Interview Vorweihnachtliche Stimmung im Chalet: Das See & Park Hotel Feldbach organisiert in Steckborn neuen «Winterzauber» Seit Anfang November steht auf der Terrasse beim Steckborner Hotel eine Winterlandschaft mit Holzchalet und Ausblick auf den See. Mit dabei ist ein grosses Sortiment an kulinarischen Spezialitäten. Gastgeber Jeremy Peyer gibt einen Einblick in die Organisation.

Das Fonduechalet des «Winterzaubers», umgeben von leuchtenden Tannenbäumen. Bild: PD

Herr Peyer, was können die Leute erwarten?

Jeremy Peyer: Der «Winterzauber» bietet ein vielfältiges Angebot. Vom Käsefondue, Glühwein und Punsch bis hin zu Apfel-Nuggets mit Vanillesauce ist alles mit dabei. Die Gäste können es sich entweder draussen auf der Terrasse oder im Fonduechalet gemütlich machen. Zudem ist die Landschaft mit beleuchteten Tannenbäumen und vielen Kerzen ausgestattet.

Wie lange bleibt der «Winterzauber» stehen?

Jeremy Peyer, Gastgeber See & Park Hotel Feldbach Steckborn. Bild: PD

Gestartet sind wir am 1. November und werden bis und mit 17. Dezember täglich geöffnet sein. Nach einer kurzen Pause über Weihnachten und Neujahr geht es dann vom 3. bis zum 31. Januar weiter. Während der Wochenenden können die Besucherinnen und Besucher jeweils ab 12 Uhr vorbeikommen, unter der Woche ist das Chalet ab 18 Uhr bedient.

Ist der Ort frei zugänglich?

Ja, die Anlage ist öffentlich, und alle Interessierten sind willkommen. Im Fonduechalet empfiehlt es sich jedoch, einen Platz zu reservieren.

Das Fonduechalet von innen mit Blick auf den See. Bild: PD

Kam es bei der Organisation zu Schwierigkeiten?

Da wir ein klassisches Holzchalet haben wollten und diese generell sehr gesucht sind, mussten wir bereits im Juli mit der Organisation starten. Der Aufbau der Winterlandschaft war dann für unsere Mitarbeiter eine schöne Abwechslung vom Alltag und kostete uns nur zwei Tage.

Organisieren Sie den «Winterzauber» zum ersten Mal?

Ja, während der letzten Jahre gab es im See & Park Hotel Feldbach kein solches Projekt. Weil der See und unsere Terrasse auch in der kalten Jahreszeit einen Charme mit sich tragen, entschieden wir uns dafür, eine Winterlandschaft zu gestalten. Unser Ziel ist es, den See und das Hotel auch im Winter attraktiv für gesellige Adventsanlässe zu machen.

Gibt es Einschränkungen bezüglich Corona?

Das Fonduechalet ist wie ein Restaurant, auch da gelten die gängigen 3G-Regeln. Draussen benötigen die Gäste jedoch kein Zertifikat. Bisher hat dies einwandfrei funktioniert.

Das Fonduechalet von aussen. Bild: PD