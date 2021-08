Andreas Modrow Modeunternehmen

Interview Noch mit 100 über den Laufsteg – Andreas Modrow führt ein etwas anderes Modeunternehmen Andreas Modrow aus Kreuzlingen verkauft seit elf Jahren Mode für ältere Personen und führt Modeschauen durch. Im Interview erzählt er, wie er eine Leidenschaft für Mode entwickelte, warum seine Kundinnen und Kunde kein Interesse für «Fast Fashion» haben und was ihn glücklich macht. Francesca Stemer 14.08.2021, 12.00 Uhr

Andreas Modrow von Mode Service. Bild: PD

Was wünschen Sie sich für Ihr Alter?

Geistig und körperlich fit zu sein wie eine Kundin, die mit fast 100 Jahren noch online bei mir bestellt.

Sie mit Ihrer Firma in Schweizer Senioreneinrichtungen Events mit Modenschauen und einem mobilen Modeverkauf an. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?

Ich habe zuvor als IT-Berater und Personalvermittler bei Banken gearbeitet. Die Bankenkrise 2008 war ein Wendepunkt, um mich neu zu orientieren. Zu meiner heutigen Tätigkeit inspirierte mich der schon bestehende Mode Service in Deutschland, der von meiner ehemaligen Frau geführt wird. Es ist eine vielseitige, selbstständige Arbeit, die mir sehr viel Spass macht.

Waren Sie keine Konkurrenz?

Nein, im Gegenteil. Sie bietet ihre Kleider auf der deutschen Seite an, ich in der Schweiz. Wir ergänzen uns, indem wir gemeinsam die neuen Kollektionen begutachten, uns absprechen und gemeinsam beraten, was in der nächsten Saison gefragt sein wird.

Welche Ansprüche stellen Ihre Kundinnen und Kunden an die Qualität der Kleider?

Es gibt drei Hauptkriterien: Die Kleidung soll bequem, pflegeleicht und natürlich auch modisch sein.

Keine Fast Fashion …

Nein. Nachhaltigkeit steht bei meinen Kundinnen und Kunden hoch im Kurs. Das ist aber natürlich auch generationenbedingt. Früher, vor allem zu Zeiten des Krieges, musste Kleidung in erster Linie nicht schön sein, sondern zweckmässig und möglichst lange halten.

Gehen Sie eigentlich gerne einkaufen?

Ich gehe gerne, aber zielgerecht einkaufen. Für mich selbst ist Shoppen nur bedingt ein Erlebnis. Ich kleide ich mich auch gerne selbst mit der Mode, die ich meinen Kunden anbiete.

Ist Mode Leidenschaft?

Ja. Mit dem Start des Mode Service vor elf Jahren, wurde Mode zu einer meiner Leidenschaften.

Haben Sie eine Lieblingsfarbe?

Nicht direkt. Grün und Blau sagen mir aber schon immer zu. Wobei ich mich in den letzten Jahren auch zunehmend mehr für herbstliche, wärmere Farbtöne begeistern kann.

Wenn Sie in der Zeit zurückreisen könnten, gibt es einen Kleidungsstil, den Sie gerne ausprobieren würden?

Wenn ich zurückdenke, an teils ziemlich komplizierte geschnürte Kleidung mit kratzigen Stoffen, dann nein, lieber nicht. Ich bin froh, dass wir heute so bequeme, schicke Kleidung tragen können. Meine Arbeit erlaubt es mir heute, Freizeitmode zu tragen, und nicht wie früher Anzug und Krawatte.

Kann man Ihre frühere Arbeit zur heutigen vergleichen?

Die einzige Gemeinsamkeit ist der Kontakt zu den Menschen. Ich bin jedoch froh, dass ich mich vor elf Jahren für meine heutige Arbeit entschieden habe. Zuvor hatte ich kaum Kontakt zu älteren Menschen. Ich finde, ich kann viel von meinen Kundinnen und Kunden mitnehmen. Ebenfalls ermöglicht es einen Einblick, was es bedeutet, älter zu werden.

Das 100 Jahre alte Model und Andreas Modrow. Bild: PD

Gibt es einen besonderen Moment, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist?

Ja, den gibt es. Ich denke da an eine Bewohnerin, die immer sehr gerne als Model in den Modeshows mitgewirkt hat. Sie war bereits über 100 Jahre alt. Als es dann vor mehreren Jahren doch relativ schnell dem Ende entgegenging, hat sie alle Energie noch einmal aufgebracht und gesagt, eine letzte Modeshow mache ich noch mit, was sie auch tat.

Sie haben oft mit dem Tod zu tun.

Es ist natürlich nicht immer einfach. Ich begegne Menschen, die manchmal einige Monate später nicht mehr da sind. Ich lernte mit der Zeit auch, das Leben bewusster zu geniessen.

Und wie machen Sie das?

Ich bin gerne mit dem Rad unterwegs oder erkunde den Bodensee per Boot.

Wohin reisen Sie in diesem Jahr?

Der Lieferwagen lässt sich in ein Wohnmobil umbauen. Geplant sind zwei Wochen zusammen mit meiner Frau Richtung Italien. Mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, entspannt mich, ich kann abschalten und neue Gegenden und Leute kennen lernen.

Was macht Sie sonst noch glücklich?

Wenn ich Zeit mit meinen Kindern, meiner Frau oder Freunden verbringen kann.

Was unternehmen Sie mit Ihren Kindern?

Meine Kinder sind alle zwischen 28 und 35 Jahre alt. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und telefonieren oft miteinander. Auch nach der Scheidung, vor über 20 Jahren, ist es immer noch Tradition, dass wir an Weihnachten alle zusammen kochen und essen.

Mit wem würden Sie gerne einen Tag lang tauschen?

Mit meiner Frau. Ich glaube, ich bin manchmal eine komplizierte Persönlichkeit und sie hat immer eine Engelsgeduld mit mir. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Es wäre interessant zu sehen, wie man selbst auf andere Personen wirkt und welchen Einfluss man ausübt.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Altersbedingt beschäftige ich mich mit dem Gedanken, was passiert mit dem Mode Service, wenn ich pensioniert bin. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die kleine Firma zu verkaufen, denn es wäre ein guter Start für jemanden, der wie ich die Selbstständigkeit mit vielen eigenen Gestaltungsmöglichkeiten sucht und meine lieben Kunden weiterhin betreut.