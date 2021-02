Interview «Schön, Schweizerdeutsch zu sprechen»: Fussballerin Noëlle Maritz ist beim Arsenal Women FC – zu Hause fühlt sie sich im Thurgau Noëlle Maritz unterschrieb mit 16 ihren ersten Profivertrag. Seit 2013 spielt die 25-Jährige in der Schweizer Nationalmannschaft. Im Sommer wechselte sie von Wolfsburg zu Arsenal. Judith Schuck 13.02.2021, 12.10 Uhr

Fussballerin Noëlle Maritz spielt seit letztem Sommer beim Arsenal Women FC in London. Bild: PD

Im Herbst hatten Sie sich am Knie das Aussenband gezerrt. Wie geht es Ihnen inzwischen damit?

Noëlle Maritz: Mir geht es ganz gut. Ich trainiere bereits auf dem Platz. Anfangs noch individuell, aber jetzt bin ich bei der Mannschaft wieder eingestiegen.

In Grossbritannien herrschen gerade unruhige Zeiten: Brexit, Coronamutant ... Was bekommen Sie davon mit?

Das spürt man schon. Für mich ist es ohnehin ein Unterschied: ein neuer Klub, eine neue Stadt, obwohl ich bisher noch gar nicht so viel von London sehen konnte. Und beim Training gibt es viele Regeln und Massnahmen wegen Corona. Dennoch finde ich mich gut zurecht hier und fühle mich mega wohl. Ich hoffe, dass alles bald wieder normal wird.

Wie sieht so ein Fussballtraining in Coronazeiten überhaupt aus?

Wir haben normale Trainingszeiten am Vormittag. Im Training selbst läuft alles normal, dort kommt es zwangsweise zu Körperkontakt. Aber ausserhalb vom Platz achten wir auf Social Distancing. Nach dem Duschen schauen wir, dass wir möglichst schnell nach Hause kommen, um uns nicht noch länger zusammen beim Trainingsplatz aufzuhalten.

Sie sind im August nach sieben Jahren beim VfL Wolfsburg zum Arsenal nach London gewechselt. Wie war der Abschied nach so einer langen Zeit?

Wolfsburg zu verlassen war für mich eine schwere Entscheidung. Beim VfL habe ich viel erreicht und viele Freundschaften geschlossen. Der Abschied war sehr emotional. Gleichzeitig habe ich mich aber auf die neue Herausforderung gefreut. Arsenal ist für meine Weiterentwicklung ein Riesenschritt – eine neue Liga, eine neue Stadt.

Champions-League-Titel mit Wolfsburg, Freunde fürs Leben – was bedeutet Ihnen die Wolfsburger Zeit?

Ich bin dort mit 17 hingekommen, war also noch mega jung. Der VfL ist eine Top-Mannschaft. Obwohl es dort einen grossen Konkurrenzkampf gab, habe ich meine Spielzeit bekommen. Ich war bei vielen grossen Wettbewerben mit dabei, wir sind öfters Meister geworden in diesen Jahren. Es gab also viele Erfolgserlebnisse für mich.

Beim Wechsel nach London dürfte die Sprache für Sie ja keine Schwierigkeiten mit sich gebracht haben, da Sie Ihre ersten zehn Jahre in den USA lebten?

Genau, die Sprache ist definitiv kein Problem.

Sie sagten mal, dass in den USA im Sport wesentlich mehr Gleichberechtigung herrsche als zum Beispiel in der Schweiz. Gibt es etwas, was wir uns diesbezüglich von den USA abschauen könnten?

In den USA hat Sport einfach einen riesigen Stellenwert. Die jungen Mädchen starten dort schon mit fünf Jahren im lokalen Fussballverein. Da gibt es keine Unterschiede zu den Jungs. Somit ist die Basis zur möglichen Weiterentwicklung von talentierten Spielerinnen viel breiter. In der Schweiz müsste gerade in dieser ersten Phase deutlich mehr getan werden, um die Mädchen an den Fussballverein zu führen. Ähnliches sehe ich auch in England. Sie investieren viel in den Sport und in die Medienpräsenz. Ich denke, dass sich England in den nächsten Jahren zur besten Liga entwickelt.

Ausser Ihnen spielen noch Lia Welti und Malin Gut bei den «Gunners»: Halten die Schweizerinnen zusammen?

Für mich ist das auf jeden Fall ein Vorteil, dass die beiden hier sind. Lia spielt ja bereits länger beim Arsenal. Bevor ich rübergewechselt bin, habe ich sie ausgefragt, wie es dort ist. Mit Malin wohnte ich anfangs zusammen. Es ist vor allem schön, zwischendurch mal Schweizerdeutsch zu sprechen.

Wie häufig kommen Sie denn auf Heimaturlaub?

Normalerweise fahre ich öfters mal in den Thurgau, auch zwischendurch an einem freien Wochenende. In letzter Zeit war das nicht möglich, deswegen habe ich meine Familie schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen.

Mit welchen drei Worten beschreiben Sie den Thurgau?

Ländlich, sehr schön, Heimat!

Gibt es etwas, was Sie bei einem Thurgau-Besuch unbedingt machen müssen?

Ich gehe gerne an den See oder bin sonst in der Natur unterwegs, zu Fuss oder mit dem Velo.

Haben Sie ein Lieblingsgericht, das Sie hier gerne essen?

Raclette!

Gibt es eine Person, mit der Sie gerne mal eine Flasche Wein trinken würden?

Mit Roger Federer würde ich gerne mal pläudern. Er ist ein grossartiger Sportler und eine Person, die gut zuhört.

Was ist die beste App auf Ihrem Handy?

Instagram nutze ich häufig und Whats­app ist sehr praktisch, um den Kontakt zu Freunden und Familie zu halten.

In welchem Job wären Sie eine Fehlbesetzung?

Alles, wofür ich längere Zeit drinnen in einem Büro sitzen müsste. Ich bin ein aktiver Mensch und halte mich gerne draussen auf.

Dabei haben Sie die Lehre zur Kauffrau absolviert?

Ja, die Ausbildung war gut kombinierbar mit dem Sport und vom Thema her finde ich KV spannend. Sie war eine gute Basisausbildung für mich, weil ich seit Ende Januar eine Weiterbildung im Bereich Sportmanagement mache. Insgesamt sehe ich mich dennoch eher in einem aktiven Bereich als im Büro.

Was wüschen Sie sich für 2021?

Nach einem Jahr wie 2020 wünsche ich mir ein wenig Normalität zurück. Dass wir wieder wie vor Corona leben können. Ausserdem hoffe ich, dass ich mit dem neuen Klub eine gute Saison spielen werde und wir uns mit der Schweizer Nati für die EM 2022 qualifizieren.