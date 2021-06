Er klingt wie Johnny Cash: Florian Fox zu Gast in Balterswil

Interview Tags Wirtschaftsanwalt, nachts Country-Sänger: Der Zürcher Musiker Florian Fox ist zu Gast in Balterswil Florian Roth hat Jura studiert und dabei nie seine zweite Passion aus den Augen verloren: das Musizieren. Country und Rockabilly sind seine bevorzugten Musikrichtungen. Im Interview erzählt er, wie er seine beruflichen Pflichten und künstlerischen Träume vereinbart – und wie es ist, immer wieder mit Johnny Cash verglichen zu werden. Miguel Lo Bartolo 18.06.2021, 05.20 Uhr

Mit seiner wuchtigen Stimme erinnert er an Country-Legende Johnny Cash. Das schreiben diverse Medien über den aufstrebenden Zürcher Musiker mit angelsächsischen Wurzeln Florian Roth alias «Florian Fox». Doch von Starallüren kann beim studierten Wirtschaftsanwalt keine Rede sein. Er bleibt lieber bescheiden. Und das, obwohl er nach Hunderten Konzerten und seiner kürzlichen Tournee durch das Epizentrum der Country-Musik, den US-Bundesstaaten Texas und Louisiana, allen Grund zu prahlen hätte.

Am Freitagabend tritt der 29-Jährige im Heaven Music Club in Balterswil auf. Es ist sein erster Auftritt in der Schweiz als Solokünstler.

Florian Roth alias Florian Fox posiert mit seiner akustischen Gitarre. Bild: PD (Rob Lewis Photography)

Wirtschaftsanwalt und Country-Musiker – wie passt das zusammen?

Florian Fox: Tatsächlich werde ich oft darauf angesprochen. Auf den ersten Blick sieht das nach einem gewissen Widerspruch aus. Bei mir hat sich die sachliche und die kreative Seite aber immer ergänzt. Ich habe das Gefühl, durch meine Tätigkeit als Anwalt ein besserer Musiker zu sein – und umgekehrt genauso.

Sie werden immer wieder mit Johnny Cash verglichen. Was löst das in Ihnen aus?

Das ist natürlich erst einmal schmeichelhaft. Johnny Cash ist meine grösste musikalische Inspiration. Entsprechend freut es mich, wenn meine Lieder die Menschen an Cashs Werke erinnern. Aber ich will bescheiden bleiben. Mit einer derartigen Ikone kann und sollte man sich nicht vergleichen. Das wäre vermessen.

Sie haben in Nashville namentlich mit Mitgliedern der originalen Johnny-Cash-Band im Studio gearbeitet. Wie kam es dazu?

Es war ein Glücksfall. Mein Produzent Chuck Mead ist in der Country-Szene sehr gut vernetzt. Das ist das Verrückte an Nashville: Wenn man die richtigen Beziehungen hat, genügt ein Anruf. Und dann steht man plötzlich mit den ganz Grossen auf der Bühne. Ich denke da an den Bassisten Dave Roe, der während der 90er-Jahre mit Johnny Cash auftrat, oder den Harmonikaspieler Charlie McCoy, der auch mit Elvis spielte.

Nach Ihrem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten kehren Sie heute auf die Schweizer Bühne zurück. Ist das Ihr erster Auftritt im Heaven Music Club?

Nur als Solokünstler trete ich hier zum ersten Mal auf. Der Heaven Music Club und ich haben eine Geschichte, die weit zurückreicht. Mit meiner früheren Rockabilly-Band The Black Barons bin ich hier schon öfter aufgetreten. Ich freue mich auf das Thurgauer Publikum. Es dürfte ein erfreuliches Wiedersehen werden. Für Rockabilly-, Boogie-Woogie- und Country-Begeisterte ist der Heaven Music Club in Balterswil ein wahrer Geheimtipp.

Hinweis: Florian Fox tritt am Freitag, 18. Juni, ab 21 Uhr im Heaven Music Club an der Hauptstrasse 35 in Balterswil auf. Der Eintritt ist frei.