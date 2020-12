interview «Trüffel haben etwas Mystisches»: Der Thurgauer Jürg Truninger hat auf seiner Plantage den ersten Trüffel gefunden Vor sechs Jahren hat der Hörhauser Landwirt seine erste Trüffelplantage angebaut – nun kommt sein erster Fund. Über den Anbau von Trüffel weiss man noch wenig, davon lässt sich der Landwirt aber nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Die zweite Plantage steht schon. Und es ist nicht sein letztes Projekt. Interview: Sabrina Manser 14.12.2020, 05.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jürg Truninger sucht regelmässig seine Trüffelplantage mit Hündin Nubia ab. Bild: Donato Caspari

Nach sechs Jahren Wartezeit haben Sie in Ihrer Trüffelplantage die erste Knolle gefunden.

Jürg Truninger: Es war eine riesige Freude. Und unerwartet, weil die Trüffelsaison schon bald vorbei ist. Im September geht die Saison jeweils los und dauert bis etwa November, Dezember. Bis vor Kurzem habe ich nichts gefunden.

Wie kam es dazu?

Es sind zwei Leute mit typischen Trüffelhunden, Lagotto Romagnolos, zu Besuch gekommen. Sie hatten Interesse daran, Pate eines Trüffelbaumes zu werden. Mit solchen Patenschaften finanziere ich die Anlagen und die Paten können dann an Trüffelevents teilnehmen. Wir spazierten durch die Plantage, als plötzlich einer der Hunde anfing zu buddeln und einen Trüffel fand. Das kam völlig unerwartet.

Zur Person Jürg Truninger ist in Hörhausen auf dem Hof, den er heute betreibt, aufgewachsen. Der 40-Jährige ist gelernter Schreiner und hat vor elf Jahren den Familienbetrieb übernommen. Er ist für seine Erdbeer- und Kirschkulturen bekannt und hält zudem Mutterkühe. Vor sechs Jahren hat er eine Trüffelplantage mit 700 Bäumen angepflanzt. Burgunder und Wintertrüffel wachsen hier. Seit dem Herbst besteht eine zweite Plantage mit 600 Bäumen, die mit Perigordtrüffel, Teertrüffel, Frühlingstrüffel und grossporigen Trüffel geimpft sind. Ende November hat Truninger seine ersten Pilze gefunden. (mas)

Mittlerweile haben Sie schon einen zweiten Trüffel gefunden. Wie?

Ich habe eine Kollegin gebeten, mit ihrem Hund in meiner Anlage auf die Suche zu gehen. Et voilà – sie haben einen riesigen Burgundertrüffel gefunden. Ebenso Wintertrüffel. In der Anlage sind 650 Bäumen mit dem Burgundertrüffel geimpft und 50 Bäume mit dem Wintertrüffel.

Was machen Sie mit den Funden?

Den grossen Trüffel möchte ich behalten, weil er so schön und gross ist. Er ist 154 Gramm schwer und hat somit einen Wert von etwa 100 Franken. Ich werde ihn trocknen und als Erinnerungsstück aufbewahren. Den allerersten Trüffel, den wir in der Plantage gefunden haben, habe ich gegessen.

War er gut?

Ja, er war fein, wirklich super.

Beide Male haben andere Hunde die Pilze entdeckt, nicht Ihr Hund. Woran liegt das?

Nubia ist ein Jagdhund. Sie ist von klein auf in der Anlage gewesen und ist den Vögeln nachgerannt. Das findet sie einfach spannender, als Trüffel zu suchen. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich mit ihr spezifisch in der Anlage üben muss.

Deshalb haben Sie die Kollegin gebeten, vorbeizukommen?

Genau. Ich war mir nicht sicher, ob Nubia mir die Trüffel anzeigen würde.

Denken Sie, Nubia hat schon einmal einen Pilz nicht gefunden?

Ich glaube, der erste Fund war auch einer der ersten Trüffel. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man mal einen vergisst. Die Sporen im Boden regen das Wachstum neuer Pilze an.

Die Suche nach Trüffeln mit Hündin Nubia soll geübt sein. Bild: Donato Caspari

Wie kann man Trüffel finden?

Die meisten suchen mit dem Hund. Es gibt auch den Mythos mit dem Schwein. So hat man auch schon Trüffel gefunden, aber heute ist es beispielsweise in Frankreich eher ein Touristengag. Zudem gibt es die Trüffelfliege, die ihre Eier in die Pilze legt.

Wie geht das mit der Fliege?

Man muss einen Trüffelplatz haben, dann setzt man sich hin und geht sozusagen in die Meditation. Man muss nach der kleinen Fliege Ausschau halten und gucken, wo sie sich hinsetzt. Es funktioniert und wird auch gemacht. Aber es ist sehr aufwendig.

Auf Ihren beiden Anlagen haben Sie 1300 Bäume gepflanzt – doch erst zwei Pilze gefunden. Schwindet Ihre Geduld?

Meine Motivation ist mit den Funden wieder gestiegen. Mir ist bewusst, dass es lange dauern kann. Beim Burgundertrüffel wartet man fünf bis zehn Jahre, bis Trüffel wachsen. Sechs Jahre sind eher früh.

Wie viel Trüffel möchten Sie einmal ernten?

Es ist sehr schwierig, das abzuschätzen. Es kann gar nichts oder bis zu zwei Kilo Ernte pro Baum geben. Realistisch sind 15 bis 20 Kilogramm bei den 700 Bäumen der ersten Anlage.

Wie viele Franken sind das?

Bei sehr guter Qualität hat ein Kilo einen Wert von 700 Franken. Aber es wird nicht alles als erste Klasse verkauft werden können. Dann variiert der Wert von 200 bis 700 Franken.

Wie sind Sie auf die Idee einer Trüffelplantage gekommen?

Ein Schwager hat von jemandem erzählt, der Trüffel anbaut. Ich habe anfänglich nicht geglaubt, dass das funktioniert, habe mich dann aber informiert. Als ich dann mal mit Kollegen in Italien fischen war, habe ich ihnen von der Idee einer Trüffelanlage erzählt. Alle waren sehr begeistert.

Wieso gerade Trüffel?

Ich mochte Pilze schon immer. Trüffel haben etwas Mystisches: Sie wachsen unter der Erde, man sieht sie nicht und weiss nicht genau, was sich alles im Boden abspielt, damit diese wachsen. Es ist spannend etwas zu machen, wo man noch ausprobieren muss.

Wie baut man Trüffel an?

Man pflanzt Bäume, deren Wurzeln mit Trüffelsporen geimpft wurden. Zusätzlich braucht es geeigneten Boden. Dieser muss kalkhaltig sein und kiesig, damit das Wasser gut abläuft. Auch ein Südhang ist wegen der Wärme wichtig. Dann steht dem Trüffel eigentlich nichts mehr im Weg. Die Pflege bestimmt dann, was daraus wird.

Wie pflegen Sie die Plantage?

Wir lockern den Boden um die Bäume, schneiden sie zurück und machen Trüffelfallen. Dabei macht man um die Bäume Löcher und füllt sie mit Substrat. Darin sind Sporen enthalten, welche die Fruchtbildung anregen. Dieses Jahr werde ich auch Kompost verwenden.

Was macht der Anbau der Knollen so schwierig?

Man weiss noch nicht genau, was alles zusammenspielen muss, damit es Trüffel gibt oder wie man die Plantage pflegen muss, damit man viele Trüffel ernten kann. Wir lernen jedes Jahr dazu.

Jürg Truninger hat vor kurzem seinen ersten grossen Trüffel in seiner Plantage gefunden – leider nicht von Hündin Nubia. Bild: Donato Caspari

Vor elf Jahren haben Sie den Betrieb übernommen. Was haben Sie seither umgesetzt?

Zuerst habe ich die Erdbeeranlage ausgebaut, dann eine Kirschenplantage gemacht. Dann kamen die Trüffel.

Gibt es nächste Projekte?

Ich habe eigentlich immer Projekte im Kopf. Das nächste wäre etwas mit Beeren. Ich dachte an Himbeeren und Brombeeren für den Hofladen, aber auch zum Selberpflücken. Ich weiss aber noch nicht, ob ich es mache.

Kochen Sie bei den Trüffelevents für die Paten selbst?

Ein Kollege, der Koch ist, macht das jeweils.

Können Sie auch kochen?

Nicht gut, Nein. Aber das Gute bei Trüffeln ist, dass sie mit einfachen Gerichten am besten sind. Zum Beispiel Pasta mit einer Rahmsauce oder ein Rührei und dann einfach Trüffel darüber raffeln – schmeckt fantastisch.

Was ist Ihre liebste Erdbeersorte?

Lambada. Bei uns kommen alle wegen diesen Erdbeeren in den Hofladen. Das ist eine süsse, aromatische Sorte. Ich sage immer: Da fängt man sofort an, den brasilianischen Paartanz Lambada zu tanzen, wenn man die isst.

Was ist Ihr liebster Ort im Thurgau?

Am See ist es sehr schön. Im Sommer bin ich sehr gerne am Untersee. Am Baden und Fischen. Es ist entspannend, mit dem Boot rauszufahren.

Wenn Sie den Thurgau verlassen würden, wo würden Sie hin?

Ich würde nicht wegziehen, das ist klar. Aber wenn, dann schon irgendwo, wo es warm ist. Früher war ich viel in Südamerika am Reisen. Wahrscheinlich würde es mich dorthin ziehen.

Reisen Sie immer noch?

Auf dem Hof gibt es im Sommer sehr viel zu tun. Aber ich habe das Glück, dass mein Vater hilft. Bis jetzt bin ich im Winter immer einen Monat lang verreist. Meist gehe ich nach Südamerika.

Wie reisen Sie?

Als Backpacker. Ich plane nichts, das ist am schönsten. Dann kann ich frei sein und alles auf mich zukommen lassen.

Können Sie Spanisch?

Ein bisschen. Zum Reisen reicht es, aber nicht für ein tieferes Gespräch.

Welche Reiseziele haben Sie noch?

Keine Konkreten. Es geht mir mehr um das Lebensgefühl des Reisens und des Freiseins.

Wo waren Sie schon?

Brasilien, Venezuela, Argentinien, Kolumbien, Guatemala, Mexiko, Kuba.

Was hat Ihnen am besten gefallen?

Brasilien zieht mich immer wieder an. Das war auch meine erste Reise. Ich gehe gerne dorthin, um das Gefühl der ersten Reise wieder aufleben zu lassen.

Hatten Sie mal einen Traumberuf?

Als kleiner Junge wollte ich Fussballprofi werden – wie wahrscheinlich ganz viele. Aber ich war zu wenig gut. Als Jugendlicher habe ich lange Fussball gespielt. Ich war beim FC Steckborn und beim FC Frauenfeld.