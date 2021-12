Interview «Schuhe erzeugen auch Emotionen»: Wieso Enzo Speziale der einzige ist, der in Frauenfeld noch Lederartikel flickt Mit seiner Schuhmacherwerkstatt «Il calzolaio» beglückt Enzo Speziale nicht nur Kundinnen und Kunden, sondern auch sich selber. Seit zehn Jahren repariert der 60-Jährige jeden Samstag in der alten Lederfabrik an der St.Gallerstrasse Schuhe, Ledergürtel oder Handtaschen. Die Kundschaft kommt zum Teil von weit her. Evi Biedermann Jetzt kommentieren 09.12.2021, 18.30 Uhr

Enzo Speziale flickt in seiner Werkstatt einen Schuh. Bild: Evi Biedermann

Herr Speziale, Schuhe findet man zuhauf in den Läden und in allen Preislagen. Warum lassen die Leute dennoch einen Schuh flicken?

Enzo Speziale: Es gibt etliche Beweggründe: Weil er bequem ist, weil der Schuh gefällt, weil er teuer war oder weil man ihn aus ökologischen Gründen nicht wegwerfen will.

Lohnt sich flicken denn überhaupt?

Mehrheitlich schon. Der Schwachpunkt vieler Schuhe sind Absatz und Sohle, während das Obermaterial oft noch in gutem Zustand ist. Schuhe erzeugen auch Emotionen: Viele Leute mögen ihre Schuhe. Wenn die Kundin mit ihrem Lieblingsschuh weiterlaufen kann, ist sie glücklich, und ich bin es, dass ich ihr das ermöglichen kann. Und beide leisten damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Enzo Speziale, Schuhmacher. Bild: Evi Biedermann

Und lohnt es sich finanziell?

Für mich ist die Rechnung in etwa ein Nullnummerspiel (lacht). Meine Kundschaft zahlt gern für einen guten Service. Die meisten sind Stammkunden, einige nehmen einen beträchtlichen Weg in Kauf. Was mich betrifft: Ich muss ja nicht davon leben, sondern darf meiner Leidenschaft fürs feine Handwerk frönen. Dazu erhalte ich Wertschätzung von meinen Kundinnen und Kunden. Und ich habe eine Beschäftigung, die mir Spass macht.

Welche Arbeit macht Ihnen am meisten Spass?

Ich repariere sehr gerne Business-Schuhe. Und alles, was mein Geschick und meine Kreativität herausfordert. Zum Beispiel, wenn jemand kommt und mich fragt: Ist das machbar? Dann besprechen wir Lösungsvarianten und einigen uns auf ein Vorgehen. Der Dialog mit meinen Kundinnen und Kunden ist zentral und macht mir Freude.

Gibt es auch Aufträge, die Sie ablehnen?

Selten. Wenn ich nach dem ersten Check sehe, dass ich kein befriedigendes Resultat erzielen kann oder es zu kostspielig wird, dann rate ich ab. Es sei denn, die Kundschaft sagt, es müsse nicht perfekt aussehen, sondern vor allem funktional sein.

Wie haben Sie sich das Handwerk beigebracht?

Die Grundlagen habe ich als Jugendlicher bei meinem Vater in einer Lederwarenfabrik in Weinfelden gelernt. Bereits damals war ich vom Geruch und der Haptik des Leders angetan. Diese Faszination ist bis heute haften geblieben. Zur Verfeinerung meines Handwerks habe ich ausserdem Kurse besucht und bei einigen Schuhmachern reingeschnuppert. Zudem durfte ich in der Schuhmanufaktur Yép in Weinfelden in der Produktion mitarbeiten, was mich ebenfalls fachlich weitergebracht und begeistert hat. Und vieles habe ich mir auch selber beigebracht. Es braucht Grundwissen, handwerkliches Geschick und viel Erfahrung. Mit jedem Schuh, den ich reparieren darf, werde ich besser.

