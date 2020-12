Regierungsrat Urs Martin zur Pandemie-Situation im Thurgau: «Egal, was die Leute machen, sie sollen schauen, dass sie sich nicht anstecken»

Am Mittwoch meldete die Dienststelle für Statistik einen sprunghaften Anstieg auf 165 neue bestätigte Fälle von Covid-19 im Thurgau. Am Tag zuvor waren es nur 64 gewesen. Es handelt sich um eine Momentaufnahme. So sank die Zahl am Donnerstag wieder auf 138. Laut Regierungsrat Urs Martin werden es am Freitag über 200 sein.

Aussagekräftiger ist der 7-Tage-Durchschnitt, dessen aktuelle Angabe jeweils auf drei Tage zurückdatiert wird. Am Donnerstag betrug der Wert 107. Er liegt deutlich unter dem bisherigen Höchstwert von 166 vom 30. Oktober. Es deutet sich somit eine leicht sinkende Tendenz bei Ausschlägen nach oben an.

Im November deutlich zugenommen haben die Todesfälle. Anders als in der ersten Welle ist im Thurgau in der zweiten Welle eine Übersterblichkeit, zu beobachten: Es sterben mehr Menschen als im selben Zeitraum in anderen Jahren. Nach oben weist auch die Reproduktionszahl, der R-Wert.

Gemäss dem Bericht der Covid-19-Taskforce vom 2. Dezember beträgt er schweizweit 0,89. Wenn er unter 1 liegt, nehmen die Ansteckungen ab, über 1 nehmen sie zu. In vier Kantonen, darunter dem Thurgau, liegt er darüber. Nach Angaben Martins stammt der letzte verfügbare R-Wert vom 23. November und beträgt 1,037: «Jetzt dürfte er deutlich höher sein.»