Interview «Wängi hat mich herzlich aufgenommen»: Gemeindeschreiber Timo Bär wechselt nach Stein am Rhein Nach sechs Jahren in Wängi verlässt Gemeindeschreiber Timo Bär nicht nur die Gemeinde, sondern auch den Kanton: Er wird Stadtschreiber in Stein am Rhein. Olaf Kühne 04.02.2021, 11.30 Uhr

Timo Bär. (Bild: Olaf Kühne)

2015 trat Timo Bär seine Stelle als Gemeindeschreiber in Wängi an. Er folgte in dieser Funktion auf Thomas Goldinger, der zuvor zum Gemeindepräsidenten gewählt worden war. Ende April verlässt Bär nun den Hinterthurgau: Er wird Stadtschreiber und Verwaltungsleiter in Stein am Rhein.

Herr Bär, vom Gemeindeschreiber zum Stadtschreiber. Ein Aufstieg?

Timo Bär (lacht): Eigentlich ist Stein am Rhein mit 3500 Einwohnern ja markant kleiner als Wängi mit seinen 4700 Einwohnern. Aber Stein am Rhein hat historisch das Stadtrecht und mit seinem Einwohnerrat auch eine Art Stadtparlament. Dadurch werde ich in meiner neuen Aufgabe als Stadtschreiber und als Verwaltungsleiter ganz neue Themenfelder haben, auf die ich mich sehr freue. Dass ich in Wagenhausen wohne und deshalb künftig mit dem Velo zur Arbeit fahren kann, ist dabei nur ein ganz kleiner Nebenaspekt.

Ihre Wängemer Stelle ist nun ausgeschrieben. Können Sie sie Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger empfehlen?

Unbedingt! Wängi ist eine tolle Gemeinde, Verwaltung und Gemeinderat arbeiten hervorragend zusammen. Dazu kommt, dass in einer Gemeinde wie Wängi der Gemeindeschreiber ein breites Aufgabenspektrum hat. So war ich beispielsweise auch für die Lehrlingsbetreuung und das Bestattungswesen zuständig und auch immer wieder in spannende Projekte involviert.

Gibt es einen Höhepunkt, den Sie aus sechs Jahren in Wängi mitnehmen können?

Ein Highlight war sicher das Dorffest zum 50-Jahr-Jubiläum der politischen Gemeinde. Das war nicht nur ein tolles Fest, ich konnte auch im Organisationskomitee mitwirken und so viel mitgestalten. Kein Höhepunkt in dem Sinne zwar, aber was mir sicher ebenfalls in schöner Erinnerung bleiben wird, ist, wie mich die Wängemerinnen und Wängemer als Auswärtigen von Anfang an herzlich aufgenommen und akzeptiert haben.