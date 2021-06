Interview mit Daniel Krähemann, Vorsitzender Kriminaltechnik

Interview Respekt und Vertrauen der Bevölkerung muss man sich erarbeiten: Daniel Krähemann tritt nach zehn Jahren aus dem Gemeinderat Müllheim zurück Geplant hat er acht Jahre, jetzt sind es zehn geworden - Daniel Krähemann ist 2011 in den Gemeinderat eingetreten und hat sich nun zum Rücktritt inmitten einer Legislaturperiode entschieden. Er plant, die gewonnene Zeit in seine Arbeit im Kriminaltechnischen Dienst zu investieren. Janine Bollhalder 03.06.2021, 04.30 Uhr

Daniel Krähemann im Murg-Auen-Park Frauenfeld. Bild: Kevin Roth

Weshalb haben Sie sich für den Rücktritt entschieden?

Daniel Krähemann: Ich hatte grundsätzlich vor, nur acht Jahre Mitglied des Gemeinderates zu sein. Jetzt sind es rund zehn Jahre. Mein Rücktritt kommt nun in der Mitte einer Legislaturperiode, was Vorteile bringt.

Welche Vorteile meinen Sie?

Nach einer Legislaturperiode gibt es oftmals Mehrfachrücktritte. Damit geht auf einen Zeitpunkt viel Wissen verloren. Das wollte ich vermeiden. Mit dem Rücktritt in der Legislaturmitte erhoffe ich mir, die Kontinuität im Gemeinderat erhalten zu können.

Mit Patrick Keller ist bereits ein Nachfolger für Ihre Position gefunden. Werden Sie ihn noch einführen?

Dies ist bereits geschehen, ich habe ihm meine Unterlagen und Aufgaben übergeben. Wie ich weiss, hat Keller schon gewisse Erfahrung im Politbereich und es wird ihm daher nicht allzu schwerfallen, sich zurechtzufinden.

Welchen Rat geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?

Als Mitglied des Gemeinderats muss man sich den Respekt und das Vertrauen der Bevölkerung durch Integrität und Ehrlichkeit verdienen. Ich finde es auch wichtig, dass sich Gemeinderäte nicht in den Vordergrund stellen, sondern im Hintergrund agieren.

Wie haben Sie Ihr Familienleben, den Beruf als Polizisten sowie die Arbeit im Gemeinderat unter einen Hut gebracht?

Ich habe meine sportlichen Hobbys wie etwa Karate und Pistolenschiessen zurückgestellt. Pro Woche fallen etwa drei bis vier Stunden an Arbeit für den Gemeinderat an. Dazu kommen die Sitzungen. Meine drei Kinder sind auch inzwischen in einem Alter, in dem sie den Papa nicht andauernd um sich brauchen.

Zur Person Daniel Krähemann ist 58 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Müllheim. 2011 ist er in den Gemeinderat eingetreten. Er war unter anderen für die Gemeindestrassen sowie die Entwässerungsanlagen und den Winterdienst verantwortlich. Krähemann ist Mitglied der SVP Müllheim. Seit 36 Jahren arbeitet der gelernte Tiefbauzeichner bei der Kantonspolizei Thurgau. (jab)

Ist Ihnen der Rücktritt schwergefallen?

Es war durchaus eine schwierige Entscheidung. Ich habe in einem sehr guten Team gearbeitet und nach zehn Jahren kennt man die Leute, man ist gut vernetzt. Ausserdem kennt man die Abläufe und ist routiniert. Aber ich will mich jetzt einer neuen Aufgabe widmen.

Welche neue Aufgabe meinen Sie?

Ich bin im vergangenen Frühjahr als Vorsitzender der Kriminaltechnik Ostschweiz gewählt worden. Durch diese Funktion nehme ich auch im schweizerischen Leitungsausschuss Einsitz und dadurch auch zusätzliche Aufgaben wahr. Da ich wusste, dass ich aus dem Gemeinderat zurücktreten werde, habe ich diese Aufgabe angenommen.

Daniel Krähemann widmet sich nun seiner Arbeit als Chef der Kriminaltechnik Thurgau. Bild: Kevin Roth

Welches sind genau Ihre Verantwortlichkeiten als Chef des Kriminaltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Thurgau?

Ich bin für die Organisation des Dienstes mit 20 Mitarbeitenden verantwortlich. Der Kriminaltechnische Dienst ist für Spurensicherungen im ganzen Kanton zuständig. Vom Einbruch bis zu einem Tötungsdelikt oder schweren Verkehrsunfall sind die Kriminaltechniker für die Spurensicherung sowie deren Auswertung zuständig. Unterstützung gibt es dabei von modernsten Geräten, Verfahren und Technologien.

Das klingt nach einer Aufgabe, in der Sie viel Unschönes sehen.

Das ist so. Ich denke manchmal, dass ich in einer Nacht mehr sehe als andere Menschen in ihrem ganzen Leben.

Wie haben Sie gelernt, mit solchen Situationen und Anblicken klarzukommen?

Es ist schon so, dass man gewissermassen abhärtet. Aber ich finde trotzdem, dass es der falsche Begriff ist. Wenn man im Dienst ist, dann fokussiert man sich auf die Aufgabe und ist darauf konzentriert, seine Aufgabe gut zu machen. Man will dem Opfer helfen, den Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Dann bleibt keine Zeit für schockierte oder unwohle Gedanken.

Haben Ihre Arbeit bei der Polizei und im Gemeinderat etwas gemeinsam?

Definitiv. Oft wird von der Bevölkerung eine Aufgabe, teilweise auch eine unschöne Aufgabe, überwälzt, die es dann zu lösen gilt. Die Arbeit bei der Polizei hat mich über die Jahre auch gelehrt, mit dem Frust der Leute umzugehen, welcher einem bei missliebigen Entscheidungen entgegensteht.

Gibt es auch Unterschiede bei diesen beiden Tätigkeiten?

Anders als bei der polizeilichen Arbeit ist es im Gemeinderat eher möglich, Kompromisse einzugehen. Bei der Arbeit als Polizist ist dies weniger möglich, denn Gesetz ist Gesetz.

Was ist Ihr Fazit nach zehn Jahren im Gemeinderat?

Ich habe festgestellt, dass es fortlaufend mehr Gesetze, Verordnungen und juristische Vorgaben gibt. Je komplexer das System wird, umso mehr wird diese «Spielwiese» von Anwälten erweitert. Und das wiederum führt zu mehr Regularien.

Sie sind auch Mitglied der SVP Müllheim. Werden Sie sich nun politisch mehr engagieren?

Nein, ich bin zwar Mitglied, habe aber keine weiteren Ambitionen. Ich widme meine durch den Rücktritt aus dem Gemeinderat gewonnene Zeit nun meiner neuen Aufgabe in der Kriminaltechnik.