wie sehr sich die sogenannten bürgerlichen Parteien von ihrer Klientel entfernt haben. Das ist echt traurig, gibt aber viel her für Satire.

Hatten Sie als Kulturschaffender bisher existenzielle Probleme durch Corona?

Finanzielle Probleme ja, existenzielle nein. Ich glaube, existenzielle Probleme hätte ich, wenn ich merken würde, dass ich in einem Job meine Zeit absitze, in dem es mich eigentlich gar nicht braucht. Finanziell hat mir die Krimiparodie «Advent, Advent» mit Lara Stoll das Jahr gerettet. Das war die letzte SRF-Serie, die vor dem Shutdown im Frühjahr noch gedreht werden konnte.

Dass Sie Comedian wurden, ist eher einem Zufall zu verdanken. Sie hatten ja zunächst Jura und Theaterwissenschaften studiert und sind dann durch den Poetry-Slam auf die Bühne gekommen. Was wären Sie sonst geworden?

Diplomat! Ich habe in der Sekundarstufe gehört, dass, wenn man Diplomat werden möchte, Jura studieren muss, drum habe ich das mal angefangen. Wenn ich es mir richtig überlege, ist das, was ich heute mache, «Humordiplomatie»: Ich weiche die Grenzen zwischen den Menschen auf und stelle sie vor das gleiche Problem.

Mit welchem Thema kennen Sie sich überhaupt nicht aus?

Da gibt’s viele, bildende Kunst, Raumfahrt, Katzen, Volkswirtschaft. Das klingt jetzt sicher mega naiv, aber ich verstehe absolut nicht, warum immer mehr Menschen ärmer werden und gleichzeitig steigt der Aktienkurs. Das müsste sich ändern. Man sollte so etwas wie einen sozialen Aktienkurs haben, dass in der «Tagesschau» nicht nur der Status vom DAX und so gezeigt wird, sondern auch, wie es den Menschen geht. Vielleicht machen deswegen die Coronazahlen so viele Leute aus dem bürgerlichen Spektrum hässig? Vielleicht ist aber das genau das Richtige, die Zahlen brauchen wir: Das ist der humanistische Wetterbericht der Schweiz!