Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein vor dem Saisonstart

Interview «Vor Ostern dürfte es gerne regnen»: Remo Rey wünscht sich vor dem Saisonstart der URh mehr Passagiere und weniger Vandalismus Zuletzt verzögerte ein Lieferengpass die Motorenrevision der MS Munot. Mittlerweile ist die Schifffahrtsgesellschaft für Untersee und Rhein (URh) aber wieder auf Kurs und bereit für den Saisonstart Mitte April. URh-Geschäftsführer Remo Rey über die Erleichterung nach der Pandemie, die Bordgastronomie und Klumpenrisiken. Samuel Koch Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.20 Uhr

Remo Rey, Geschäftsführer der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG (URh). Bild: Reto Martin

Corona ist ums Eck, die Erleichterung muss riesig sein?

Remo Rey: Wir freuen uns enorm auf den Saisonstart am Karfreitag, der bei uns ganz ohne Einschränkungen über die Bühne gehen dürfte. Vor allem auch die Bordgastronomie ist erleichtert. Und die Fahrgäste sowie unsere Mitarbeitenden dürfen sich endlich wieder frei bewegen.

In den letzten zwei Jahren sah das alles noch ganz anders aus.

Ja. Im ersten Pandemiejahr 2020 war die Situation besonders prekär, mit dem Lockdown und den einschneidenden Einschränkungen bis im Juni. Und auch im vergangenen Jahr dauerte die Einreisebeschränkung unserer nördlichen Nachbarn Baden-Württemberg bis Mitte Mai, weshalb unsere Schiffe zum wichtigen Saisonstart nur knapp die Hälfte unserer Landestellen anfahren konnten.

Blicken wir lieber vorwärts: Erwartet die URh ein Jahr wie vor der Pandemie?

Bei der Budgetierung im Herbst sind wir von zirka einem Zehntel weniger Passagiere gegenüber einem gewöhnlichen Jahr mit rund 350'000 Fahrgästen ausgegangen, zumal es gerade im internationalen Reiseverkehr noch Skepsis gab. Jetzt hoffen wir aber, mit einem guten Jahr nahe an die Normalität zu kommen, sofern Wetter und Wasserstand stimmen.

Ein Kursschiff der URh passiert die historische Holzbrücke bei Diessenhofen. Bild: PD

Die bekannten Klumpenrisiken also.

Ja, damit leben wir seit jeher. Wir erlebten bisher einen sehr trockenen Winter. Bis Ostern dürfte es also sehr gerne noch ein wenig regnen (lacht).

Ist die Flotte mittlerweile bereit? Die Motorenrevision der MS Munot verzögerte sich wegen eines fehlenden Ersatzteils.

Ja. Mittlerweile ist der fertig revidierte Motor wieder eingesetzt, bald geht es zurück aufs Wasser, wo Testfahrten stattfinden. Zudem arbeiten wir noch an weiteren Reparaturen, die durch Gebrauchsspuren immer mal wieder anstehen, etwa das Ersetzen des Partikelfilters auf der MS Arenenberg oder eines Zylinderkopfes auf der MS Thurgau. Wegen Corona speziell dazugekommen sind zuletzt viele unerwartete Reparaturen. Zum Beispiel mussten wir in den Schiffssälen viele Tischplatten ersetzen, deren oberste Schichten sich durch das viele Desinfektionsmittel abgelöst haben.

Was stehen sonst noch für Arbeiten an bis Karfreitag?

Nebst den Revisionen werden die Schiffe geputzt und fertig eingerichtet. An den Landestellen werden die Schiffstreppen bereitgestellt, Informationstafeln aufgestellt und vielerorts Flyer verteilt. Für die nautische Mannschaft stehen Sicherheitsübungen an, und für alle Mitarbeitende gibt es einen Anlass mit Infos und Zielsetzungen.

Bringen Sie das Schiffshotel MS Konstanz diese Saison endlich einmal in den Thurgau?

Das ist gar nicht so einfach, zumal wir nicht an jeder Landestelle eine Wasserzufuhr sowie eine Fäkalienabfuhr haben. In Kreuzlingen beispielsweise, wo das gegeben wäre, hat es in jüngster Vergangenheit immer wieder Vandalismus mit zerbrochenen Glasscheiben oder Blumen auf den Decks gegeben. Das wollen wir unseren Hotelgästen nicht zumuten.

Das URh-Hotel in der MS Konstanz. Bild: PD

Gibt es bei der Bordgastronomie schon eine Lösung?

Noch nicht. Nach der Kündigung unseres langjährigen Partners fix & fein wegen eines Generationenwechsels auf Saisonende 2022 suchen wir noch einen Nachfolger und wollen die Verträge bis spätestens Ende Juni unterzeichnen. Das ist in dieser Zeit aber gar nicht so einfach, zumal derzeit viele Gastronomen mit sich selber beschäftigt sind. Wir haben aber Bewerber und sind zuversichtlich.

Gab es Überlegungen, die Gastro selber zu machen?

Ja, aber dafür braucht es grosse Investitionen in die Infrastruktur. Wir haben zum Beispiel keine eigene Küche, um die Menus vorzubereiten. So suchen wir wieder eine externe Lösung für ab Januar 2023.

Herausforderungen gibt es nach wie vor bei der grenzübergreifenden Tourismusförderung. Wo sehen Sie noch Potenzial?

Wir machen schon vieles richtig, um die Unterseeregion als Einheit zu sehen und grenzenlos zusammenzuarbeiten. Das Herbst-Hopping als Beispiel zeigt gut, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es gibt in Zusammenarbeit mit Thurgau Tourismus oder der Regio Konstanz Bodensee Hegau noch viele Projekte, die wir umsetzen wollen. Für Fahrgäste wäre allenfalls ein Verleihsystem für Velos interessant. Und dann gibt es die Familieninitiative aus dem Thurgau, um grenzübergreifende Ausflüge für Familien attraktiver zu gestalten.

