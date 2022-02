Makler überzeugt: Im Thurgau wird es keinen Immobiliencrash geben

Interview Trotz Verdoppelung der Preise ist Makler Werner Fleischmann überzeugt: «Ein Immobiliencrash droht uns im Thurgau definitiv nicht» Wer vor 30 Jahren im Thurgau ein Einfamilienhaus erworben und die Hypothek kontinuierlich abbezahlt hat, ist heute mit grosser Wahrscheinlichkeit Millionär. Allein seit dem Jahr 2000 haben sich die Immobilienpreise im Thurgau nahezu verdoppelt. Wie lange kann das noch gut gehen? Wer kann sich das noch leisten? Antworten hat der Weinfelder Immobilienmakler Werner Fleischmann. Interview: Hans Suter Jetzt kommentieren 04.02.2022, 04.50 Uhr

«Ein höheres Preisniveau ist nicht per se schlecht, für Verkäufer sogar hocherfreulich. Für Käufer hingegen ist es unvorteilhaft»: Der Weinfelder Immobilienmakler Werner Fleischmann hat sich 1989 selbstständig gemacht. Bild: Reto Martin

Droht im Thurgau ein Immobiliencrash?

Werner Fleischmann: Vorhersagen sind heikel. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann: Ein Immobiliencrash droht uns im Thurgau definitiv nicht. Zwar ist eine erhebliche Verteuerung bei Wohnimmobilien festzustellen, diese ist aber nicht durch Spekulation, sondern durch Nachfrage getrieben.

Hand aufs Herz: Wie wohl ist Ihnen beim Blick auf die Preisentwicklung der Wohnimmobilien im Thurgau?

Mir als Makler ist das nicht unangenehm. Ein höheres Preisniveau ist nicht per se schlecht, für Verkäufer sogar hocherfreulich. Für Käufer hingegen ist es unvorteilhaft.

Also das ewige Spiel von Licht und Schatten.

Ja, des einen Freud ist in diesem Fall des andern Leid.

In Zahlen ausgedrückt: Wie stark sind die Immobilienpreise im Thurgau in den vergangenen 20 Jahren gestiegen?

Etwas salopp gesagt, haben sich die Preise nahezu verdoppelt.

Was ist denn so viel teurer geworden: das Bauland, die Baukosten oder beides?

Das Bauland. Die Bodenpreise haben sich teilweise vervielfacht. Die Baukosten hingegen sind erst seit etwa einem Jahr teurer geworden, verursacht durch stark gestiegene Preise für Rohstoffe wie Holz, Stahl und neuerdings Glas. Lange waren auf Importgütern gar leichte Preisrückgänge zu verzeichnen, weil der Franken gegenüber dem Euro zulegte. Insgesamt sind die Baukosten über die letzten Jahre ziemlich stabil geblieben.

Ende der 1980er-Jahre hiess es, die Immobilienpreise hätten unbezahlbare Höhen erreicht. Wenig später folgte ein Immobiliencrash. Stehen wir heute wieder am selben Punkt?

Werner Fleischmann: «Die Preise sind durch Nachfrage getrieben.» Bild: Reto Martin

Nicht ganz. Damals war die Nachfrage durch Spekulation getrieben, heute durch effektive Nachfrage. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren eine Bevölkerungszunahme um 40 Prozent auf 280’000 Einwohner erlebt. Natürlich ist es während des Booms der letzten Jahre punktuell zu Preisexzessen gekommen, die korrigiert werden müssen. Ein Crash oder das Platzen einer Blase wird aber nicht eintreten, wenngleich gewisse Korrekturen sicherlich gesund wären.

Wo gibt es im Thurgau Unter- und Überbewertungen bei den Immobilienpreisen?

Generell lässt sich sagen: Dort, wo alle hinwollen, spielt die Musik. Und da ziehen auch die Preise an – ob gerechtfertigt oder nicht. Spätestens mit dem Beginn der Coronapandemie vor zwei Jahren zeigt sich eine klare Tendenz zum Homeoffice. Das hat das Wohnen verändert. Wegen Covid-19 bestand für viele Arbeitstätige sogar eine Homeoffice-Pflicht. Das ist aber kein Vergnügen in engen räumlichen Verhältnissen, und erst recht nicht, wenn man dauernd gestört wird, beispielsweise durch Kleinkinder, die verständlicherweise nicht einfach ruhig dasitzen können.

Aus dieser Situation ergab sich ein starkes Bedürfnis nach mehr Raum. Dies wurde sichtbar im Trend, dass vermehrt Personen vom teureren Zürich in den günstigeren Thurgau zogen, weil man hier für das Geld mehr Wohnraum bekommt. Das hat die Nachfrage im Thurgau befeuert, es hat einen richtigen Schub gegeben.

Wie attraktiv ist der Thurgau als Wohnkanton im Vergleich zu anderen Kantonen und Regionen?

In meinen Augen ist der Thurgau wirklich attraktiv. Es hat Platz, er ist gut erschlossen, gut gelegen, hat eine gute Anbindung an den Flughafen und an Deutschland – und die Preise für das Wohnen sind im Vergleich zu anderen Regionen günstig. Kurzum: Der Thurgau ist zwar ein Randkanton, jedoch gut gelegen. Das einzige Aber: Wir haben keine klassische Hauptstadt mit Magnetwirkung.

Welche Bedeutung messen Sie der BTS für die künftige Entwicklung zu?

Die BTS hat sicher einen Einfluss. Weil unser Kanton kein eigentliches Zentrum hat, ist die schnelle Verbindung im Kanton ohne BTS erschwert. Das hilft niemandem. Unser ÖV ist zwar sehr gut ausgebaut, hat meiner Auffassung nach aber die Grenze des sinnvoll Möglichen erreicht. Die Pandemie hat gezeigt, dass auch das Auto seine Vorteile hat. Ich glaube heute wieder an eine Zunahme des motorisierten Individualverkehrs, weil der ÖV an Grenzen stösst und sich gleichzeitig die Mobilität in Richtung selbstfahrende Autos verändern wird. Ich bin zwar ein ÖV-Fan, halte die BTS für den Thurgau aber nach wie vor für sehr wichtig, vor allem für die Region Amriswil.

Werden die Immobilienpreise im Thurgau also weiter steigen?

Kurzfristig ist dies sicherlich noch möglich. Ich rechne jedoch mittelfristig eher mit stabilen bis sinkenden Preisen.

Fokussieren wir auf Problemstellungen beim Kauf von Wohneigentum. Als grösste Hürde gilt das verlangte Eigenkapital in der Höhe von 20 Prozent des Kaufpreises. Wie sehen Sie das?

Werner Fleischmann: «Wir haben eine Zweiklassengesellschaft.» Bild: Reto Martin

Wir haben nach wie vor eine Zweiklassengesellschaft. Sie hat sich aber verändert. Heute lautet die Grundfrage meist: Haben die Eltern ein Haus oder nicht? Jeder, der heute ein Haus hat, ist – vereinfacht gesagt – dadurch zum Millionär geworden. Das heisst: Wenn der Käufer das Kind oder der Enkel ist, hat er eine gute Chance. Muss er das benötigte Kapital selbst erarbeiten, wird es schwierig.

Es gilt aber auch zu bedenken: Ein 55-jähriger Nachkomme braucht das Elternhaus nicht mehr; er kann es also direkt eine Generation weiterreichen. Ein Haus kauft man idealerweise im Alter von 30 oder 35 Jahren, wenn man kleine Kinder hat. Reichen die Mittel nicht, gibt es nur eine Empfehlung: Zuwarten und noch eine Zeitlang Mieter bleiben, bis das nötige Kapital beisammen ist.

Wie restriktiv werden die drei Grundregeln – 20 Prozent Eigenkapital, Amortisation der 2. Hypothek innert 15 Jahren, Gesamtwohnkosten nicht höher als ein Drittel des Einkommens – bei der Hypothekarkreditvergabe durch die Geldinstitute eingehalten?

Die Banken haben einen gewissen Spielraum. Sie haben aber grundsätzlich Vorschriften, die kontrolliert werden. Ist die Tragbarkeit nicht gegeben, wird die Bank nicht finanzieren. Da nützt auch der Griff in die Pensionskasse wenig. Selbst der gut verdienende Akademiker hat mit 30, 35 Jahren noch kaum Geld in der beruflichen Vorsorge.

Noch ein Blick auf den Mietmarkt. Rund jeder zweite Thurgauer Haushalt wohnt in einem Mietobjekt. Trotz historisch tiefer Hypothekarzinsen scheint das Wohnen tendenziell teurer geworden zu sein. Wie ist das möglich?

Das Wohnen ist nicht teurer geworden, die Fläche hat zugenommen. Bei einer 4,5-Zimmer-Wohnung erwartet man heute 120 bis 125 Quadratmeter. Früher waren es 100 Quadratmeter. Selbst der Single-Haushalt ist heute eine 3-Zimmer-Wohnung. Wir konsumieren mehr Fläche. Ausserdem ist die Bauqualität besser geworden, beispielsweise wird besser isoliert, was Nebenkosten spart.

Ich behaupte, das Mieten ist sogar günstiger geworden. Einerseits führte der kontinuierlich bis auf 1,25 Prozent gesunkene Referenzzinssatz zu tieferen Mietzinsen. Anderseits kam Druck vom Neubau: Es wurde massiv zu viel gebaut. So konnten Mieter aus einer zehnjährigen in eine neue Wohnung wechseln, die qualitativ besser und von der Fläche her grösser, aber nicht teurer ist.

Nach Ansicht von Werner Fleischmann wurde im Thurgau zu viel gebaut, was sich dämpfend auf die Entwicklung der Mietpreise auswirkte. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Sie erwähnten den Referenzzinssatz, welcher der Festlegung des Mietzinses dient. Die Statistik zeigt, dass sich erstaunlich wenig Mieterinnen und Mieter bei einer Mietschlichtstelle gegen zu hohe Mieten wehren. Woran liegt das?

Grösstenteils handelt es sich um Bestandsmieten, also um länger bestehende Mietverhältnisse. Meines Erachtens ist man im Thurgau meist human, es gibt selten grosse Probleme. Die Mieten gehen nach meiner Erfahrung in der Mehrheit der Fälle weder stark nach unten noch stark nach oben. Wir haben vielleicht eine etwas andere Kultur, wir sind hier auf Stabilität bedacht. Deshalb hat es auch keine negativen Veränderungen nach oben gegeben – trotz gestiegener Immobilienwerte.

Welche Auswirkungen auf die Mieten erwarten Sie bei steigenden Zinsen?

Bei der ersten Zinserhöhung wird kaum etwas passieren. Die zunehmende Inflation hat zwar bereits eine Verteuerung im Bausektor gebracht. Im Neubaubereich hat aber der Markt gespielt, was sich dämpfend auf die Preisentwicklung auswirkte. Kurzfristig müssen sich Mieter keine Sorgen machen, erst im Zusammenhang mit steigender Inflation. Nachgelagert dürften dann allerdings auch die Löhne steigen. Nur: Damit würde eine Lohn-Preis-Spirale in Gang gesetzt, was kaum erwünscht ist.

Wem empfehlen Sie den Kauf von Wohneigentum? Und wem nicht?

Hat jemand kein Geld, macht es keinen Sinn. Wer es sich hingegen leisten kann, dem ist es zu wünschen. Das Wohnen hat an Bedeutung gewonnen, als man während der Pandemie fast wie eingesperrt war und nicht mehr in die Ferien konnte. Es wird heute viel mehr geschätzt. Vielen Mieterinnen und Mietern ist während der Pandemie auch bewusst geworden, dass sie gewisse Dinge nicht tun dürfen, die ein Eigentümer einfach machen kann.

