Münchwiler Parkbad an der Murg hofft auf versöhnliches Saisonende

Was für ein durchzogener Sommer 2021! Und es ist beileibe nicht so, wie es einst die deutsche Band 2raumwohnung sang, denn «36 Grad und es wird noch heisser» trifft heuer wohl ganz und gar nicht mehr ein. Nichtsdestotrotz, das Münchwiler Parkbad an der Murg verzeichnete schon äusserst gute Tage. Präsident Bruno Frei hofft auf einen versöhnlichen Rest der Saison.

Christoph Heer 12.08.2021, 16.30 Uhr