Thurgauer Kantonsärztin: «Ich hoffe, dass wir einen grossen Schritt vorwärtskommen»

Impfstrategie Thurgau

«Wir wollen bereit sein für alle, die sich impfen lassen wollen»: Der Thurgau startet am 4. Januar mit den Corona-Impfungen – der Ticker zum Nachlesen

Ab 4. Januar werden Impfungen in Pflegeheimen durchgeführt. In Frauenfeld ist ein zentrales Impfzentrum geplant. Ab dem 11. Januar soll es betrieben werden. Später folgt ein zweites Zentrum am Bodensee.