Katharina Alder aus Weinfelden im Interview

INTERVIEW «Mich fasziniert das reale Leben und das ist nicht immer schön» – Katharina Alder vom Buchladen Klappentext über Harry Potter, düstere Bücher und ihre Ideen für Weinfelden Katharina Alder leitet den Buchladen «Klappentext» in Weinfelden. Doch die Thurgauerin ist eine Allrounderin, die gerne einen Tag mit Roger Federer tauschen würde und eine Schwäche für düstere Bücher und Grossbritannien hat. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 09.10.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Katharina Alder in ihrem Bücherladen «Klappentext».

Bild: Ralph Ribi

Warum beschlossen Sie Buchhändlerin zu werden?

Katharina Alder: Das habe ich nicht beschlossen. Ich bin angehende Literaturwissenschaftlerin und Schauspielerin. Ich habe keine Ausbildung als Buchhändlerin absolviert, die Bezeichnung ist geschützt. Doch der Beruf und die Bücher interessieren mich natürlich sehr.

Haben Sie immer gerne gelesen?

Ja, und viel. Bücher stehen im Zentrum von allem, sie sind elementar für unsere Kultur und für die Kunst. Sie beherbergen einen Berg an Wissen, das ist sehr wertvoll und wichtig.

Ich habe gehört, Sie lesen gerne düstere Bücher, voller menschlicher Abgründe, warum?

Weil die Menschen so sind. Ich mag Bücher mit linearer Story und zufriedenstellendem Happy End nicht. Mich interessiert das Zwischenmenschliche. Wir sind Beziehungswesen, mich fasziniert das reale Leben, die Intensität von Gefühlen, der Rand vom Abgrund und das ist nicht immer schön.

Ihre Bücherauswahl steht im Kontrast zu Ihrer Persönlichkeit.

Ja, aber nicht nur. Ich bin grundsätzlich ein sehr fröhlicher und lebenshungriger Mensch. Das ist vielleicht auch der Grund, warum mich diese schwierigeren Bücher nicht oder weniger triggern. Dennoch liebe ich emotionale Erfahrungen, brauche Extreme, muss das Leben spüren. Von daher passt das schon.

Was triggert Sie?

Ich habe selbst zwei Kinder. Darum Bücher, wo Kinder verschwinden oder ihnen Böses getan wird.

Was unternehmen Sie mit Ihren Kindern?

Wir sind viel zusammen unterwegs, gehen raus, spielen, backen oder besuchen Konzerte. Oder ich begleite meine Kinder zu Fussballmatches oder Musikauftritten. Ich schätze es jedoch auch sehr, einfach gemütlich auf dem Sofa zu hängen.

Bald stehen Herbstferien an.

Genau, wir reisen zuerst mit dem Zug für einige Tage ins Südtirol, um zu entspannen und danach geht es weiter nach Venedig.

Hatten Sie als Kind ein Lieblingsbuch?

Ja, mich faszinierte «Krabat», sie sehen, wieder das Düstere, das Okkulte. Denn Krabat muss sich gegen seinen Lehrmeister, einen Zauberer behaupten. Mein Lieblingsbilderbuch war jedoch immer «Serafin und seine Wundermaschine». Ich liebte es, wie Plum und Serafin ihr Haus in einen riesigen Abenteuerspielplatz verwandelten. Und diese Maschine, ein Traum.

Ihren Kindern haben Sie auch viel vorgelesen?

Ja, tonnenweise. Ich habe ihnen zuletzt auch Harry Potter Band eins bis drei vorgelesen. Das wurde mit der Zeit anstrengend. Ich habe das nun Rufus Beck überlassen.

Gibt es einen Film, den Sie besser finden als das Buch?

«Lord Of The Rings.» Ich habe die Filme als Jugendliche bestimmt 20-mal gesehen. Das Buch finde ich sehr langweilig.

Sie organisieren die Weinfelder Buchtage, studieren, spielen in einem Musikensemble, sind Mutter und leiten eine Buchhandlung. Wird das nie zu viel?

Es ist oft zu viel. Vor allem dann, wenn auch von der Uni ein gewisser Druck besteht. Momentan arbeite ich an meiner Masterarbeit. Voraussichtlich werde ich dabei über das männliche Flüchten durch die Schweiz schreiben. Ich werde dabei Texte von Peter Stamm, Markus Werner, Tom Kummer und Christian Kracht analysieren. Generell merke ich, dass ich am Abend nicht immer wachbleiben kann, wie es früher der Fall war.

Sie sind ein Nachtmensch?

Ja, ich bin eine absolute Eule. Ich machte schon immer die Nacht zum Tag. Doch generell versuche ich mir immer mal wieder eine Auszeit einzuplanen. Sei das mit meinen Kindern in der Badi, beim Skifahren oder im Urlaub in England.

Gehen Sie öfter nach England?

Grossbritannien fasziniert mich. Mein Mann und ich haben früh Kinder bekommen. Als diese dann gross genug waren, schlug ich meinem Mann vor, wieder nach England zu reisen, ich war früher schon einige Male dort. Er war zuerst nicht ganz überzeugt. Doch als wir dann in den frühen Morgenstunden mit der Fähre an die Küste fuhren, war es um ihn geschehen. Seit damals fahren wir praktisch jeden Sommer mit dem Camper nach Grossbritannien. Das Land ist auch eine literarische Schatzgrube.

Katharina Alder von der Buchhandlung «Klappentext» in Weinfelden sortiert Bücher. Bild: Reto Martin

Nutzen Sie aus Umweltgründen kein Flugzeug?

Ich bin schon hin und wieder geflogen, etwa einmal mit meiner Schwester nach Barcelona . Das ging, aber allein zu fliegen, das geht gar nicht. Ich habe Flugangst und mag es nicht, keine Kontrolle zu haben.

Fällte es Ihnen schwer, Kontrolle abzugeben?

Ich bin kein Kontrollfreak. Aber Situationen in einem Flugzeug oder bei einer Person im Auto mitzufahren, bei der ich nicht weiss, wie sie fährt, das fällt mir schwer. Bei Zügen habe ich dieses Problem nicht, die Gleise vermitteln Sicherheit.

Ihre Schwester, ist sie Ihr Vorbild?

Meine Schwester ist elf Jahre älter als ich und war schon immer meine Königin. Sie hat auch meine Geburten begleitet. Ich habe noch zwei weitere Geschwister und wir haben alle eine sehr gute Beziehung zueinander. Als Jugendliche wollte ich lange, wie meine Schwester, Ärztin werden. Doch ich hatte damals schlicht zu wenig Disziplin, um so viel zu lernen. Einer meiner Brüder arbeitete schon damals als Regisseur. Theater faszinierte mich. Deshalb entschied ich mich, an staatlichen Theaterschulen vorzusprechen. Die Hürden sind sehr gross. An der dritten Schule, in Hannover haben sie mich genommen. Doch Medizin interessiert mich noch immer sehr. Ich habe Probleme mit meinem Herz und lag deswegen schon zweimal auf dem OP-Tisch. So sehr das beunruhigend ist, ist es doch auch wahnsinnig faszinierend, wenn man sein Herz in 3D-Modell auf dem Monitor drehen sieht und die im quasi im Blindflug dort drin arbeiten. Krass, was die Medizin alles kann.

Die Umwelt liegt Ihnen am Herzen. Was sollte sich ändern?

Der Einsatz von Pestiziden bereitet mir Sorge. Grundsätzlich finde ich es unglaublich, wie wir mit vollem Bewusstsein unsere Böden, unsere Lebensgrundlagen zerstören. Generell wäre es auch gut, wenn weniger Autos auf den Strassen unterwegs sein würden. Die Autos gelten oft als Könige der Strassen, es ist schade, wie unsere Städte für Parkplätze zubetoniert werden.

Warum sind Sie 2015 aus dem Parlament ausgetreten?

Weil es hoffnungslos ist. Vieles ist vorgespurt und die Machtverhältnisse sind unverhältnismässig. Eine Handvoll Personen entscheiden, was läuft in Weinfelden. Ich wollte meine Zeit nicht weiter verschwenden. Es war sehr frustrierend.

Wenn Sie könnten, was würden Sie in Weinfelden ändern?

Ich würde das Zentrum anders gestalten, den Marktplatz ändern. Und auf dem Areal des alten Feuerwehrdepots einen Bau machen für altersdurchmischtes Wohnen und unten Platz für die Musikschule und Bibliothek.

Es regnet gerade …

Ich mag den Regen. Allgemein den Herbst, aber auch den Schnee oder brennend heisse Sommertage.

Wenn Sie könnten, mit wem würden Sie gerne einen Tag lang tauschen?

Mit Roger Federer oder Lara Gut. Ich würde gerne einen Tag lang so gut Tennis spielen oder Skifahren können.

Zur Person: Katharina Alder ist am 18.10.1984 geboren. Ihre Schulzeit verbrachte sie in Weinfelden. Nach ihrer Matura studierte sie Philosophie und arbeitete später bei einer Werbeagentur als Grafikerin. 2007 studierte sie Schauspielerei in Hannover. Sie führt den Buchladen «Klappentext» in Weinfelden und führte bereits zum fünften Mal die Weinfelder Buchtage durch. Aktuell arbeitet sie an ihrer Masterarbeit in Literaturwissenschaften. Alder wohnt mit ihrer Familie in Weinfelden.