Interview «Sind noch in der Übergangsphase, aber auf gutem Weg»: Nach Eklat nimmt neuer Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein seine operative Tätigkeit auf Per Jahresbeginn hat der neue Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein (SDUR) seine Arbeit begonnen. Noch aber läuft das Kompetenzzentrum, das nach personellen Schwierigkeiten bei den Sozialen Diensten in Steckborn entstanden ist und für die neun Gemeinden zwischen Untersee und Paradies (Basadingen-Schlattingen, Berlingen, Diessenhofen, Eschenz, Homburg, Mammern, Schlatt, Steckborn und Wagenhausen), nicht auf Hochtouren. Was es dazu noch braucht, sagt Vereinspräsident Markus Birk. Samuel Koch Jetzt kommentieren 17.01.2022, 11.30 Uhr

Markus Birk, Präsident Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein (SDUR). Bild: Thomas Brack

Herr Birk, konnten Sie überhaupt Weihnachten und Neujahr feiern?

Markus Birk: Fast nicht. Seit dem Herbst beschäftigt mich der Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein fast tagtäglich, damit wir ihn rasch und effizient zum Fliegen bringen können.

Anfang Januar fiel der offizielle Startschuss der operativen Tätigkeit. Sind Sie auf Kurs?

Der Verein läuft, aber sicher noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wir befinden uns nach wie vor in der Übergangsphase. Es gilt, das neu gebündelte Sozialwesen im Gebiet mit rund 20'000 Einwohnerinnen und Einwohnern noch punktuell zu verbessern.

Ist die Personalfluktuation, die das Problem überhaupt ergeben hat, mittlerweile gelöst?

Nicht ganz. Wir suchen nach zusätzlich geeignetem Personal, um den Bedarf bei der SDUR zu decken, den wir auf Grundlage früherer Fallzahlen und Richtlinien der Kokes (Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz) berechnet haben.

Haben alle Mitarbeitenden die Umstellung mitgetragen und arbeiten neu auch für den SDUR?

Nein. Der Eklat in Steckborn hat bei den Mitarbeitenden viele verunsichert. Die Überzeugungsarbeit war nicht leicht. Wer aber wollte, kann jetzt im neuen Kompetenzzentrum mitmachen. Wir haben also unser Versprechen gehalten.

Mit Turi Schallenberg tritt ein SP-Genosse von Ihnen die neue Leitung an. Kalkül?

Turi Schallenberg, Geschäftsleiter SDUR, ab 1. Mai. Bild: PD

Überhaupt nicht. Wir haben uns zwar vor unserer Ersatzwahl in den Grossen Rat schon gekannt. Turi Schallenberg gilt aber mit seiner Erfahrung als ausgewiesener Fachspezialist, der sich ordentlich für die Leitung beworben hat und nun sogar die Leitung für beide Abteilungen macht. Er ist ein Glücksgriff.

Schallenberg nimmt seine Arbeit im Mai auf. Läuft die Übergangsphase noch bis dahin weiter?

So ist es geplant, bis der Geschäftsleiter da ist und alle Stellen besetzt sind. Das heisst aber nicht, dass wir bis dann untätig sind. Ganz im Gegenteil: Bis im Mai läuft das Geschäft wie im alten Jahr weiter. Die Sozialhilfefälle werden weiterhin an allen drei Standorten Diessenhofen, Steckborn und Schlatt weitergeführt. Jene der Berufsbeistandschaft in Steckborn führt weiterhin die RGB Gossau als externe Unterstützerin weiter, bis die vertraglichen Bindungen auslaufen.

Sind die neuen SDUR-Standorte mittlerweile schon geklärt?

Da geben wir uns auch noch Zeit. Aber nebst dem bisherigen Standort in Steckborn, wo zukünftig primär die Berufsbeistandschaft beheimatet ist, gibt es in Diessenhofen drei valable Lösungen. Unser Ziel ist es, bis zum Übergang in den Regelbetrieb eine Lösung parat zu haben. Bis dahin läuft unser Betrieb noch auf kleiner Flamme. Wir befinden uns aber auf einem guten Weg.

