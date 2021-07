Interview mit Künstler Richard Tisserand

Interview Richard Tisserand: «Und dann streckt dir die Kamera quasi die Zunge raus» Der Künstler Richard Tisserand aus Eschenz arbeitet im wohl schönsten Atelier der Welt. Und genau dort haben wir ihn getroffen und mit ihm über Spaghetti und seine grösste Faszination gesprochen. Judith Schuck 17.07.2021, 12.00 Uhr

Der Thurgauer Künstler Richard Tisserand in seinem Atelier am Rheinfall.



Bild: Andri Vöhringer

Was für Bilder! Was für ein Atelier!

Ich habe jahrelang in Wohnungen gemalt, aber als ich mein erstes grosses Atelier in Stein am Rhein hatte, hat sich meine ganze Malerei verändert. Wegen der Distanz beim Arbeiten, man kann grössere Bilder machen und das Beengte einer Wohnung ist dann weg. Das ist wohl das Wichtigste. Bei diesen grossen Formaten habe ich keinen Rahmen mehr. Das Bild geht über den Rahmen hinaus.

Mit diesem erhabenen Blick auf den tosenden Rheinfall liegen die Sujets ja nahe ...

Das Bild hier ist noch unten im Atelier entstanden. Zunächst war ich hier im SIG-Areal zehn Jahre in einem unteren Geschoss, bis ich vor etwa fünf Jahren dieses Atelier hier oben beziehen konnte. Die erste Rheinfallgeschichte malte ich allerdings 1986 in Paris. Und das sagt etwas darüber aus, wie ich arbeite.

Nämlich?

Ich arbeite eher mit Distanz zum Sujet. Es ist besser, wenn du etwas nach Zeichnungen siehst beziehungsweise damals habe ich Polaroids gemacht. Wenn du zu direkt malst, ist noch zu viel Information da. Das Sujet muss sich dekantieren.

Ihre Hinterglasmalereien erinnern auch an die Ästhetik von Polaroids.

Die Polaroids haben mir das Zeichnen ersetzt. Ich bin mit der Kamera rumgelaufen, wie mit dem Zeichenblock. Es ist sehr spannend, wenn du eine Maschine zwischen dir und Bild hast. Und dann streckt dir die Kamera quasi die Zunge raus, wenn das Bild kommt. Ausserdem stimmt beim Polaroid auch die Alchemie, weil ja eine Flüssigkeit drin ist. Die Farbe verläuft mit der Zeit und verändert sich. Das ist sehr malerisch, farblich gesehen.

Obwohl zeitgenössisch malend, haben Sie sich einem alten Genre, der Landschaftsmalerei, verschrieben.

Anfang 80er habe ich mich definitiv auf Landschaft konzentriert.

Warum?

Die Grossstadt hat mich zur Landschaft gebracht. Ich habe damals noch im Zentrum von Paris gewohnt. Irgendwie war das wie ein Loch, in das kaum Tageslicht kam. Dadurch hat die Landschaft für mich eine andere Bedeutung bekommen. Mir wurde in der Auseinandersetzung bewusst, dass es wenig zeitgenössische Landschaftsmaler gab, was ja auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und: Da mein Vater Förster war, bin ich mit dem Wald aufgewachsen.

In Paris lebten Sie ab den 1970ern. Sie sind immer noch sehr mit Frankreich verbunden, reisen dort regelmässig hin, Ihr Pseudonym ist die französische Übersetzung Ihres Nachnamens.

Als ich nach Paris kam, hat mich das «Savoir vivre» dort sehr beeindruckt. Da passiert sehr viel am Tisch, mit Esskultur. Ich habe Gerichte kennen gelernt, die wir hier einfach nicht kannten. In meinen Ateliers hatte ich immer eine Küche. Überhaupt, wie sie dort so ganz anders, aber doch sehr gut leben, beeindruckte mich.

Stimmt, da hinten ist ja eine kleine Kochecke …

Wir haben hier schon Spaghetti für 60 Leute gekocht!

Wie kamen Sie zu Ihrer Technik, der Hinterglasmalerei?

Eigentlich über den Rheinfall. Über die Polaroids davon. Da sieht man ja das Plastik wie eine Scheibe davor. Wenn man die wegreisst, kommt die Farbe hintendrauf, die sich verändert und verläuft. So habe ich die Hinterglasmalerei entdeckt. Speziell im grossen Format passiert da etwas anderes. Das Bild kommt nicht auf dich zu, sondern geht von dir weg. Das gibt eine Tiefe.

Können Sie das Besondere an dieser Technik erklären?

Ich male seitenverkehrt, die Abläufe sind alle umgekehrt. Das sagt wesentlich etwas über meine Art des Malens aus: Auch wenn meine Bilder realistisch aussehen, male ich Vorstellungen. Hinterglasmalereien kann nur malen, wer die Vorstellung vom Bild beherrscht.

Richard Tisserand umgeben von seinen Kunstwerken.

Bild: Andri Vöhringer

Ist das wesentlicher Unterschied zum Impressionismus, an den Ihre Bilder ja erinnern?

Ich male von der Vorderschicht zur Hinterschicht. Der Impressionismus setzt seine Farben spontan. Durch die Technik bin ich recht eingeengt, weil ich eine wissenschaftliche Überlegung von jedem Farbfleck machen muss, um zu wissen, wie die Farben zusammenspielen. Ich mache im Grunde Farbverläufe. Das Resultat sehe ich erst am Ende, wenn ich das Bild umdrehe und von vorne sehe.

Ich habe das Gefühl, dass sich in diesen Landschaftsbildern eine Mediengeschichte sammelt.

Ja, da kommen Einflüsse rein wie die Pixel der Digitalkamera oder die Tatsache, dass wir heute immer vor einem Bildschirm hocken, das ist auch ein Glas. Wir kommen nicht ans Bild ran, sehen nur die Oberfläche. Das spielt schon alles zusammen. Durch das Glas wirken meine Bilder ein wenig unterkühlt, was gut ist. Wenn das reine Ölmalerei wäre, müsste man rausgehen, das würde die Betrachter erdrücken.

Nun sind Sie nicht nur Künstler, sondern seit 2005 der Leiter und Kurator des Kunstraum Kreuzlingen, zu dem 2008 unter Ihrer Initiative noch das Tiefparterre für Medienkunst hinzukam. Wie laufen diese beiden Berufe zusammen?

Kunstvermittlung hat mich immer interessiert. Von den 260 Ausstellungen dort habe ich 220 kuratiert. Das ist inspirierend.

Bleibt die Arbeit als Kurator spannend oder wird das irgendwann eintönig?

Jetzt, wo es mit der Kultur wieder losgeht, ist es wieder spannend. Ich muss ja nicht auf Anfragen reagieren, sondern forsche nach Themenbögen und suche die entsprechenden Künstler danach aus.

Im Kunstraum sind immer sehr viel junge Künstler, die forschen.

Unser Ansatz ist, nach jungen, aufstrebenden Künstlern zu schauen. Sie haben eine grosse Bereitschaft auf die Räume einzugehen und mit dir über ihre Kunst reden. Das bringt viel Input rein zu uns. Dann habe ich mit Reto Müller einen tollen Assistenten, der sich um den Aufbau kümmert. Er ist mit dem Kunstraum als Künstler aufgewachsen.

Mit Reto Müller haben Sie gerade beim neuen kantonalen Kulturförderprogramm «Ratartouille» den ersten Platz gewonnen. Können Sie dazu noch etwas sagen?

«Promenaden» ist ein Projekt, das ich mit Reto zusammen entwickelt habe. Wir wollten etwas machen, bei dem das Publikum im Zentrum steht. Wir beobachten, dass wenn etwas passiert, sind Leute ab 50 aufwärts da. Darum haben wir uns gefragt, wie wir jüngere Leute wieder für Kultur gewinnen können, wie wir sie betroffen machen können, sodass das Erlebte einen Nachhall hat.

Wie funktioniert das?

Junge Leute wollen keine Mitglieder von Vereinen oder Ähnlichem werden, aber trotzdem am kulturellen Leben teilnehmen. Wir wollen mit verschiedenen Projekten oder Routen, wie vorhandene Kultur im Kanton besucht und erlebt werden kann, eine Initialzündung geben. Über eine App sollen diese Ideen für Spaziergänge, Ausflüge vermittelt und ausgebaut werden.

Damit haben Sie immerhin den ersten Preis mit 100'000 Franken gewonnen.

Da steht ja auch etwas Visionäres dahinter. Wenn es mal keine Vereine mehr gibt, muss es etwas geben, wo Kultur beheimatet ist, wo die Infos herkommen.

Ihr Leben ist durchwoben von Kunst. Gibt es einen Tisserand jenseits der Kunst?

Obwohl ich inzwischen über 70 bin, wird die Kunst in meinem Leben nicht weniger, eher mehr. Das füllt mich schon aus. Aber Reisen sind ein weiteres Thema. Das geht jetzt zum Glück dann auch wieder.