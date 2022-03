Interview «Unverschämte und anonyme Kritik hat mir Mühe gemacht»: Kathrin Mancuso über ihren frühzeitigen Abgang aus dem Steckborner Stadtrat Politisch Steckborn hat den fünften Rücktritt innert Kürze zu verkraften. Kathrin Mancuso scheidet Ende März vorzeitig aus dem Stadtrat aus, nachdem die 46-Jährige erst während der laufenden Legislatur für Gregor Rominger nachgerückt ist und trotz politischer Unerfahrenheit während eines halben Jahres interimistisch das Stadtpräsidium übernommen hat. Samuel Koch Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.10 Uhr

Kathrin Mancuso, Stadträtin (2020–2022) und Stadtpräsidentin ad interim in Steckborn. Bild: Belinda Schmid

Wie sind die Reaktionen auf Ihren Rücktritt?

Kathrin Mancuso: Die Leute sind interessiert. Einige rufen an, andere schreiben mir E-Mails, wieder andere drücken ihr Bedauern mit einem persönlichen Kärtchen aus.

Bedauern Sie?

Nein. Der Entscheid ist mir nicht leicht gefallen. Es ist ein Entscheid für mich als Person und nicht gegen den Stadtrat.

Persönliche und berufliche Gründe tönen wenigsagend. Welche Gründe stecken hinter Ihrem Rücktritt?

Ich habe eine Chance, meine berufliche Tätigkeit bei «Swissmom» (Anm. der Red.: Grösstes Schweizer Familienportal von CH Media, das auch diese Zeitung herausgibt) aufzustocken. Das liesse sich mit meinem Stadtratsmandat schlecht vereinbaren. Und dann musste ich in den letzten Wochen einsehen, dass ich meine verloren gegangene Motivation durch die Zeit als Stadtpräsidentin ad interim nicht mehr ganz wiedergefunden habe.

Wie meinen Sie das?

Es war leider nicht mehr wie zuvor. Die Arbeitslast war über mehrere Monate einfach zu gross und hat mir die Freude am Amt genommen. Mühe hat mir auch die zum Teil unverschämte und anonyme Kritik einiger Einwohner gemacht. Das, als Teil des Gesamtbildes, führt nun dazu, dass ich mich ausgelaugt und demotiviert fühle, dass ich trotz erfolgreicher Retraite auf der Schwägalp zurücktrete.

Also ziehen Sie die Reissleine?

Diesen Entscheid trage ich schon länger mit mir herum. Der Plan war es, für meine Wählerinnen und Wähler bis zum Ende der Legislatur durchzuhalten. Vor kurzem habe ich aber gemerkt, dass es nicht mehr reicht. Ich mag nicht mehr. Und es wäre gegenüber dem Stadtrat auch unfair, ohne jegliche Motivation weiterzumachen.

Sie wurden als politische Anfängerin ins kalte Wasser geworfen und treten jetzt ausgelaugt zurück. Hat man Sie verheizt?

Dieses Gefühl hatte ich nie. Ich habe in der Krise Verantwortung übernommen und wollte etwas bewirken. Es zeigte sich, dass wir alle einen extremen Effort leisten mussten. Das ist mir erst später bewusst geworden.

Stadtpräsident Roland Toleti erwähnte im Interview mit dieser Zeitung, dass im Stadtrat gegenseitige Toleranz und Vertrauen noch verbesserungsfähig seien. Hat Ihr Rücktritt damit zu tun?

Wir sind quasi eine Zweckgemeinschaft, die sich nur alle 14 Tage sieht und während eines halben Jahres im Ausnahmezustand den Laden am Laufen halten musste. Jetzt sind drei neue Mitglieder an Bord mit Roland Toleti als neuem Präsidenten, der neue Ideen reinbringt. Das ist gut so, um den Stadtrat habe ich keine Angst. Es kommt gut, denn ich verlasse Ende März ja kein sinkendes Schiff.

Innert 22 Monaten muss der Stadtrat seinen fünften Rücktritt verkraften: Bleibt politisch Steckborn ein schwieriges Pflaster?

Mein schlechtes Gewissen hat mich lange davon abgehalten, diesen Schritt zu wagen. Ich muss mir aber nichts vorwerfen lassen, habe einige Monate meines Lebens und viel Energie in unser Städtchen investiert. Jetzt musste ich aber einsehen, dass es mir nicht mehr guttut.

Nach dem Antritt von Stadtpräsident Toleti sagten Sie, Sie seien erleichtert, sich nur noch um Ihr Bauressort kümmern zu müssen. War das auch zu viel mit Blick auf die Kritik zum Baureglement?

Ich war nicht erstaunt, dass einige Ortsparteien nicht zufrieden sind mit der bevorstehenden Abstimmung am 15. Mai. Es war von Anfang an klar, dass es nicht einfach wird. Aber damit hat mein Rücktritt nichts zu tun. Interimistisch geht mein Bauressort ab 1. April an Stadtpräsident Roland Toleti.

Gibt es Höhepunkte, auf welche Sie mit Stolz zurückblicken?

Die halbjährige Zeit als interimistische Stadtpräsidentin war ein einziger Höhepunkt. (lacht) Ich kann für mich beanspruchen, nach der turbulenten Zeit wieder Ruhe reingebracht und Roland Toleti einen möglichst angenehmen Start ermöglicht zu haben.

