Interview «Toleranz und Vertrauen können nicht einfach befohlen werden»: Steckborns Stadtpräsident Roland Toleti blickt auf seine ersten 100 Tage im Amt zurück Nach seiner Wahl im Herbst ist Roland Toleti (parteilos) im Amt als Steckborner Stadtpräsident angekommen. Nach den monatelangen Querelen gibt es für das gebeutelte Unterseestädtchen einige Lichtblicke. Aber es stehen auch noch einige Herausforderungen bevor. Der 58-Jährige spricht über Baustellen, Streitkultur sowie die Wirkung von Bratwurst und Bier. Samuel Koch Jetzt kommentieren 10.03.2022, 11.30 Uhr

Roland Toleti, parteiloser Stadtpräsident von Steckborn, während des Gesprächs in seinem Büro. Bild: Ralph Ribi

Seit 100 Tagen sind Sie im Amt, welches Fazit ziehen Sie?

Roland Toleti: Grundsätzlich ist es gut gelaufen. Steckborn hatte keine negative Presse mehr, was ich mir erhoffte, und in der Verwaltung herrscht eine sehr gute Arbeitsatmosphäre.

Hat das auch mit Ihrem Einstand mit Bratwurst und Bier zu tun, was Sie im Wahlkampf allen Mitarbeitenden versprochen haben?

Ich habe mein Versprechen selbstverständlich eingelöst. Aber das gute Arbeitsklima hat sicher kaum damit zu tun. (lacht)

Der Stadtrat hat sich erst kürzlich zu einer Klausurtagung auf der Schwägalp getroffen. Was war der Anlass dazu?

Solche strategische Treffen kenne ich sowohl aus der Privatwirtschaft wie auch aus der kantonalen Verwaltung. Wir diskutierten über die Legislaturziele und weitere wichtige Geschäfte, die jetzt definiert sind. In einer solchen Retraite ist die Förderung des Teamgeistes auch immer ein Mitgedanke.

Ist das nötig?

Wir funktionieren im Stadtrat zwar gut und entwickeln uns immer mehr in Richtung Team. Aber der Teamgedanke lässt sich immer verbessern, denn im Gegensatz zur Verwaltung trifft sich der Stadtrat nur alle 14 Tage.

Fünf von sieben Stadträten sind noch keine zwei Jahre im Stadtrat. Wie lässt sich die fehlende Erfahrung wettmachen?

Wenn man alle zusammen nimmt, kommt viel Erfahrung zusammen. Zudem werden wir von der Verwaltung, etwa den Abteilungsleitenden, sehr gut unterstützt. Wichtig ist, dass die politischen Geschäfte wieder im Zentrum stehen. Ich denke, wir sind auf dem Weg.

Aber also auch noch nicht ganz am Ziel?

Schauen Sie! Verhaltensmuster und die Kultur ändern sich nicht von heute auf morgen. Gegenseitige Toleranz und Vertrauen können nicht einfach befohlen werden. Es ist ein Prozess. In der Verwaltung sind wir aber bereits dort, wo ich hinmöchte. Im Stadtrat sind wir vielleicht noch etwas in der Norming-Phase, das will ich nicht schönreden.

Sind also noch nicht alle Altlasten im Stadtrat über Bord geworfen?

Die vergangene Kultur der persönlichen Angriffe ist noch nicht ganz überwunden. Das ist ein Teamentwicklungsprozess, da braucht es Zeit und Geduld. Nach einem Anfang kommt immer eine Storming- und dann eine Norming-Phase mit der Definition von Regeln. Deshalb haben wir in den Legislaturzielen auch ein Kommunikationskonzept aufgenommen, welches Richtlinien zum internen Umgang untereinander festlegen soll oder auch vereinbarte Vorgehensweisen bei medialen oder persönlichen Angriffen.

Persönliche Angriffe?

Anonyme und verletzende Angriffe auf Behördenmitglieder sind zunehmend ein Problem. Aber auch der interne Mailverkehr bietet das Potenzial für einen fragwürdigen Umgang untereinander, der nicht unser Stil sein sollte. Ich denke aber, dass wir dem Ziel immer näher kommen.

Haben Sie gewusst, auf was Sie sich da einlassen?

Ja, mir war die heikle Ausgangslage klar, und dass es in Steckborn schwieriger ist als in anderen Gemeinden. Aber ich bereue meine Entscheidung nicht.

Sie schreiben monatlich Ihre Kolumne «Aus dem Stadthaus». Warum?

Im Wahlkampf haben mir viele Personen gesagt, dass es für die Bevölkerung zu wenige Infos gibt oder vieles schöngeredet wurde. Jetzt möchte ich etwas über die eher trockenen Mitteilungen aus dem Stadtrat hinausgehen und mich mit meinen persönlichen Meinungsbeiträgen als Stadtpräsident bei den Leuten spürbarer machen. Ich muss aber zugeben, dass dies im Stadtrat nicht unumstritten ist und ich diesbezüglich immer wieder Kritik erhalte. Für mich ist deshalb die Fortführung nicht in Stein gemeisselt und noch unsicher, auch wenn ich von der Bevölkerung andere Signale erhalte.

In der aktuellen Kolumne informieren Sie über die Revision der Gemeindeordnung und stellen Fragen über eine andere Geschäftsform. Wieso?

Es ist ein Legislaturziel und der Wunsch vieler in Steckborn, dass es hier endlich weitergeht. Es braucht eine neue Gemeindeordnung, die Jetzige ist veraltet und zum Teil gar fehlerhaft. In welche Richtung die Revision geht, ist völlig offen. Es ist die Aufgabe der Arbeitsgruppe, für die Bevölkerung einen bewilligungsfähigen Vorschlag zu entwickeln. Ich persönlich gehe nicht von einem bestimmten zu verfolgenden Organisationsmodell aus, sondern möchte in erster Linie eine für Steckborn taugliche und breit abgestützte Lösung – wie auch immer diese aussieht.

Eine andere Baustelle sind nach wie vor die Sozialen Dienste, die jetzt im Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein (SDUR) neu organisiert sind.

Ja, die letztjährige Kündigungswelle führte zu deutlichen Mehrkosten, was wiederum mit den höheren Personalkosten zusammenhängt, wenn mit zugemieteten Mitarbeitenden gearbeitet werden muss, um den Betrieb am Laufen zu halten. Zudem zeigte sich, dass unter der angespannten Situation auch die Bearbeitung der Fälle litt. Mit den Vertragsgemeinden Eschenz, Wagenhausen und Ermatingen konnten wir uns nun über die Mehrkosten einigen und einen Rechtsstreit erfolgreich verhindern. Schade ist, dass kaum Mitarbeitende vom ehemaligen Sozialamt zum Verein wechseln wollten. Dies hat dem Verein seinen operativen Start nicht gerade erleichtert. Dafür lief der Übergang bei der Berufsbeistandsschaft erfolgreich.

Von wie viel Mehrkosten sprechen wir im Detail?

Dazu kann ich im Moment noch nichts sagen.

Personal ist ein gutes Stichwort: Wie hat Steckborn Corona überstanden?

Die Pandemie hat uns wie alle anderen auch ordentlich durchgeschüttelt, einzelne haben wegen Quarantänen und Isolationen immer wieder gefehlt. Einen dramatischen Engpass gab es aber nie.

Was sind andere grosse Herausforderungen, die bevorstehen?

Nebst dem Kulturwandel und der Geschäftsordnung gibt es die defizitären Wasserwerke. Wir sind daran, neue Wasserverträge auszuhandeln. Die Bauverwaltung arbeitet engagiert an einem bewilligungsfähigen Projekt Sportplatz, das bis Ende Jahr vorliegen und zur Abstimmung kommen soll. Bereits Mitte Mai kommt das überarbeitete Baureglement vors Volk, und die Revision des Zonenplans braucht einen neuen Anlauf.

Arbeitet die Bauverwaltung also am Anschlag?

Sie ist zumindest voll ausgelastet. Alleine im vergangenen Jahr haben wir in der Verwaltung 1400 Überstunden angehäuft, vor allem in den Zentralen Diensten und der Bauverwaltung. Deshalb haben wir jetzt eine Assistenzstelle ausgeschrieben, womit wir uns eine Entlastung von administrativen Aufgaben versprechen. Die Aufstockung ist also vor allem auch eine Massnahme gegen die Anhäufung weiterer Überstunden.

Wie läuft es bei Ihnen persönlich?

Die Arbeitslast und der Druck sind hoch. Man arbeitet viel, oft an Abenden und manchmal auch am Wochenende. Ich muss mich bemühen, dass ich mich noch besser abgrenzen kann und beispielsweise in der Freizeit oder in den Ferien keine E-Mails lese.

Wohnen Sie mittlerweile in Steckborn?

Ja, seit Anfang Jahr. Ich fühle mich in Steckborn sehr wohl.

Was passierte mit Ihrer privaten Beratungsfirma?

Meine Geschäftspartnerin hat die Geschicke übernommen. Sie ist momentan wegen der hohen Auftragslage personell unterdotiert. Doch sie wird das schaffen.

2023 stehen Gesamterneuerungswahlen an: Überlegen Sie sich eine Kandidatur für eine weitere Legislatur noch?

Nein. Es war von Anfang an klar, dass ich die jetzt aufgenommene Arbeit in Steckborn über 2023 hinaus weiterführen will. Mir ist es wichtig, die angefangenen Projekte erfolgreich abzuschliessen und Steckborn wieder in ruhigere Gewässer zu führen.

