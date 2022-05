Matzinger Pekussionist Fabian Ziegler gewinnt US-Wettbewerb

Interview «Noch nicht dort, wo wir sein möchten»: Der Matzinger Fabian Ziegler hat mit dem Trio Colores einen Musikwettbewerb in den USA gewonnen Der Musiker Fabian Ziegler aus Matzingen hat mit seiner Band Trio Colores am Musikwettbewerb Biennal Chesapeake International Chamber Music Competition for Young Professionals in Easton zwei Preise gewonnen. Der 27-Jährige über den Auftritt ennet des Atlantiks, den Nutzen der Auszeichnung und seine musikalische Zukunft. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 13.05.2022, 14.00 Uhr

Der Matzinger Fabian Ziegler mit Schlägel in der Hand. Bild: PD

Was bedeutet für Sie und das Trio Colores der Sieg des Lerman Gold Price?

Fabian Ziegler: Für unser Trio ist es ein wichtiger Schritt, ausserhalb der Schweiz einen Preis zu gewinnen. Das schenkt uns Aufmerksamkeit in einem anderen Land. Wir haben ausserdem den Publikumspreis gewonnen.

Welche Kriterien haben Sie für den Sieg erfüllen müssen?

Es gab nicht viele Angaben dazu, auf was die Jury bei der Vergabe des «Lerman Gold Price» achtet. Es galt, ein 45-minütiges Konzertprogramm zu präsentieren. Für den Publikumspreis haben die Zuschauer im Saal und im Livestream abgestimmt.

Wie zeitintensiv waren die Vorbereitungen?

Das ist schwierig zu sagen. Wir spielen seit rund vier Jahren als Trio Colores. In dieser Zeit haben wir uns nach und nach ein Repertoire an Stücken aufgebaut. Wir haben uns mit einer Aufnahme für die Biennale Chesapeake International Chamber Music Competition for Young Professionals beworben und wurden prompt an den Wettbewerb eingeladen.

Wie ist das Trio Colores entstanden?

Luca Staffelbach, Matthias Kessler und ich haben gemeinsam Klassische Perkussion an der Hochschule in Zürich studiert und so zusammen Kammermusik gemacht. Irgendwann fragten wir uns, weshalb bauen wir uns nicht als Gruppe etwas auf?

Was ist es, dass Sie an der Perkussion fasziniert?

Ich finde es spannend, wie wir bestehende, klassische Werke neu aufgreifen können. Wir möchten dabei nichts Neues erschaffen, sondern originalgetreu arbeiten – das aber auf einer neuen Ebene. Mit unseren Instrumenten können wir eine weitere Facette in ein Stück bringen, dass ursprünglich für ein Klavier komponiert wurde.

Wie geht es für Sie nun weiter?

Wir spielen im Juni weitere Konzerte in den USA. Der Sieg am Musikwettbewerb hat unser Selbstbewusstsein gestärkt. Wir möchten uns neben unseren Konzerten in Europa auch in den USA etablieren, denn Perkussion wie unsere ist dort noch unbekannt. Vielleicht ist das eine Marktlücke. Und auch wenn wir karrieretechnisch noch nicht dort sind, wo wir sein möchten, wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Fabian Ziegler

Perkussionist Bild: PD

Sie haben ausserdem einen der sechs Förderbeiträge des Kantons Thurgau erhalten. Was machen Sie mit dem Preisgeld von 25'000 Franken?

Das ist eine grosse Ehre für mich. Ich werde das Geld für weitere CD-Produktionen und meine Karriere verwenden. Mit dieser Unterstützung kann ich auf einem höheren Level meine Vorstellungen verwirklichen, als wenn ich mit einem kleinen Budget arbeiten muss. Generell eröffnet der Förderbeitrag weitere Möglichkeiten für meine musikalischen Projekte, etwa die Zusammenarbeit mit anderen Komponisten.

Vor einiger Zeit sagten Sie in dieser Zeitung, dass Perkussion noch nicht so etabliert ist. Hat sich das inzwischen verändert?

Nein, das ist immer noch so. Perkussion hat einen Exoten-Status, die Leute kennen es nicht und wissen nicht, was sie erwartet. Aber ich denke, jedes Konzert ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es braucht halt Zeit, unsere Musik zu etablieren. Auch das Spielen klassischer Werke in neuem Gewand kann dazu beitragen.

Zum Wettbewerb: Die Biennal Chesapeake International Chamber Music Competition for Young Professionals ist ein Wettbewerb für Kammermusik. Die Musikerinnen und Musiker sind zwischen 21 und 31 Jahre alt und studieren an angesehenen Musikhochschulen. In diesem Jahr hat die zehnte Durchführung des Wettbewerbs in Easton, Maryland stattgefunden. (jab)

